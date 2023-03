Mit KI mehr Erfolg für regionale Onlineshops

Kassenklingeln hilft kleinen und regionalen Onlineshops, sich mit KI gegen die großen Konkurrenten am Markt zu behaupten und erfolgreicher zu sein

Chiemgau und Brandenburg – Kassenklingeln ist eines der ersten Tools in Deutschland, das die leistungsstärkste Version der Chat GPT API von OpenAI, nämlich gpt-3.5-turbo, nutzt. Die Integration dieser neuesten KI-Technologie in die Kassenklingeln Tools ist ein wichtiger Schritt, um kleinen und regionalen Onlineshops dabei zu helfen, sich gegen die großen Konkurrenten am Markt zu behaupten und erfolgreicher zu sein.

Das Geschwisterpaar Dagmar Kinter und Andreas Gehret hat Kassenklingeln gegründet, um kleinen und regionalen Herstellern beim Wachstum im Onlinehandel zu helfen. Dagmar Kinter, Gründerin des nachhaltigen Taschenlabels tjuub und Designerin, kennt die Bedürfnisse von Maker aus erster Hand. Sie weiß aus Erfahrung, dass kleine Manufakturen aus Deutschland oft überfordert sind mit den vielen Anforderungen an Suchmaschinenoptimierung und Onlinemarketing. Es fehlt die Zeit und die Ressourcen, um sich das notwendige E-Commerce-Wissen anzueignen und umzusetzen, um sich gegen die Großen am Markt durchzusetzen. Genau hier setzt Kassenklingeln an und bietet mit seinen Tools eine wichtige Lücke in der E-Commerce-Landschaft.

Die Kassenklingeln Tools sind speziell auf die Bedürfnisse von kleinen und regionalen Onlineshops zugeschnitten. Sie sind leicht verständlich aufgebaut und bieten eine Zeitersparnis, damit sich die Hersteller wieder ihren Produkten widmen können. Die Tools umfassen einen Produkt-Texter, einen Keyword-Finder und einen Artikel-Checker, der speziell für Etsy Shops entwickelt wurde.

Eine Komponente der Kassenklingeln Tools ist der Produkt-Texter, der es Onlineshop-Betreibern ganz einfach macht, überzeugende Titel und Produkttexte zu schreiben. Mit der KI-Technologie von OpenAI gelingt es den Betreibern, schnell und einfach ansprechende und magische Texte zu erstellen, die Kunden überzeugen. Wer sich mit dem Texten schwertut, gewinnt mit der KI Zeit und erstellt bessere Texte.

Der Keyword-Finder ist ein weiteres Feature der Kassenklingeln Tools. Er unterstützt die Betreiber dabei, die Begriffe zu finden, die Kunden tatsächlich verwenden, um gezielter und erfolgreicher zu werben. Mit diesem Tool können Onlineshops ihre Sichtbarkeit im Netz erhöhen und mehr Traffic auf ihre Website generieren.

Der Artikel-Checker ist speziell für Etsy Shops entwickelt worden und ermöglicht es den Nutzern, alle Artikel in ihrem Etsy Shop mit einem Klick auf Best Practice zu prüfen und strategisch zu optimieren. So können die Betreiber sicherstellen, dass ihre Artikel den Anforderungen der Plattform entsprechen und somit eine höhere Sichtbarkeit und mehr Verkäufe erzielen.

Dagmar Kinter betonte, dass das Konzept von Kassenklingeln darauf abzielt, kleinen und regionalen Herstellern im E-Commerce, zu helfen. Die Kassenklingeln Tools bieten eine Zeitersparnis und sind leicht verständlich aufgebaut, sodass sich die Hersteller wieder ihren Produkten widmen können. Dabei setzt Kassenklingeln auf die neueste KI-Technologie, um die Tools noch effektiver und benutzerfreundlicher zu gestalten.

Andreas Gehret, Produkt-Lead und Entwicklungsleiter bei Kassenklingeln, fügte hinzu, dass die Verwendung der neuesten KI-Technologie ein wichtiger Schritt für Kassenklingeln sei, um die Bedürfnisse von kleinen und regionalen Onlineshops noch besser zu erfüllen. Die Kassenklingeln Tools sind eine wichtige Unterstützung für alle Onlineshop-Betreiber, die erfolgreich im E-Commerce sein wollen.

Die Kassenklingeln Tools sind für alle Betreiber von Onlineshops geeignet, insbesondere für kleine und regionale Hersteller, die ihr Wachstum im Onlinehandel vorantreiben möchten. Die Tools sind leicht zugänglich und bieten eine benutzerfreundliche Oberfläche. Die Nutzung der neuesten KI-Technologie von OpenAI bietet den Betreibern eine hervorragende Möglichkeit, ihre Produkte erfolgreich zu verkaufen und sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen.

Die Kassenklingeln Tools sind auf der Website https://tools.kassenklingeln.de/ erhältlich. Dort finden sich auch weitere Informationen zu den Tools und wie sie genutzt werden können. Bei Fragen können sich Interessierte gerne an post@kassenklingeln.de wenden.

Über Kassenklingeln:

Kassenklingeln wurde von Dagmar Kinter und Andreas Gehret gegründet, um kleinen und regionalen Herstellern beim Wachstum im Onlinehandel zu helfen. Die Kassenklingeln Tools bieten eine Zeitersparnis und sind leicht verständlich aufgebaut, sodass sich die Hersteller wieder ihren Produkten widmen können. Die Tools umfassen einen Produkt-Texter, einen Keyword-Finder und einen Artikel-Checker, der speziell für Etsy Shops entwickelt wurde. Mit der Verwendung der neuesten KI-Technologie von OpenAI bietet Kassenklingeln den Betreibern von Onlineshops eine perfekte Möglichkeit, ihre Produkte erfolgreich zu verkaufen und sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen.

