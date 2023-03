Schöne Geschenkideen für das Osterfest

Wissen Sie immer noch nicht, was Sie noch zusätzlich mit ins Osternest legen sollen? Schließlich müssen es nicht immer die üblichen Süßigkeiten sein. Ein schönes Buch ist auch immer eine gute Idee.

Buchtipps fürs Osternest:

Nepomuck und Finn: Abenteuer in Norwegen

Viel zu lange haben sich Mäuserich Finn und Kobold Nepomuck schon nicht mehr gesehen. Doch es gibt da einen Plan!

Begleite die Mäuse und Kater Merlin auf ihrer aufregenden Reise über das Meer nach Norwegen und überrasche Nepomuck in seinem Kobolddorf. Erlebe ein wundervolles Sommerfest und aufregende Abenteuer mit den Freunden.

Als besonderes Bonbon gibt es diesmal Rezepte für landestypische Leckereien und zusätzlich ein paar tolle Ausflugstipps für Oslo.

Viel Spaß und gute Fahrt!

Mit Illustrationen von Andrea Horbach.

ISBN: 978-3756232406

Malbuch Tiere: für Kinder

Dieses Malbuch bietet besonders für kleine Kinder einfache, süße und fröhliche Motive zum Ausmalen. 100 Seiten mit lieben Tierbildern. Niedliche Tierbabys, lustige Eulen, fröhliche Tiger, putzige Igel u.v.m.

ISBN-13: 979-8800404784

Ostermalbuch: für Kinder

Dieses Malbuch bietet besonders für kleine Kinder einfache, süße und fröhliche Motive zum Ausmalen. 100 Seiten mit schönen Bildern zur Osterzeit. Fröhliche Hasen, Blumen, niedliche Küken, Lämmchen, Ostereier u.v.m.

ISBN-13:‎ 979-8432781970

Geheimnis im Moor

Die Geschwister Lynn und Marius machen wie jedes Jahr mit ihren Eltern Urlaub am Steinhuder Meer. Dort treffen sie auch ihre Freunde Emma und Felix. Gemeinsam radeln die vier Kinder am See entlang, gehen schwimmen oder machen Picknick im Moor. Eines Tages kommen sie einer jugendlichen Diebesbande auf die Schliche. Als sie selbst bestohlen werden, nehmen sie die Verfolgung auf und geraten in große Gefahr.

Geheimnis im Moor ist eine spannende Abenteuergeschichte für Mädchen und Jungen von 7 bis 10 Jahren.

ISBN-13: 978-3735791993

