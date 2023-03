enviaM und MITGAS auch online die richtige Wahl

Die ostdeutschen Energiedienstleister enviaM und MITGAS überzeugen mit herausragender Kundenzufriedenheit beim Online-Vertragsabschluss und punkten als branchenbeste Energieversorger. Wie zufrieden sind Verbraucher insgesamt mit dem Kauf von Waren, der Buchung von Dienstleistungen oder Vertragsabschlüssen über das Internet? Dieser Fragestellung geht die aktuelle Studie „Online-Handel 2023“ von ServiceValue und der Tageszeitung DIE WELT auf den Grund. Die Experten untersuchten, welche Anbieter im Vergleich zur direkten Konkurrenz im Netz ihren Kunden im Online-Geschäft einen Mehrwert und ein echtes Kauferlebnis bieten. Auf dem Prüfstand standen dabei übersichtliche Nutzeroberflächen, sichere Zahlungsoptionen und unkomplizierte Abwicklungsmodalitäten. Als beste Energieversorger im Test erhalten enviaM und MITGAS die Auszeichnung mit dem Qualitäts-Gütesiegel „Nr. 1 in der Kundenzufriedenheit“.

Die Studie stellt eine eigeninitiierte, unabhängige Bevölkerungsumfrage dar und wurde im Januar und Februar 2023 über ein Online-Access-Panel durchgeführt. Für das Ranking wurden dabei über 377.000 Verbraucherurteile zu Online-Käufen, -Buchungen und -Vertragsabschlüssen von 1.872 Anbietern aus 108 Branchen berücksichtigt. Mit einem Mittelwert von 2,33 setzen sich enviaM und MITGAS gegen 36 weitere Energieversorger durch und landeten so an der Spitze ihrer Branchenkategorie. Der Mittelwert ergibt sich aus der Antwortskala, die zwischen 1 („sehr zufrieden“) bis 5 („unzufrieden“ bzw. „kann ich nicht beurteilen“) liegt. Je niedriger der Mittelwert, desto höher die Kundenzufriedenheit.

Die Ergebnisse der Studie „Online-Handel“ hat DIE WELT am 1. März 2023 online veröffentlicht.

Die enviaM-Gruppe ist der führende regionale Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt mehr als 1,3 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Zur Unternehmens-gruppe mit rund 3.400 Beschäftigten gehören die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, sowie weitere Gesellschaften, an denen enviaM mehrheitlich beteiligt ist. Gemeinsam entwickeln sie das Internet der Energie in Ostdeutschland. Anteilseigner der enviaM sind mehrheitlich die E.ON SE sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen. Die Anteilseigner sind sowohl unmittelbar als auch mittelbar über Beteiligungsgesellschaften an enviaM beteiligt.

Die MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH handelt mit Erdgas, Bioerdgas und Wärme und bietet Energiedienstleistungen an. Darüber hinaus ist MITGAS Vorlieferant für Stadtwerke der Region. Das MITGAS-Grundversorgungsgebiet erstreckt sich über das südliche Sachsen-Anhalt, Westsachsen und Teile Thüringens. Hauptanteilseigner sind die envia Mitteldeutsche Energie AG mit 75,39 Prozent und die VNG – Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft mit 24,6 Prozent.

