Mit drei Schiffen in Down Under – Princess Cruises stellt Programm 2027/28 für Australien und Neuseeland vor

München – Princess Cruises (www.princesscruises.de) setzt in der Saison 2027/28 in Down Under mit der Royal Princess, der Grand Princess sowie der Sapphire Princess gleich drei Schiffe ein. Das Angebot an Australien- und Neuseeland-Kreuzfahrten der amerikanischen First Class-Reederei beinhaltet im übernächsten Jahr den Besuch von 57 Häfen in 13 Ländern bei 80 Abfahrten auf 64 unterschiedlichen Routen.

Zur Auswahl stehen Seereisen unterschiedlichster Länge – von dreitägigen Kurztrips bis hin zur neuen, dreimonatigen „Circle Pacific“-Fahrt an Bord der Grand Princess. Flexible Einschiffungsoptionen in mehreren australischen und neuseeländischen Häfen lassen hier aber auch kürzere Streckenabschnitte zu. Das Routung führt das 2.600 Gästen Platz bietende Schiff über den Südpazifik bis in den hohen Norden der USA (Alaska), bevor die Reise weiter nach Japan und Südostasien führt.

Ein weiterer Höhepunkt der Saison ist die Rückkehr der Reederei nach Westaustralien: Die Sapphire Princess wird ab/bis Perth (Fremantle) kreuzen und dabei Seereisen nach Südaustralien und Indonesien anbieten.

Neben den bislang genutzten Abfahrtshäfen Sydney, Brisbane, Perth (Fremantle) und Auckland sind im Programm 2027/28 zusätzliche Einschiffungsmöglichkeiten in Melbourne und Adelaide vorgesehen, was Reisenden mehr Flexibilität bietet. Viele der Routen ermöglichen zudem den Zugang zu UNESCO-Welterbestätten wie beispielsweise dem Great Barrier Reef, zum Sydney Opera House oder zur Ningaloo Coast, einem über 250 Kilometer langen Korallenriff an der Westküste Australiens.

Weitere Informationen und Buchung auf www.princesscruises.de oder im Reisebüro.

Ansprechpartner für Redaktionen:

INEX Communications – Rolf Nieländer – Tel.: +49-6187-900-780

E-Mail: info@inexcom.de; www.inexcom.de

*******************************

Über Princess Cruises

Princess Cruises, ein Unternehmen der Carnival Corporation & plc., bietet mit 17 First Class-Schiffen Kreuzfahrten auf allen Weltmeeren. Die Passagiere genießen größten Komfort und eine außergewöhnliche Atmosphäre an Bord. Die Princess-Flotte steuert auf über 170 unterschiedlichen Routen 330 Häfen auf sieben Kontinenten an.

Im Februar 2024 erfolgte die Übernahme der Sun Princess, dem ersten Schiff der neuen Sphere-Klasse, das rund 4.300 Passagieren Platz bietet und über mit Flüssiggas betriebene (LNG) Motoren verfügt. Ihr folgte Anfang Oktober 2025 mit der Star Princess das zweite auf der neuen Plattform basierende Schiff.

Seit 2017 bietet Princess Cruises ihren Passagieren mit der „Medallion Class“ eine der innovativsten Technologien der Kreuzfahrtindustrie. Der im Reisepreis inkludierte interaktive Service ermöglicht den Gästen unkomplizierten Zugriff auf eine Vielzahl personalisierter Dienstleistungen sowohl vor Antritt der Reise wie auch an Bord.