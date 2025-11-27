Lust auf einen Adventskalender der anderen Art?

Auch in diesem Jahr gibt es bei uns wieder einen Adventskalender. Statt Schokolade setzen wir jedoch auf Wissen gepaart mit einem Gewinn pro Türchen

Was versüßt die Vorweihnachtszeit und damit das Warten auf Weihnachten – und den damit meist verbundenen Urlaub – am besten?

Richtig: Ein Adventskalender.

Denn wer von uns hat als Kind nicht voller Aufregung vor diesem gesessen und das Öffnen des jeweiligen Türchens erwartet… Was sich wohl dahinter verbergen mag?

Nun liegt die Kindheit bei den meisten von uns schon etwas zurück. Und trotzdem sind Adventskalender sehr beliebt.

Nun enthalten die meisten Adventskalender allerdings Schokolade. Deswegen haben wir uns gedacht: „Das können wir besser!“ Und einen Adventskalender der besonderen Art für Sie gestaltet: Statt Schokolade setzen wir auf einschlägiges Wissen zu Bildungsurlaub und zu unseren Seminaren und Ausbildungen. Alles gepaart mit je einem Gewinn pro Türchen.

Wie Sie gewinnen können? Ganz einfach: Indem Sie die jeweilige Frage hinter dem Türchen beantworten und uns per E-Mail an adventskalender@biek-ausbildung.de zusenden. Pro Tag wird ein Gewinner per Zufallsverfahren ermittelt.

Sie kennen unser Institut und unsere Seminare und Ausbildungen (noch) nicht?

Das macht nichts! Die Antwort auf alle Fragen finden sich auf unserer Website.

Nutzen Sie also die einmalige Gelegenheit, etwas zu gewinnen und dabei sowohl unser Weiterbildungsinstitut kennenzulernen (Tipp: Herumstöbern lohnt sich) als auch ganz spielerisch Ihr Wissen über Bildungsurlaub, Achtsamkeit, Stressbewältigung, Yoga, Qigong, Kommunikationstechniken und vieles weitere zu erweitern!

Ab dem 1. Dezember können Sie das erste Türchen öffnen. Machen Sie mit!

Hier geht“s zum Adventskalender: https://www.biek-ausbildung.de/biek-adventskalender-2/

Wir sind ein zertifiziertes Weiterbildungsinstitut, das Bildungsurlaub (Seminare und Ausbildungen) zu den Themen Stressbewältigung und -prävention, mental health, Resilienz, Coaching und persönlicher Entwicklung an den schönsten Orten Deutschlands und Europas anbietet. In unseren Kursen erwarten Sie neben theoretischem und methodischem Input zum jeweiligen Thema auch Bewegungseinheiten, die zum Teil oder ganz in der Natur stattfinden. Und damit es für Sie so einfach wie möglich ist, haben wir die erforderlichen Unterlagen für die Beantragung des Bildungsurlaubs bereits vorbereitet: Sie brauchen diese nur noch runterzuladen, auszudrucken, zu unterschreiben und bei ihrem Arbeitgeber abzugeben.

Kontakt

B.I.E.K.

Martin Duske

Promenadenstrasse 10-12

64625 Bensheim

06251780686



https://www.biek-ausbildung.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.