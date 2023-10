95% aller DAX und SMI Unternehmen nutzen bereits das einzigartige und innovative Angebot

memox erhält 2,8 Millionen EUR in der Series A und holt 5 neue Investoren an Bord!

Nach der erfolgreichen Eröffnung von 14 neuen Räumlichkeiten in der ersten Jahreshälfte umfasst das Portfolio von memox nun insgesamt 31 Räume an 6 Standorten.

Das junge Unternehmen, welches sich auf das Hosting von Meetings & Events spezialisiert hat ist stolz darauf, im Rahmen seiner jüngsten Finanzierungsrunde fünf neue Investoren an Bord zu haben, angeführt von Swiss Prime Site und 41Group sowie weiteren wichtigen Akteuren aus den Bereichen Immobilien, Technologie und Investment Banking.

memox ist nun in Zürich, Basel und Frankfurt vertreten. Alle Standorte sind profitabel und erwirtschaften einen jährlichen Umsatz von mehr als EUR 7 Millionen. 95% aller DAX und SMI Unternehmen nutzen bereits das einzigartige und innovative Angebot. Viele Vermieter fragen für ihre Bürogebäude die Erweiterung durch das Serviceportfolio von memox an. Mit den Investitionen kann memox seine Präsenz in der DACH-Region ausbauen und 2024 den Break-Even erreichen.

Das Interesse ist nach wie vor gross, so Dr. Dirk Reiner (CEO) „memox bereitet bereits ein zweites Closing vor, um weitere Markteintritte in Deutschland und der Schweiz zu finanzieren. Mit den aktuellen Trends in der Arbeitswelt und im Immobilienumfeld ist memox bestens aufgestellt, um den Markt zu erobern.“

Mit memox wird Zusammenarbeit in Unternehmen nachhaltig verbessert – mehr Interaktion, Spass und Produktivität. Diesem Grundsatz ist sich memox bis heute treu geblieben. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, dass Meetings & Events zu Erlebnissen werden und die Planung deiner Veranstaltungen für dich so unkompliziert wie möglich wird. Das Unternehmen weiss genau, was es braucht, um sowohl die Gäste vor Ort zu begeistern als auch dich in der Planung glücklich zu machen. Dafür bietet memox eigene, einzigartig ausgestattete Räumlichkeiten sowie Services, die deine Arbeit erleichtern werden.

Kontakt

Memox Innovations AG

Alexander Senn

Reitergasse 9

8004 Zürich

+41786467445



https://www.memox.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.