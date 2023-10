Werner Krauß neuer Geschäftsführer der Rosland Deutschland GmbH

Mit der Ernennung von Diplom-Betriebswirt Werner Krauß zum Geschäftsführer der Rosland GmbH will das US-amerikanische Unternehmen seine Präsenz in Deutschland substanziell ausbauen. Die Rosland GmbH in München ist seit 2017 der deutsche Hauptsitz der weltweit bekannten Rosland Gruppe. Das Unternehmen ist auf Sammlermünzen und exklusive Premiumprodukte spezialisiert, und verfügt über sieben Filialen weltweit, mit rund 170 Mitarbeitenden.

Dazu Krauß: „Ich freue mich auf diese neue Herausforderung bei der Rosland Gruppe, die über einen ausgezeichneten Ruf als einer der 10 weltweit größten Edelmetall-Händler verfügt. Aufbauarbeit macht mir immer besonders viel Freude, und ich kann dank meiner langjährigen Berufserfahrung im Vertrieb von Premium-Produkten auf ein gewachsenes und solides Beziehungsnetzwerk zurückgreifen. Gerade in wirtschaftlich und politisch unruhigen Zeiten investieren Menschen gerne in Edelmetalle. Neben dem Metallwert faszinieren unsere Münzen das Sammlerherz auch durch besondere Editionen, wie beispielsweise eine limitierte 1/4 Unze Goldmünze Formel 1® Championship 2022, oder eine 1/4 Unzen Goldmünze anlässlich des Davis Cup 2022. Und natürlich ist eine solch exklusive Münze immer ein ganz besonderes Geschenk.“

Manager mit umfangreicher internationaler Erfahrung

Krauß verfügt über fast dreißig Jahre Führungserfahrung in den Bereichen SB-Warenhaus, Warenhaus und Discount in Russland, Saudi-Arabien, Indonesien, China und Deutschland. Der internationale Manager war unter anderem Geschäftsführer von Al Sadhan Food Trading, Riad Saudi-Arabien, der ältesten saudi-arabischen Supermarkt- und Warenhauskette mit rund 1.800 Mitarbeitenden. Bis 2017 leitete Krauß als Geschäftsführer die YST Group – Nong Fu Spring, Xiamen, VR China, den Marktführer in China für den Bereich Mineralwasser, Softdrinks und Säfte mit circa 8.000 Mitarbeitenden. Zuletzt verantwortete Krauss die Geschäfte des mittelöstlichen Lebensmittelproduzenten Baladna, Grevenbroich und Essen. Unter seiner Führung wurde das Unternehmen für den von der Oskar-Patzelt-Stiftung vergebenen „Großen Preis des Mittelstandes“ nominiert, vorgeschlagen wurde der Hersteller und Händler von orientalischen Halal- und Luxus-Lebensmitteln vom Rhein-Kreis Neuss. Im Jahre 2021 erhielt Krauß den Innovationspreis NRW für das Unternehmen Baladna.

Über Rosland:

Rosland Capital ist seit 2008 in Los Angeles mit rund 70 Mitarbeitenden im Edelmetallhandel tätig. Im Jahr 2013 und 2014 expandierte Rosland Capital in Hong Kong und UK mit eigenständigen Gesellschaften (derzeit arbeiten in London rund 40 Mitarbeitende für den telefonischen Verkauf von Premium Gold- und Silbermünzen im britischen Retail-Markt). Im Jahre 2021 wurden die Filialen in Paris und Panama eröffnet. In weltweit führenden Finanzmärkten ist Rosland Capital der marktführende Ansprechpartner, wenn es um Beratung, Kauf und Lieferung von Numismatik in limitierter Auflage und bester Erhaltungsqualität geht. Rosland gehört zu den 10 größten Edelmetall Händlern weltweit und besitzt seit Jahren einen eigenen Automobil- Rennstall.

Seit Jahren ist der mehrfach für den Emmy Award und den Golden Globe nominierte amerikanische Schauspieler und Seriendarsteller William Devane das Gesicht der national flächendeckenden TV-Werbekampagne in den USA und Großbritannien. Die Kampagne läuft unter anderem bei Fox News in den USA und Sky Channel in Großbritannien.

Gründer und CEO Marin Aleksov hat ein Buch über Gold mit dem Titel „The Rosland Capital Guide to Gold“ veröffentlicht, das über Amazon erhältlich ist. Ein Teil der Erlöse dient der Kooperation mit dem American Red Cross, durch die amerikanischen Kriegsveteranen und ihre Familien unterstützt werden.

Seit Jahren wird Rosland durch Interviews von Marin Aleksov in den amerikanischen TV-Medien und im Hörfunk über die Goldindustrie regelmäßig erwähnt, unter anderem auf CNN, CBS, CNBC und Bloomberg.

