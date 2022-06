MCM Investor Management AG über energieeffiziente Immobilien

Magdeburg, 15.06.2022. Die Energiewende wird kaum gelingen, wenn unsere Immobilien nicht energieeffizient werden. Darauf weist die MCM Investor Management AG aus Magdeburg hin. Immerhin verursachen Gebäude mehr als 30 Prozent der Treibhausgasemissionen. Ein Wandel auf dem Immobilienmarkt ist also unerlässlich, um einer Klimaneutralität näher zu kommen. In Zukunft wird der Immobilienmarkt vor allem Objekte mit Dächern und Fassaden mit Photovoltaik sowie Wärmepumpen brauchen. Beim Klimaschutz geht es also nicht nur um das eigene Verhalten im Alltag, sondern auch ums Wohnen. Tatsächlich geht es aber vor allem um die Geschwindigkeit, also darum, wie schnell auf dem Immobilienmarkt entsprechende Maßnahmen umgesetzt werden. Die Klimakrise spitzt sich zu und die EU hat sich auf Netto-Null-Emissionen bis zum Jahr 2045 geeinigt.

Immobilien, Klima und Krisen

„Auch Russlands völkerrechtswidrige Krieg gegen die Ukraine hat noch mal deutlich gemacht, dass wir aus den fossilen Energien auszusteigen müssen – und zwar so schnell, wie möglich. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hatte vor einigen Wochen sogar betont, die erneuerbaren Energien seien zu einer Frage der nationalen Sicherheit geworden. Diese Dringlichkeit betrifft eben auch die Wohnungswirtschaft und deren Gebäude, welche hierzulande 35 Prozent des Endenergieverbrauchs und rund 30 Prozent der Treibhausgasemissionen ausmachen“, erklärt die MCM Investor Management AG aus Magdeburg. Für Nachhaltigkeit ist es nicht mehr ausreichend, nur die Fassaden zu dämmen oder Fenster auszutauschen. In Zukunft braucht es nachhaltige und sozial verträgliche Lösungen für Energieträger ohne Erdgas, Kohle und Öl. Diese müssen aber immer noch wirtschaftlich sein und das ist eine große Herausforderung.

Innovative Bauprojekte

Es gibt bereits viele innovative und effektive Lösungen für Bauprojekte, vor allem für Dächer. So gibt es beispielsweise Photovoltaik-Anlagen, welche grünen Direktstrom vom Dach liefern. Wärmepumpen können Energie aus dem Erdreich, aus Wasser oder Luft beziehen und so zum Heizen verwendet werden. Weitere Alternative sind erneuerbarer Wasserstoff, aber auch jegliche Solaranlagen. Es gibt viele Lösungen für den Immobilienmarkt, CO2-neutral zu werden, sie müssen nur entsprechend gefördert werden. Denn Mieter können nicht zu sehr belastet werden.

©2022_VL/B