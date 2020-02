MCM Investor Management AG über die Wohneigentumsquote in Deutschland

Im internationalen Vergleich ist die Wohneigentumsquote hierzulande immer noch recht niedrig – doch immer mehr Menschen können sich Immobilien leisten.

Magdeburg, 18.02.2019. „Obwohl sich immer mehr Deutsche im vergangenen Jahrzehnt Immobilien angeschafft haben, liegt die Wohneigentumsquote nach wie vor weit unter dem internationalen Durchschnitt“, erklärt die MCM Investor Management AG aus Magdeburg und bezieht sich dabei auf eine aktuelle Studie der OECD. Demnach liegt Deutschland im Ranking zum Immobilieneigentum auf dem zweitletzten Platz der Industriestaaten. Nach der Veröffentlichung der Studie machte die Bundesbank direkt Vorschläge, wie man die Situation verbessern könnte. „Fakt ist, dass die Politik aktiv werden muss. Derzeit sind rund 45 Prozent der deutschen Haushalte Eigentümer ihrer Immobilie. Unter den Industriestaaten ist die Wohneigentumsquote lediglich in der Schweiz niedriger“, so die MCM Investor Management AG weiter.

Eine Ursache für die vergleichsweise niedrige Wohneigentumsquote in Deutschland sehen die Studienautoren in den wohnungspolitischen Maßnahmen hierzulande. „Deutschland weist gewisse Merkmale auf, die man in anderen Ländern so nicht findet, beispielsweise eine hohe Grunderwerbsteuer. Hinzu kommt, dass es keine steuerliche Abzugsmöglichkeit von Hypothekenzinsen für Eigennutzer gibt. Außerdem geht der soziale Wohnungsbau mit breiten Förderbedingungen einher“, analysiert die MCM Investor Management AG aus Magdeburg den deutschen Immobilienmarkt.

„In Deutschland ist es in den meisten Fällen leider so, dass Immobilieneigentum nur ein Luxus der wohlhabenderen Bevölkerung bleibt. Man benötigt nämlich nicht nur ein gewisses Vermögen, sondern spart sich auch die Mietkosten, selbst wenn man einen Kredit abbezahlen muss. Die meisten Immobilienkäufer bringen einen recht hohen Eigenanteil von vorne herein mit in die Finanzierung. Vermietet man seine Immobilie, kann man das Darlehen mit den entsprechenden Mieteinnahmen finanzieren. So bleibt ein Großteil der Bevölkerung das ganze Leben ausgeschlossen vom Immobilientraum“, bemängelt die MCM Investor Management AG. Würden die genannten drei Maßnahmen umgesetzt, geht die Bundesbank davon aus, dass sich Wohneigentumsquote in Deutschland erheblich erhöhen konnte.