MCM Investor Management AG: Interesse an Immobilien hält an

Die Sorge, Menschen würden während der Corona-Krise ihr Interesse an Immobilien verlieren, bestätigt sich laut Internetdaten nicht.

Magdeburg, 05.05.2020. „Immobilien bleiben hierzulande genauso gefragt, wie vor Beginn der Corona-Pandemie. Menschen suchen nach wie vor nach Miet- und Kaufobjekten“, sagt die MCM Investor Management AG aus Magdeburg und bezieht sich dabei auf Datender Immobilienportale immowelt.de und immonet.de. Dabei wurden die Zugriffszahlen analysiert, welche das Niveau aus der Vor-Corona-Zeit sogar überschreiten. „Logischerweise sank das Interesse direkt zu Beginn der Krise und der Ausgangssperren, aber schnell stieg das Interesse wieder und nun sieht man sogar massive Zuwächse auf Webportalen, die Immobilien anbieten. Durch die Digitalisierung lassen sich beispielsweise auch Online-Besichtigungen problemlos realisieren, das macht natürlich viel aus. Außerdem können, solange die entsprechenden Hygienevorschriften eingehalten werden, auch Einzelbesichtigungen stattfinden“, fügt die MCM Investor Management AG hinzu.

So kam es laut immowelt.de und immonet.de teilweise zu Zuwächsen von bis zu 40 Prozent bei den Zugriffen. „An dem Ist-Zustand hat sich ja auch durch Corona nichts geändert: Es gibt eine ungebrochen hohe Nachfrage bei Immobilien bei einem knappen Angebot an Wohnraum. Kauf- und Mietpreise bleiben demnach hoch, da sich der stetige Bedarf an Wohnraum ja nicht ändert“, so die MCM Investor außerdem.

Als sich die Lage im März zuspitzte, verzeichneten die Online-Immobilienportale durchaus einen merklichen Rückgang hinsichtlich des Traffics auf ihrer Website. Auch wenn die Maßnahmen der Regierung noch Monate anhalten könnten, sollte sich dies nicht weiter negativ auf den Immobilienmarkt auswirken. Derzeit gibt es laut immowelt Group mehr als 13 Millionen Zugriffe pro Woche. Außerdem werden Immobilieninserate sogar in letzter Zeit 6 Prozent mehr aufgerufen als im Vorjahreszeitraum. „Immobilienvermittlungen ändern sich durch die Krise und werden im besten Fall danach sogar innovativer sein, als vorher. Das bietet Anlass zur Hoffnung“, so die MCM Investor Management AG aus Magdeburg abschließend.