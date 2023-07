LUX* Belle Mare, Mauritius: Re-opening am 1. Oktober 2023

Das lebhafte, zukunftsweisende Resort an der Ostküste von Mauritius wird mit einem auffälligen neuen Design wiedereröffnet, bei dem Minimalismus auf tropisches Inselleben trifft

München/Singapur, 20. Juli 2023 – Die mit Spannung erwartete Wiedereröffnung des beliebten LUX* Belle Mare, Mauritius – gelegen an der wilden Ostküste der Insel, versteckt in üppigen tropischen Gärten in der Nähe des malerischen Dorfes Belle Mare – wird am 1. Oktober 2023 die Gäste begeistern. Nach mehr als einem Jahr umfangreicher Renovierungsarbeiten präsentiert sich das Resort mit seiner zeitlosen Architektur, die von dem renommierten Architekten Jean-Francois Adam entworfen wurde, in einem neuen, auffälligen Design, wobei der berühmte Familienethos des Hauses beibehalten wurde.

Die neue Inneneinrichtung des LUX* Belle Mare stammt von dem international anerkannten mauritischen Designer Jean-Marc Tang, der sich der Aufgabe verschrieben hat, eine neue Vision von Gastfreundschaft in der Region zu schaffen. Mit einem frischen Spirit, Look und Stil bringt Tang beruhigende Pastell-, Korallen-, Grün- und Sandtöne in das LUX* Belle Mare, die sich an der Umgebung orientieren. Hier trifft Minimalismus auf tropisches Design und spiegelt die Essenz des Insellebens wider.

An einer der schönsten Küsten des Indischen Ozeans gelegen, können sich die Gäste nun wieder auf den ikonischen Bilderbuchstrand, ein beeindruckendes kulinarisches Angebot im beliebten chinesischen Restaurant „Duck Laundry“ und das zeitgenössische indische Restaurant „Amari by Vineet“ sowie ein einzigartiges Portfolio außergewöhnlicher Angebote und Wellness-Reisen im renommierten LUX* ME Spa freuen.

EMEA Ashish Modak, The Lux Collective COO: „Authentische mauritische Gastfreundschaft vom Feinsten — dafür ist das Team von LUX* Belle Mare seit jeher bekannt. Vom herzlichen Lächeln bis zum persönlichen Service, der das Markenzeichen unserer Flagshipmarke LUX* ist, steht das Engagement des Teams für ganz besondere Reisemomente. Als bestes Luxus-Strandresort auf Mauritius freut sich unser Team darauf, unsere Gäste bald begrüßen zu dürfen.“

Erste Einblicke: LUX* BELLE MARE

ARCHITEKTUR UND DESIGN

Inspiriert von der majestätischen Umgebung des Resorts sind die 174 Suiten und 12 einzigartigen Villen minimalistisch und modern, während sie gleichzeitig das reiche mauritische Erbe der Insel bewahren und ein entspanntes, familiäres Flair ausstrahlen. Das Ergebnis ist ein Designkonzept, welches in Harmonie mit der natürlichen Umgebung arbeitet und die Innen- und Außenräume miteinander verbindet. Mit durchdachten Details wie Tischen aus aufbereitetem, lokalem Sand, individuell bedruckten Tapeten als Hommage an die Korallenriffe und Sitzgelegenheiten aus weiß getünchtem Holz mit nautischen Seildetails, die von lokalen Handwerkern gewebt wurden, wurde jedes Element sorgfältig durchdacht.

Jean-Marc Tang: „Ich wollte mein Fachwissen und meine Kenntnisse der örtlichen Gegebenheiten miteinander verbinden, um eine einzigartige tropische Umgebung zu schaffen, die jeden anspricht und inspiriert. Belle Mare ist eine unglaubliche Umgebung, in der sich die Natur in perfektem Gleichgewicht befindet. Dies wollten wir im gesamten Design zum Ausdruck bringen, indem wir die Natur auch in die Innenräume einladen.“

KÜCHE

In fünf exklusiven Restaurants mit einer breiten Palette an Gerichten, darunter indische, chinesische, mediterrane und internationale Klassiker, wird es wieder ein reichhaltiges Angebot an feinen Speisen geben. Das Beach Rouge – das charakteristische Beach-Club-Konzept der LUX* Resorts – serviert zum Mittag- und Abendessen frische mediterrane Küche mit freiem Blick auf den Ozean. Wenn die Sonne hinter dem Horizont versinkt, wird der Raum in ein spektakuläres rotes Licht getaucht und internationale DJs und Künstler sorgen für entspannte Stimmung.

Ein absolutes Muss ist das Signature Restaurant Amari von Sternekoch Vineet Bhatia, eine moderne Interpretation des reichen indischen Erbes. Serviert wird hier in einem erdigen, rosafarbenen Ambiente mit zeitgenössischen Wandmalereien. Das beliebte Duck Laundry bietet moderne chinesische Gerichte und Degustationsmenüs mit Spezialitäten des Hauses wie der Peking-Ente, Dim Sum und Sichuan-Favoriten. Das an den Pool angrenzende Ganztagesrestaurant MONDO ist das Herzstück des Resorts und serviert eine Auswahl an internationalen Gerichten mit speziellem Kinderbuffet, das für jeden Geschmack etwas bereithält. Es gibt Live-Kochstationen und erfahrene Pizzabäcker (Pizzaiolo) backen die Pizzen in einem speziell angefertigten Steinofen direkt vor Ort, im Mittelpunkt des Geschehens. Für ein schnelles, aber köstliches Mittagessen oder einen Nachmittagssnack können sich die Gäste in die Royce Street begeben, wo an einem Rolls Royce, einer alten Hooper-Limousine von 1933, außergewöhnliche südostasiatische Küche serviert wird. Die Gäste werden auch eingeladen, das Konzept „Keen on Green“ zu entdecken, ein beeindruckendes Angebot an pflanzlichen, veganen und regionalen Gerichten auf jeder Speisekarte.

Dave Minten, The Lux Collective Corporate Chef, der sich persönlich um jedes noch so kleine Detail des kulinarischen Angebots kümmert: „Im LUX* Belle Mare sind wir stolz darauf, ursprüngliche Aromen in modernem Ambiente zu präsentieren, um in all unseren Restaurants eine wahrhaft epikureische Reise anzubieten.“

WELLNESS UND FITNESS

Ein ganzheitlicher Wellness-Ansatz ist das Schlüsselelement bei der Gestaltung von LUX* ME Wellbeing und LUX* ME Spa. Die fünf Elemente Erde, Wasser, Feuer, Luft und Raum bilden die Grundlage für die Wellness-Erlebnisse der Gäste. Hier wird jeder Spa-Besuch auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten und kombiniert Achtsamkeitsübungen, entspannende Treatments und Atem-Workshops zur Regeneration. Ein grundsätzlicher Schwerpunkt liegt auf der Wiederherstellung der inneren Balance. Die charakteristischen Behandlungen basieren auf mühelosen, fließenden Übungen an Land, im Wasser und darüber hinaus und umfassen Stretching, Suspensionstraining, Luftmassage und Yoga sowie Wassertherapien und Fitness. Durch diese Übungen und allgemeinen Tipps für den Lebensstil lernen die Gäste Körper, Geist und Seele wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Neben modernsten Cardio- und Kinesis-Krafttrainingsgeräten bietet das Fitnesscenter das neueste modular-funktionelle System des Herstellers Technogym namens „Universe“. Eine Premiere in Afrika und im Indischen Ozean. Die Gäste können digital auf verschiedene Übungsmöglichkeiten, Widerstände und Trainingsinhalte zugreifen.

EIN NACHHALTIGER ANSATZ

Das LUX* Belle Mare wird mit einer Reihe neuer Aktivitäten zum Schutz der Umwelt wiedereröffnet, während es gleichzeitig sein Engagement für die Förderung der Nachhaltigkeit durch sozial verantwortliche und umweltfreundliche Projekte beibehält. So werden die Gäste eingeladen, mit Eco-Sud, einer NGO, die sich auf den Schutz der Meeresbiodiversität spezialisiert hat, etwas über den Schutz der Meereslebewesen zu lernen und mit der Mauritian Wildlife Foundation die Zucht seltener endemischer Pflanzen auf Ile Aux Aigrettes zu beobachten. Das Resort präsentiert eine neue eigene Farm, die frisches Gemüse, Kräuter und Blattgemüse frei von Pestiziden liefert. Zu den Initiativen gehören auch die PLEDGE™-Zertifizierung für Lebensmittelabfälle, Investitionen in die Energie- und Wassereffizienz zur Verringerung von Abfällen durch zirkuläres Design sowie die Bereitstellung luxuriöser, natürlicher Kosmetikartikel in den Zimmern sowie Bio-Öle im Spa. Die Nachhaltigkeitsprüfungen werden von Positive Luxury mit einem öffentlich zugänglichen Dashboard über die Leistungen in den Bereichen Umwelt, Soziales, Good Governance und Innovation durchgeführt. LUX* Belle Mare ist schon jetzt auf dem besten Weg, das „Butterfly Mark“, die führende Nachhaltigkeitszertifizierung der Luxusbranche, zu erhalten.

LUX* Belle Mare bietet seinen Gästen einen Rabatt von 20 % auf Buchungen von mindestens

5 Nächten* und einen Rabatt von 20% auf ausgewählte Flüge mit Air Mauritius**.

Die Preise beginnen bei 422 EUR pro Nacht für zwei Personen mit Frühstück.

*Buchungen sind bis zum 31. August 2023 gültig, wobei alle Aufenthalte vom 1. Oktober bis 30. November 2023 gelten. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Sperrtermine. Je nach Verfügbarkeit.

**Der Aktionscode von Air Mauritius wird bei der Buchung mitgeteilt.

Für Reservierungen besuchen Sie bitte www.luxresorts.com oder schreiben Sie an reservation@theluxcollective.com.

