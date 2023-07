SOGGLE führt das neue Funktionsstirnband ein

Die perfekte Kombination aus Stil und Funktionalität

allcop, der in Lindenberg im Allgäu ansässige Spezialist im Bereich White Label und Fulfillment in der Fotobranche, ist stolz darauf die erfolgreiche Implementierung des neuen SOGGLE Funktionsstirnbands bekannt zu geben, das ab sofort im Webshop des Partners SOGGLE erhältlich ist. Das Funktionsstirnband bietet nicht nur ein ansprechendes Wendedesign, sondern auch herausragende Funktionen, die es zu einem praktischen Alltagsbegleiter macht.

Die Kollektion des SOGGLE Funktionsstirnbands umfasst sechs Motive mit einem einzigartigen Wendedesign und weitere sechs Motive zur persönlichen Individualisierung. Die Qualität des Stirnbands wird durch die Verwendung hochwertiger, doppellagiger elastischer Mikrofaser gewährleistet. Dadurch ist das Stirnband nicht nur langlebig, sondern bietet auch einen angenehmen Tragekomfort. Zudem ist es atmungsaktiv und gleichzeitig wärmeisolierend, sodass es in verschiedenen Situationen angenehm zu tragen ist. Der leicht asymmetrische Schnitt sorgt für eine perfekte Passform, während das „one size fits all“-Konzept sicherstellt, dass das Stirnband für jeden geeignet ist.

„Wir freuen uns, ein Produkt zusammen mit allcop entwickelt zu haben, dass sowohl stilvoll als auch funktional ist und eine weitere Zielgruppe in unserem Segment anspricht. Durch unsere langjährige Partnerschaft können wir die gewohnte Qualität und einen reibungslosen schnellen Versand gewährleisten.“, so Claudia Müller-Wörle, Gründerin und Geschäftsführerin SOGGLE GmbH.

Die 1959 gegründete allcop GmbH & Co. KG mit Sitz in Lindenberg zählt mit ihren knapp 200 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern im Fotobereich in Europa. Die Geschäftstätigkeit des inhabergeführten Mittelständlers beinhaltet die klassischen Aufgaben eines Fotolabors sowie On-Demand-Produktion, White Label Produktion, Mass Customization, sowie Software-Integration und Dienstleistungen im Bereich Schul- und Kinderfotografie.

Firmenkontakt

allcop Farbbild Service GmbH & Co. KG

Andreas Schätzle

Kreuzhofstrasse 5

88161 Lindenberg

Tel.: +49 (0)8381 503-0



http://www.allcop.com

Pressekontakt

allcop Farbbild Service GmbH & Co. KG

Andreas Schätzle

Kreuzhofstrasse 5

88161 Lindenberg

+49 8381 503-1919



http://www.allcop.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.