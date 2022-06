„Ludwig 2022“ geht an Josef Küpper Söhne

Preisverleihung in den Kategorien „BTHVN + U“ im Rhein-Sieg-Forum #GemeinsamLudwig #Ludwig2022 #LudwigUnternehmenspreis

Von der kompletten Badsanierung bis zur Installation modernster Heiztechnik mit Schwerpunkt erneuerbaren Energien, Kundendienst sowie Gebäude-Energieberatung bietet der Betrieb für Sanitär- und Heizungstechnik der Familie Küpper alles aus einer Hand. Neben dem Sitz in Bonn-Bad Godesberg verfügt das Unternehmen auch über Standorte in Bonn-Beuel und Meckenheim. Besonders überzeugt hat die Jury die hohe Ausbildungsquote, das konsequente und nachhaltig betriebene Wachstum und die umfassende Digitalisierung im Unternehmen. Das neue energieautarke Firmengebäude in Meckenheim ist ein Leuchtturm in und für die Region.

„Josef Küpper Söhne verbindet Tradition und Moderne auf besondere Weise – und setzt damit ein helles Zeichen dafür, wie aktuell und zukunftsgewandt das Handwerk in der Re-gion ist. Wir freuen uns daher riesig über die Chance, als Handwerkskammer in diesem Jahr zum ersten Mal den „Ludwig´ mit verleihen zu dürfen – und auf diese Weise die Be-deutung des Handwerks im regionalen Wirtschaftsgefüge sichtbar zu machen“, sagte Hans Peter Wollseifer, Präsident der Handwerkskammer zu Köln.

„Der Wettbewerb 2022 war wieder ein voller Erfolg. Die 17 teilnehmenden Unternehmen haben sich sehr gut präsentiert, so dass die Jury wieder einmal Schwerstarbeit zu leisten hatte“, sagte IHK-Vizepräsidentin und Schirmherrin Sabine Baumann-Duvenbeck bei der Preisverleihung, die vor weit mehr als 200 Gästen stattfand.

Weitere Preisträger sind Dirk Müller Gebäudedienste GmbH (Bonn) in der Kategorie Bonner Weltbürger (Wachstum, Performance), fünfdrei eventagentur GmbH (Bonn) in der Kategorie Tonkünstler (Marketing) sowie tarent solutions GmbH (Bonn) in der Kategorie Humanist (CSR-Aktivitäten). ALTHERR DreiTrade GmbH (Lohmar) siegte in der Kategorie Visionär (Innovation) und das V-Hotel GmbH (Bonn) in der Kategorie Naturfreund (Nach-haltigkeit). Der Preis für die Unternehmensnachfolge ging an die Alurit GmbH (Troisdorf).

„Wir haben uns entschieden, die im letzten Jahr eingeführten Kategorien BTHVN beizubehalten“, sagte Dr. Christine Lötters und ergänzt: „Nach dem Ludwig ist vor dem Ludwig.“ Gemeinsam freuten sich Veranstalter und Partner darauf, im Herbst mit den Vorbereitun-gen für die Runde 2023 zu starten.

Um die Tätigkeit der Oskar-Patzelt-Stiftung und ihrer Gremien für den „Großen Preis des Mittelstandes“ regional zu unterstützen, fungiert Dr. Christine Lötters in der Region Bonn/Köln als Servicestelle. Sie ist gewissermaßen der „verlängerte Arm“ der Bundesgeschäftsstelle und erste und kompetente Ansprechpartnerin vor Ort für Unternehmen, Institutionen und Einzelpersonen zu Fragen rund um den Wettbewerb.

Zusammen mit der IHK Bonn/Rhein-Sieg richtet die regionale Servicestelle seit 2012/2013 zusätzlich den regionalen Wettbewerb „Ludwig“ aus. Während der bundesweite Mittelstandspreis auch als „Oskar“ bekannt geworden ist, wurde der regionale Preis bewusst nach dem berühmten Sohn der Stadt „Ludwig“ van Beethoven genannt.

Firmenkontakt

SC Lötters / Servicestelle OPS

Dr. Christine Lötters

Zur Marterkapelle 30

53127 Bonn

+49 228 209478-20

+49 228 209478-23

post@sc-loetters.de

http://www.sc-loetters.de

Bildquelle: IHK Bonn/Rhein-Sieg