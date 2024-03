LOGjobs präsentiert sich auf der Logimat 2024

LOGjobs – Für Ihre perfekte Logistik Job- und Mitarbeiteraquise

LOGjobs.de präsentiert sich als langjähriger Partner auch in diesem Jahr wieder auf der LogiMAT 2024. Als erfahrener Kooperationspartner ermöglicht LOGjobs.de es den Ausstellern, geeignete Mitarbeiter zu finden und bringt Bewerber und Unternehmen in der Logistikbranche zusammen. LOGjobs bietet eine transparente und bequeme Lösung für die Mitarbeiter – und Jobsuche in der Logistikbranche!

Auf der LogiMAT 2024 in Stuttgart vom 19. bis 21. März haben Unternehmen die Möglichkeit, Stellenanzeigen via LOGjobs zu veröffentlichen. Mit einem umfangreichen Angebot zur Personalgewinnung ist LOGjobs.de ein wichtiger Partner für Unternehmen auf dieser Messe:

Die Stellenausschreibung wird auf der Jobwall am Eingang Ost, Stand ES12, präsentiert werden. Zusätzlich an der Jobwall des LogiMAT Campus am 21.03.2024 , um noch mehr potenzielle Kandidaten zu erreichen. Zudem wird sie online auf www.logjobs.de und www.logimat-messe.de zwei Monate ab dem Beginn des Events am 19. März 2024 verfügbar sein.

Durch diese vielfältige Präsenz möchten wir potenzielle Bewerber von attraktiven Jobangeboten von LOGjobs überzeugen und qualifizierte Kandidaten gewinnen. Wir sind sicher, dass dies uns helfen wird, beste Reichweite zu erzielen.

Besuchen Sie uns auf der LogiMAT und vereinbaren Sie einen Termin mit unserem Team vor Ort für weitere Informationen. Wir freuen uns darauf, Sie bei der LogiMAT 2024 begrüßen zu dürfen!

Logjobs präsentiert eine große Auswahl an Logistikjobs aus verschiedenen Quellen auf einer Seite, was die Suche effizienter gestaltet. Die regelmäßige Aktualisierung der Plattform sorgt dafür, dass sowohl Bewerber als auch Unternehmen stets über aktuelle Stellen informiert sind. Insgesamt bietet Logjobs eine transparente und komfortable Lösung für die Jobsuche in der Logistikbranche.

