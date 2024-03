ELO ECM-Tour 2024: Digitalisierungs-Roadshow stellt intelligente Unternehmenslösungen in den Fokus

ELO Digital Office mit acht ECM-Tourstopps wieder in ganz Deutschland unterwegs:

Stuttgart, 14.03.2024 – Der Stuttgarter Softwarehersteller ELO Digital Office startet seine beliebte Eventreihe durch ganz Deutschland am 24. April 2024 in Berlin. Unter dem Motto „Digitale Intelligenz für Ihren Erfolg“ ist die ELO ECM-Tour in diesem Jahr zudem in sieben weiteren Städten zu Gast. Das Programm bietet jede Menge Inspiration für die Digitalisierungsvorhaben von Unternehmen und Organisationen jeglicher Branchen und Größenordnungen. Neben zahlreichen Fachvorträgen und Workshops stehen Best-Practice-Berichte namhafter Unternehmen auf der Agenda. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei in diesem Jahr auf innovativen KI-Lösungen.

Der Auftakt der diesjährigen ECM-Tour findet in stimmungsvoller Atmosphäre statt: Kulisse ist das Stadion an der Alten Försterei in Berlin, das sich am 24. April zu einem Hotspot für Entscheider, IT-Verantwortliche, Fachabteilungsleiter und deren Teams verwandelt. Der ELO Kunde SPEKTRA Schwingungstechnik und Akustik GmbH Dresden wird hier aus erster Hand über den Einsatz eines digitalen Weiterbildungs- und Bewerbermanagements berichten. Einblicke in die neuesten KI-Aktivitäten bei ELO gibt es vom Technischen Geschäftsführer Nils Mosbach persönlich vor Ort. Unter anderem stellt er dar, wie Informationen in Dokumenten künftig auf intelligente Art und Weise genutzt werden können. Die thematische Vielfalt reicht darüber hinaus von digitalen Rechnungsprozessen über effizientes Vertragsmanagement, der digitalen Zusammenarbeit mit Microsoft 365 und ELO bis zum Einsatz von digitalen Personalakten mit integrierter Zeiterfassungsmöglichkeit.

Einen besonderen Compliance-Leckerbissen hat GoBD-Mitverfasser Dirk-Peter Kuballa im Gepäck. Er wird mit exklusivem Know-how rund um das Thema der bevorstehenden E-Rechnungspflicht in Deutschland über alle wichtigen Aspekte informieren.

Abgerundet wird die Kongressveranstaltung mit einer Fachausstellung wichtiger Digitalisierungsexperten aus dem Soft- und Hardwarespektrum, die zum Austausch an ihren Ständen einladen.

Die weiteren Stopps der ECM-Tour im Jahr 2024:

• 15.05. in Leipzig

• 11.06. in Landsberg am Lech

• 13.06. in Fürth

• 04.09. in Bremen

• 11.09. in Mainz

• 17.09. in Dortmund

• 08.10. in Leonberg

ELO CEO Karl Heinz Mosbach ist angesichts des Tourauftakts bereits voller Vorfreude: „Wir sind fest davon überzeugt, dass es unerlässlich ist, sich den Herausforderungen der digitalen Ära zu stellen und die Chancen zu ergreifen, die diese bietet. Auf unserer ECM-Tour geben wir Einblicke in intelligente Lösungen für die digitale Zukunft von Unternehmen. Das überaus positive Feedback aus den vergangenen Jahren zeigt uns, dass wir mit unserer Digitalisierungs-Roadshow ins Schwarze treffen und unseren Kunden sowie Interessenten ein ums andere Mal wertvolle Impulse liefern.“

Weitere Informationen zu den einzelnen Tourstopps inklusive der Möglichkeit zur kostenfreien Anmeldung finden Sie unter www.elo.com/ecmtour