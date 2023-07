Lexware führt Partnerstufe ein: Qualifizierter Lexware Partner

Mit mehr Know-how zu höherem Umsatz

Freiburg / München, 20. Juli 2023 – Das Freiburger Softwarehaus Lexware, ein Unternehmen der Haufe Group, unterbreitet seinen Vertriebspartnern ein attraktives Angebot zur Steigerung ihres Vertriebsumsatzes: Registrierte Partner können sich mit gezielten, von Lexware angebotenen Online-Kursen für die neue Partnerstufe zum qualifizierten Lexware Partner fortbilden. Diese Stufe eröffnet den Partnern ein umfassendes Repertoire an vertriebsunterstützenden Leistungen wie Verkaufsaktionen, Marketing-Kampagnen, diverse Seminare sowie kostenlosen Hotline-Support.

Lexware bietet seinen Partnern unterschiedliche Partnerstufen (Gold- und Silberpartner oder registrierte Partner) an, die sich vor allem am jährlichen Umsatz und der Anzahl der Bestandskunden orientieren. Um die registrierten Partner intensiver zu qualifizieren, ihnen neue Wege zur Umsatzsteigerung zu ebnen und ihnen die umfassenden Vertriebsunterstützungen des Freiburger Softwarehauses zu eröffnen, wurde jetzt die neue Partnerstufe eingeführt.

Qualifizierten Partnern bietet Lexware ein breitgefächertes Angebot wie persönliche Betreuung per Telefon oder Email, kostenlose Support-Hotline, Seminare, Zugang zur Lexware Lernwelt, Vertriebsunterunterstützung durch einen erweiterten Online-Partnerbereich, Mein Bereich Aboübersicht, Verkaufsaktionen und Marketingkampagnen, Produktschulungen sowie Demoversionen der Lexware Produkte. Partner der Stufe Silber und Gold erhalten darüber hinaus weitere attraktive Leistungen wie regionale Lead-Vergaben, individuelle Messeunterstützung, Teilnahme an exklusiven Partnerveranstaltungen, Marketing Funding, Bonus-Vereinbarungen, Listing in der Händlersuchmaschine und vieles mehr.

Vor allem durch die intensive Zusammenarbeit mit Lexware erschließen sich die qualifizierten Lexware Partner neue Umsatzchancen und können mit höherer Beratungskompetenz punkten. Um diese Stufe zu erreichen, durchlaufen sie zunächst eine Basisschulung in der Lexware Lernwelt und erlangen damit Expertise rund um die Produkte, das Angebot sowie die Zielgruppe.

Um den Partnerstatus auch weiterhin zu halten, ist eine jährliche Re-Qualifizierung erforderlich, die als Update-Schulung mit anschließender Prüfung erfolgt.

Die Voraussetzungen im Überblick:

Schulungen: einmalige Basis-Schulung, jährliche Update-Schulungen

Qualifizierungsgebühr: 150 EURuro pro Jahr

Teilnahme: obligatorisch, um den Partnerstatus zu erhalten

Tools: Lexware Lernwelt

Weitere Unterstützungen: z.B. persönlicher Ansprechpartner, Demoversionen der Software, kostenloser Support, Nutzung des Lexware Partnerlogos

„Wir möchten unseren Partnern unser gesamtes Portfolio an Vertriebs- und Marketing-Unterstützung eröffnen und ihnen damit helfen, ihre Umsätze signifikant zu steigern“, sagte Diana Bonarius, Director Channel Sales bei Lexware. „Als weiteren Anreiz bieten wir den ersten 100 Interessierten, die sich bis zum 31. August anmelden, den kostenlosen Zugang zur Lexware Lernwelt – inklusive der Vertriebs- und Produktschulungen – bis zu Jahresende. Denn je mehr Know-how unsere Partner haben, desto erfolgreicher sind sie beim Vertrieb unserer Lösungen“, fügt sie hinzu.

Fachhändler, die sich für das Lexware-Angebot interessieren, können über partner@haufe-lexware.com Kontakt aufnehmen.

Über Lexware

Mit den Produkten von Lexware bringen Anwender:innen seit 1989 ihre geschäftlichen und privaten Finanzen in Ordnung – von der Buchhaltung über die Warenwirtschaft bis hin zu den Steuern. Über eine Million Nutzer:innen vertrauen auf die Business- und Cloudlösungen für Selbstständige, Freiberufler:innen, Gründer:innnen und kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Neben der rundum-Absicherung mit innovativer Software begleitet Lexware Unternehmer:innen in eine erfolgreiche digitale Zukunft: In Formaten wie „Tell your Story“ oder dem Unternehmer-Podcast „Flopcast“ lässt Lexware regelmäßig Erfolgs- und Lerngeschichten aus der Zielgruppe für sich sprechen. Mit dem KMU Data Hub und dem monatlichen Trendradar bietet Lexware Fakten und Insights rund um kleine Unternehmen und Selbstständige. Zudem bietet Lexware praxisnahes Branchen-Wissen, vielfältige Schulungen in der Lexware Akademie und die Power eines starken Business-Netzwerkes. Lexware gehört seit 1993 zur Haufe Group, einem deutschlandweit führenden Anbieter für digitale Arbeitsplatzlösungen und Dienstleistungen sowie im Bereich Aus- und Weiterbildung. Weitere Informationen gibt es unter

www.lexware.de

