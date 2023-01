LED2WORK mit neuer Vertriebsspitze

LED2WORK – die Branchengröße für industrielle LED-Leuchten konnte mit Ruben Schwarz einen neuen und erfahrenen Vertriebsleiter gewinnen.

Zum 01. Januar hat die LED2WORK GmbH ihr Vertriebsteam verstärkt und neu organisiert, um eine noch bessere und individuellere Beratung sicherzustellen. Gleichzeitig werden die Kompetenzen in den Bereichen LED-Arbeitsplatz-, LED-Maschinen- und LED-Industriebeleuchtung weiter geschärft. Themen wie Digitalisierung und Nutzerfreundlichkeit sollen zudem in Neuentwicklungen noch stärker einfließen und erfolgreich vermarktet werden.

Als Vertriebsleiter wird er gemeinsam mit seinem Vertriebsteam den weiteren Ausbau von Kundenbeziehungen forcieren, um so von der Vertriebsseite her eine Basis für weiteres, nachhaltiges Wachstum im heimischen wie auch internationalen Umfeld zu schaffen. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Bereich des Maschinenbaus, der Automatisierung sowie der Lichttechnik verfügt Ruben Schwarz über fundiertes Wissen in Schlüsselbranchen und kennt auch die aktuellen Marktanforderungen sehr gut.

Mit erfolgreichen Entwicklungen sowie der Fertigung und Vermarktung von LED-Beleuchtungslösungen für die Industrie hat sich die LED2WORK GmbH innerhalb kürzester Zeit auf dem Markt etabliert und mit hochwertigen, zuverlässigen LED-Leuchten Made in Germany durchgesetzt.

Heute beschäftigt die LED2WORK GmbH mehr als 60 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und fertigt am Standort Pforzheim jährlich über 85.000 LED-Leuchten für Anwendungen in der Automobilbranche, Elektrotechnik, dem Anlagen- und Maschinenbau sowie vielen weiteren Wirtschaftszweigen. Das Portfolio reicht von Maschinenleuchten über Industrie- und Signalleuchten bis hin zu Arbeitsplatzleuchten. Stellvertretend seien hier Systemleuchten und Gelenkarmleuchten genannt. Die LED-Leuchten sind so gestaltet, dass sie an Arbeitsplätzen in der Fertigung, Montage oder Qualitätssicherung für beste Ausleuchtung sorgen. Des Weiteren sind sie energieeffizient und wartungsfrei.

Seit 2017 wurde die LED2WORK GmbH 4x als Wachstumschampion unter den Top100 Unternehmen im Magazin Focus Business gelistet. 2017 zeichnete die Financial Times LED2WORK als „FT1000 Europas wachstumsstärkste Unternehmen 2017“ aus und ein Jahr darauf erhielt das Unternehmen den Pforzheimer Wirtschaftspreis.

