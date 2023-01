fischerAppelt, live marketing doppelt erfolgreich beim BrandEx Award

The Digital ID.5 Experience für Volkswagen mit zwei Auszeichnungen gewürdigt

Mit einem aufsehenerregenden Projekt für Volkswagen konnte fischerAppelt, live marketing gleich zwei Mal die Jury des diesjährigen BrandEx Award überzeugen. „The Digital ID.5 Experience“ wurde sowohl in der Kategorie „Best Corporate Event“ als auch „Best Digital Event“ mit einem Silber-Award ausgezeichnet. Kumuliert mit anderen nationalen und internationalen Auszeichnungen platzierte sich fischerAppelt, live marketing damit zum fünften Mal in Folge in den Top Ten der Dt. Kreativagenturen im Bereich Livekommunikation.

Mit der Digital ID.5 Experience bereitete fischerAppelt, live marketing rund 8.000 Händler:innen und Verkäufer:innen von Volkswagen auf den Verkaufsstart des vollelektrischen ID.5 vor und setzte für die Umsetzung ein erklärtes Nachhaltigkeitsziel auf Grundlage des Volkswagen WAY TO ZERO voraus.

Das Konzept der Digital ID.5 Experience beinhaltete dafür eine vollständig digitale Händlerschulung, die den Teilnehmer:innen nicht nur einen umfassenden Einblick in alle Fahrzeugeigenschaften, Marketing- und Verkaufsmaterialien und technologischen Highlights des ID.5 ermöglichte, sondern sie auch perfekt auf künftige Verkaufsgespräche mit Endkunden vorbereitete – inklusive integrierter Lernkontrollen und Rückfragen zu den vermittelten Lerninhalten. Den emotionalen Rahmen bildete ein typischer Eventcharakter im Duktus einer klassischen Präsenzveranstaltung.

Die Durchführung und der Erfolg der ID.5 Experience beruhte auf sechs Maßnahmen:

1. einer individuell für das Projekt entwickelten digitalen Erlebnisplattform

2. dem zentralen ID Experience Studio in Wolfsburg, aus dem Moderatoren und Produktexpert:innen das Publikum in verschiedenen TV-ähnlichen Shows durch das gesamte ID.5-Erlebnis führten

3. den integrierten Schulungsmaßnahmen, die auf der Kombination verschiedener Formate wie Livesendungen und Aufzeichnungen, Podcasts, interaktiven 3D-Animationen, Teilnehmerreaktionen, Q&A Sessions, Quizzes, Downloads und Präsentationen basierte

4. der zielorientierten Aufteilung der Inhalte in jeweils abgeschlossene Kapitel, die gänzlich individuell und in beliebiger Reihenfolge erkundet werden konnten

5. der CO2-neutralen Distribution von ID.5 Fahrzeugen direkt an die Händler, damit die Teilnehmer:innen die Lernerfahrungen aus der Digital Experience direkt am Fahrzeug vertiefen konnten

Dino Büscher: „Die gewählte Kombination spricht für den Erfolg der Digital ID.5 Experience. Die Auszeichnungen beim BrandEx Award haben unser Konzept und unsere Vorgehensweise in Richtung eines zukunftsfähigen Experience Marketing jetzt auch noch neutral von extern bestätigt.“

fischerAppelt verdient Aufmerksamkeit für Marken und Unternehmen, die Wert schöpft. Daran arbeiten jeden Tag 700 Kolleginnen und Kollegen an zehn nationalen und internationalen Standorten für über 200 Kunden, darunter die Hälfte aller DAX-Konzerne. Wir integrieren Disziplinen projektbasiert und übergreifend von Data über Design bis Distribution, von Strategie über Stories bis Sales, von Planning über Produktinnovation bis Performance, von Kreation über Content bis Campaigning und richten alles auf ein wertvolles Ergebnis für Kunden und User aus. Das macht uns zu einer der führenden Agenturgruppen für kreative und integrierte Marketing- und Kommunikationslösungen.

fischerAppelt, live marketing GmbH

Widdersdorfer Straße 205

D-50825 Köln

Ansprechpartner: Dino Büscher

dino.buescher@fischerappelt.de

Tel.: +49 (0)221 569 38-0

Fax: +49 (0)221 569 38-201

Web: www.live.fischerappelt.de