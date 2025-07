LDB Gruppe veröffentlicht Whitepaper »Lokal stark, digital sichtbar«: Wie Autohäuser außerhalb urbaner Zentren erfolgreich bleiben.

Berlin, 1. Juli 2025. Mit dem neuen Whitepaper »Lokal stark, digital sichtbar« widmet sich die LDB Gruppe einer Zielgruppe, die im digitalen Wandel oft zu wenig Beachtung findet: Autohäuser abseits der Metropolen. Der praxisnahe Leitfaden zeigt, wie Kfz-Betriebe mit regionaler Verwurzelung ihre Sichtbarkeit steigern, neue Kunden gewinnen und ihre Stärken gezielt mit digitalen Strategien verbinden können – auch mit begrenzten Ressourcen.

Das Whitepaper beleuchtet die Herausforderungen, mit denen viele kleinere und mittlere Autohäuser konfrontiert sind: Fachkräftemangel, verändertes Kundenverhalten, digitale Rückstände und zunehmender Wettbewerb durch Online-Plattformen. Gleichzeitig macht es deutlich, wie Betriebe durch gezielte Digitalisierung ihre persönliche Nähe zur Kundschaft in einen echten Wettbewerbsvorteil verwandeln können.

»Viele glauben, dass sich Digitalisierung abseits der Metropolen nicht lohnt. Kleinere Betriebe denken häufig, dass sich der Investitionsaufwand nicht rechnet. Aber unsere Erfahrung zeigt: Gerade dort entfaltet die Digitalsierung besondere Wirkung. Die Kombination aus regionaler Präsenz und digitaler Professionalität sorgt für Sichtbarkeit, Vertrauen und Wachstum«, sagt Nicola Bergmann, Key Account Managerin bei der LDB Gruppe. »Wir sehen, dass Betriebe, die diesen Weg mutig gehen, neue Zielgruppen erreichen und sich erfolgreich gegenüber Wettbewerbern behaupten – unabhängig vom Standort oder Größe.«

Neben fundierten Zahlen und aktuellen Marktdaten bietet das Whitepaper auch konkrete Praxisbeispiele. Die Botschaft: Digitalisierung muss nicht groß oder teuer sein. Sie muss vor allem alltagstauglich und zielgerichtet sein.

»Unsere Mission ist es, Autohäuser mit dem Ratgeber zu unterstützen, wo sie stehen – mit Lösungen, die zum Betrieb passen und echten Mehrwert bringen«, so Nicola Bergmann weiter.

Der Ratgeber ist jetzt verfügbar und kann auf der LDB Website als E-Paper heruntergeladen werden.

Über die LDB Gruppe

Die LDB Gruppe ist der führende deutsche Technologie-Anbieter für Kundenkommunikation und Kundenbeziehungsmanagement im Autohandel. Die Unternehmensgruppe steht für praxisgerechte digitale Anwendungen und Services für Autohäuser, Werkstätten und Automobilbetriebe. Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Berlin wurde 1973 gegründet und gilt als Pionier bei der Digitalisierung der Branche.

Als einziger Anbieter im Markt liefert die LDB Gruppe Lösungen für alle klassischen und digitalen Touchpoints und Kanäle. Mit profundem Wissen um die Erwartungen moderner Automobilzielgruppen unterstützt die LDB Gruppe damit die gesamte Kommunikationskette, so dass Kunden zielgruppengenau, systemübergreifend und ohne Medienbruch entlang der gesamten automobilen Customer Journey begleitet werden. Die Technologien der LDB Gruppe wie etwa die cloudbasierte Omnichannel-Lösung CXBox garantieren unter anderem verlässliche telefonische Erreichbarkeit, kanalübergreifendes Arbeiten, aktives Bewertungsmanagement und digitale Kundenverwaltung. Über 1.800 Kunden setzen bereits auf die Branchenlösungen der LDB Gruppe. Neben dem Hauptsitz in Berlin ist das Unternehmen an den Standorten Deggendorf und Templin vertreten, wo Automotive Spezialisten rund 5,5 Millionen Kundenkontakte pro Jahr für die LDB Kunden managen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ldb.de.