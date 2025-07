Fünf Auszeichnungen für die DRPGroup bei den Corporate Content Awards 2025

DRPGroup überzeugte mit kreativer Exzellenz

Bei den diesjährigen Corporate Content Awards erzielte die DRPGroup beeindruckende Erfolge. Mit insgesamt fünf Auszeichnungen in verschiedenen Kategorien wurde die kreative Exzellenz und die Bedeutung maßgeschneiderter Inhalte in der Unternehmenskommunikation eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

„Wir sind unglaublich stolz auf die Anerkennung, die unsere Arbeit bei den Corporate Content Awards gefunden hat“, sagt Dale Parmenter, CEO der DRPGroup. „Diese Auszeichnungen unterstreichen die maßgebliche Rolle, die strategisch durchdachte Inhalte bei der Verbesserung der Markenkommunikation und Marketingstrategien unserer Kunden spielt.“

Ausgezeichnet bei den Corporate Content Awards 2025 wurden „Best Use of Mobile“, ein Broadcast-Projekt für die britische Armee, „Best Content Campaign to Assist with Reputation Management” ebenfalls für ein Broadcast-Projekt für die britische Armee, „Best Copy Style or Tone of Voice” für ein Projekt der Lloyds Banking Group, „Best Campaign Featuring AI-Generated Content” für ein Projekt mit der Einzelhandelskette Tesco und „Best Content Campaign to Assist with Corporate Positioning” mit Kerakoll.

Highlight ist die goldene KI-Kampagne für Tesco: Im August 2024 startete Tesco eine revolutionäre, KI-gesteuerte Social-Media-Kampagne, um das Kundenengagement für die langjährige „Stronger Starts“-Initiative zu steigern – ein Programm zur Finanzierung lokaler Kindergruppen durch ein tokenbasiertes Abstimmungssystem. In Zusammenarbeit mit der Kreativagentur DRPGroup setzte Tesco aktuelle KI-Technologie ein, um hyper-personalisierte Videoinhalte mit der britischen Olympionikin Jessica Ennis-Hill zu erstellen.

Die Kampagne nutzt KI, um ein maßgeschneidertes Videoerlebnis zu bieten, bei dem Teilnehmer lokale Gemeinschaftsprojekte auswählen, ihren Namen eingeben und den Grund für ihre Unterstützung benennen. Daraufhin generiert die KI ein personalisiertes Video mit einem hyperrealistischen Avatar von Jessica Ennis-Hill, das den Namen des Kunden und das gewählte Projekt hervorhebt. Das Video ist so gestaltet, dass es auf Social-Media-Plattformen geteilt werden kann, um eine große Teilnahme und Unterstützung für diese Gemeinschaftsprojekte zu fördern.

Der Einsatz von KI ermöglichte es Tesco, das Erlebnis umfangreich zu personalisieren, wobei die benutzerdefinierten Videos in Echtzeit erstellt wurden. Diese einzigartige Mischung aus Technologie und CSR-Botschaft förderte effektiv das Engagement von Tesco für lokale Gemeinschaften und steigerte das Engagement für die „Stronger Starts“-Initiative. Die Integration von Gaming-Elementen auf der Plattform verbesserte das Benutzererlebnis zusätzlich. Durch diese innovative Nutzung von KI-Tools konnte Tesco das Bewusstsein für seine CSR-Bemühungen erfolgreich steigern und die Kunden dazu animieren, sich persönlich mit den unterstützten Projekten zu verbinden. Innovationen und Kreativität dienen dafür als Antrieb.

„Diese Auszeichnungen sind ein Beweis für die kreative Kraft und das Engagement unseres Teams“, so Richard Hingley, Chief Creative Officer der DRPGroup. „Wir freuen uns darauf, auch weiterhin innovativen und wirkungsvollen Content zu schaffen, um unsere Kunden und ihre Zielgruppen zu begeistern.“

Die Corporate Content Awards, die bereits im achten Jahr stattfinden, würdigen herausragende Leistungen in der Unternehmenskommunikation und zeigen die vielfältigen und innovativen Möglichkeiten, Inhalte geschickt zu nutzen, um Zielgruppen effektiv zu erreichen und zu verbinden.

DRPGroup

DRPGroup ist eine global tätige Kreativagentur, die integrierte Kommunikationslösungen und -erlebnisse für namhafte Kunden und Marken entwickelt und weltweit umsetzt. Das bereits mehrfach ausgezeichnete Unternehmen wurde 1980 von Dale Parmenter gegründet. DRPGroup hat den Hauptsitz in Hartlebury/Worchestershire bei Birmingham, betreibt Niederlassungen in London, Salford bei Manchester und Windsor und ist mit Tochtergesellschaften in Deutschland, den USA und Kanada vertreten.

DRP Germany GmbH

D-50733 Köln

Niehler Straße 104

Ansprechpartnerin: Romy Nowak

Telefon: +49 (0)221 / 71 61 230

E-Mail: romy.nowak@drpgroup.com

Internet: www.drpgroup.com

https://www.linkedin.com/company/drpg-germany