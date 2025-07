Die Jury wählt die TOP10 des BEST 18/1 Awards

Preisverleihung am 11. September in Köln – Siegerplakat erhält Mediawert von 1,6 Mio. Euro!

Köln, 26. Juni 2025 – Die elfköpfige Fachjury des BEST 18/1 Awards 2025 hat heute aus rund 120 Einreichungen die TOP10 Plakate des renommierten Wettbewerbs bestimmt. Der BEST 18/1 Award geht in diesem Jahr in die 19. Runde und zählt zu den beliebtesten Wettbewerben für Out-of-Home-Werbung in Deutschland.

Die Preisverleihung findet am 11. September 2025 in der Wassermannhalle in Köln statt.

Im Anschluss feiern die rund 1.000 Gästen in der Halle Tor 2 – inklusive Buffet und Party mit DJ Kid Chris.

Ein besonderes Highlight: Das Siegerplakat wird live von den Gästen gewählt. Der Gewinn:

Ein Mediawert von 1,6 Millionen Euro (inklusive Druck und Klebung). Das prämierte Motiv wird deutschlandweit auf Großflächen, Ganzsäulen und City-Light-Postern plakatiert. Zusätzlich wird das Gewinnerplakat auf drei Riesenpostern an exponierten Standorten in Deutschland präsentiert. Für die einreichende Kreativagentur gibt es zudem ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro in bar.

Die Jury bestand in diesem Jahr aus elf Expert:innen aus unterschiedlichen Branchen, darunter Werbung, Kreativwirtschaft, Industrie sowie aus der Musik- und TV-Branche.“

Stimmen aus der Jury:

Unter anderem war Herr Felix Peters von Müller’s Mühle GmbH dabei, der betonte, wie viel Freude ihm die Jurysitzung bereitet habe. Besonders gefreut habe er sich über den Sieg eines Startups im Jahr 2023: „Gerade junge Unternehmen haben oft nicht die Mittel, eine Kampagne dieser Größenordnung umzusetzen. Umso schöner, wenn am Ende einfach die Idee gewinnt.“

Ebenfalls zum ersten Mal Teil der Jury war die Vice Marketingleiterin Christine Sladek von Ferrero MSC GmbH & Co. KG. Sie war bereits im vergangenen Jahr als Gast und Sponsorin bei der Preisverleihung vertreten – und sorgte mit dem damals neu eingeführten Nutella Eis für eine süße Überraschung bei allen Gästen. In diesem Jahr brachte sie ihre Perspektive erstmals als Jurymitglied ein:

„Mich begeistern besonders Motive mit einer klaren, starken Botschaft – am besten so prägnant, dass ich am nächsten Tag nur eine Sekunde aufs Plakat schauen muss und sofort weiß: Ja, das kenne ich – das hat sich bei mir eingeprägt. Wenn ich dabei dann noch schmunzeln kann, hat das Plakat alles richtig gemacht.“

Über den BEST 18/1 Award

Der Wettbewerb richtet sich an Kreative, Agenturen, Marken und Nachwuchsdesigner*innen aus ganz Deutschland. Im Mittelpunkt steht jeweils ein einzelnes Out-of-Home-Motiv, das Aufmerksamkeit, Klarheit und Originalität vereint. Das Besondere: Neben Fachjury und Media-Reichweite entscheidet am Ende auch das Publikum – live vor Ort.

Der BEST 18/1 Award beweist jedes Jahr aufs Neue: Starke Ideen bleiben im Kopf – und manchmal sogar auf der Zunge.

Die diesjährige Fachjury bestand aus folgenden Personen:

ARTEKING: Martin Liebschner, Community Manager

DonDon: Leon Bertoni, Musiker

Ferrero MSC GmbH & Co. KG: Christine Sladek, Vice Marketing Manager Ferrero Ice Cream

Grabarz & Partner Werbeagentur GmbH: Sara Peterek, Senior AD

Kürten & Lechner GmbH: Rolf Kürten, Geschäftsführer

Müllers Mühle GmbH: Felix Peters, Senior Brandmanager & stellvert. Abteilungsleiter

Pixum: Holger Plorin, CMO / Prokurist

Scholz & Friends Family GmbH: Isabel Lapp, Managing Director Creation

S-Communication Services GmbH: Markus Zielinski, Bereichsleiter Media S-Communication Services GmbH

Snocks GmbH: Yannika Hecht, Senior Texterin

Steiger Gold: Susanne Steiger, Geschäftsführerin und bekannt aus ZDF-Sendung „Bares für Rares“

Die Kreativagenturen hinter den TOP10 Plakaten: