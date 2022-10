Lantek präsentiert seine Software-Version 2022 auf der EuroBLECH

Weiterentwicklung der Produktfamilien und mehr als 80 neue Funktionalitäten stellen die Effizienz des Anwenders in den Mittelpunkt

Vitoria-Gasteiz/Darmstadt, 24. Oktober 2022 – Lantek ( www.lantek.com), multinationaler Pionier in der digitalen Transformation der Blechfertigung, stellt ab morgen auf der EuroBLECH 2022 in Hannover die Verbesserungen und Weiterentwicklungen seiner Software vor: das Lantek Global Release 2022 ( https://campaign.lantek.com/lantek-v2022-de).

Das Software-Update bringt signifikante Verbesserungen: in der Flexibilität der Produktfamilien, sich an die unterschiedlichen Gegebenheiten den verschiedensten Unternehmen anzupassen; in der Bedienbarkeit für eine bessere Anwendererfahrung und Prozesstransparenz; in der Effizienz und Automatisierung, um die Prozessgeschwindigkeit zu beschleunigen und manuelle Tätigkeiten zu reduzieren.

Das Ergebnis mehrerer Monate intensiver Arbeit und Tausender Entwicklungsstunden von fast ein Dutzend Beteiligter sind mehr als 80 neue Funktionalitäten im Portfolio sowie weitere interne und architektonische Verbesserungen. Sie alle tragen zur sicheren Weiterentwicklung der Software für die Blechfertigung bei.

Um es mit Juan Jose Colás, Vertriebs- und Marketingleiter von Lantek, zu sagen: „Wie in den mehr als 36 Jahren unserer Unternehmensgeschichte entwickeln wir uns bei Lantek ständig weiter und lernen permanent dazu, um unsere Software für unsere Kunden immer mehr zu verbessern. Mit dieser neuen Version wollen wir die Produktivität und Planungsfähigkeit von Unternehmen erneut steigern und sie auf dem Weg ihrer digitalen Transformation begleiten.“

Lantek Expert

Die CAD/CAM-Schachtelungssoftware Lantek Expert enthält zahlreiche Verbesserungen, die Anwendern täglich helfen und von verschiedenen Stellen des Systems genutzt werden können. Ein neu gestaltetes Modul ermöglicht die automatische Platzierung von Stegen. Die verbesserte Konfigurationsmöglichkeiten zur Anpassung an jede Kontur oder Schnittqualität vermeidet von vornherein mögliche Mängel des Endergebnisses.

Die neue Version erleichtert auch die Interpretation von Biegelinien ab der Importphase sowie den automatischen Import von Schachtelungen aus Dateien (DXF oder DWG), die von externen Systemen generiert wurden, inklusive der automatischen Erkennung von Teilen, die sich wiederholen. Zudem gibt es eine neue Option für die halbautomatische Erzeugung und Änderung von Restplatten.

Lantek Flex3d

Der Markt für die Bearbeitung von Rohren und Profilen entwickelt sich weiterhin stark, ebenso wie die Zahl neuer Maschinen, Aggregate zur Fixierung der Träger und Technologien zur Erstellung der Teile. Das Update von Lantek Flex3d spiegelt diese Anforderungen der Branche wider, um ihr eine größere digitale Reife zu bieten.

So wurde das Modul zur Maschinenkonfiguration komplett überarbeitet, damit das System nach der Implementierung für jeden Maschinentyp noch schneller in Betrieb genommen werden kann. Darüber hinaus ermöglicht das innovative Modul zur Prozessautomatisierung die einfache Erstellung unbeaufsichtigter oder begleiteter Arbeitsabläufe und sogar die Nutzung der gesamten Flex3d-Architektur als große „Black Box“ mit unzähligen Möglichkeiten. Die neue, fortschrittliche Verwaltung der Frästechnologie unterstützt verschiedene Werkzeug- und Bearbeitungsstrategien für Maschinen, die damit arbeiten, und erweitert die verfügbaren Fertigungsmöglichkeiten.

Lantek MES und Lantek Integra

Lantek MES und Lantek Integra regeln die Verwaltung der Fertigung und verfolgen die Ressourcenauslastung, Aufträge, Liefertermine, Qualität und Lagerbestände. Das ermöglicht die Rückverfolgbarkeit und gibt Flexibilität, auf veränderte Umstände zu reagieren.

So wurden die Möglichkeiten zur Aufzeichnung von Informationen über Ausfallzeiten und Ausschussgründe während der Produktion verbessert, um deren umgehende Analyse zu optimieren. Der Bediener kann auch etwaige Änderungen des Blechformats während der Produktion einer Schachtelung speichern, um die Veränderungen im System nachvollziehbar zu machen.

Auch der Powersync-Integrationsmechanismus wurde an mehreren Stellen verbessert, um Produktionsinformationen aus dem unternehmenseigenen MES in externe Systeme exportieren zu können, sowohl für Schneidprozesse als auch für jede andere Art von Operation.

Für viele Kunden von Lantek ist die Angebotserstellung zu einem der wichtigsten Prozesse geworden, der sich mit den wachsenden Anforderungen ihres Unternehmens weiterentwickeln muss. Die bessere Integration von Lantek MES und Lantek Integra mit Lantek Flex3D ermöglicht neue Optionen für Import, Verschachtelung sowie Zeit- und Kostenberechnung für das Angebotsmodul für Rohr-/Profilteile. Auch die Unterstützung der Angebotserstellung für Baugruppen wurde verbessert – dank einer neuen, intuitiven Möglichkeit, die gesamte Struktur der Komponenten und Vorgänge zu durchsuchen, die in die Berechnung der Kosten und Preise eines Angebots einfließen.

Schließlich optimiert Lantek Integra die Materialplanung, indem es unter Einbindung der Module Lager und Einkauf die Möglichkeit bietet, Bleche oder Profile für Aufträge zu „reservieren“ und später während des Schachtelvorgangs zu verwenden.

Lantek Analytics

Mit der Markteinführung von Lantek Analytics im Jahr 2021 kam die erste SaaS-Anwendung (Software as a Service) in das Produktportfolio von Lantek. Diese Business-Intelligence-Anwendung sammelt jeden Tag relevante Geschäftsdaten. Sie kann von jedem Gerät aus und zu jeder Zeit geöffnet werden und ermöglicht, das Geschehen in der Fabrik mit mehr als 70 vordefinierten KPIs und Dutzenden von Messgrößen und Dimensionen zu verfolgen, die dem Benutzer zur Verfügung stehen. Noch nie war es so einfach, die Daten eines Unternehmens transparent zu beobachten, vor allem, wenn sie zu aussagekräftigen KPIs zusammengefasst werden. In den vergangenen Monaten hat dieses cloudbasierte Business-Intelligence-Modul zahlreiche Veränderungen erfahren, die Erstellung und Visualisierung individueller Widgets und KPIs ermöglichen und die Stabilität und Leistung verbessern.

Mit all diesen Neuerungen und Ergänzungen hebt Lantek seine Produktfamilie auf ein neues Level. Sie bekommt dadurch eine große Transparenz und Kontrolle. Das erleichtert und beschleunigt die Produktion aller Kunden von Lantek.

Erleben Sie das Software-Update Global Release 2022 von Lantek vom 25. bis 28. Oktober auf der EuroBLECH in Hannover: Halle 11, Stand C08.

Über Lantek

Lantek ist ein multinationales Unternehmen, das unter den Blech- und Metallbearbeitungs-unternehmen an der Spitze der digitalen Transformation steht. Mit seiner patentierten intelligenten Fertigungssoftware ermöglicht Lantek die Vernetzung von Produktionsstätten und macht sie zu intelligenten Fabriken. Das Dienstleistungsangebot wird abgerundet durch CAD-, CAM-, MES- und ERP-Lösungen für Unternehmen, die Metallteile aus Blechen, Rohren und Profilen mit beliebigen Schnitttechnologien (Laser, Plasma, Autogenschneiden, Wasserstrahlschneiden, Schlagscheren und Stanzen) herstellen.

Gegründet 1986 im Baskenland (Spanien), einem der wichtigsten europäischen Zentren für die Entwicklung von Werkzeugmaschinen, ermöglicht das Unternehmen die Integration von Blech- und Metallbearbeitungstechnologien mit modernster Software für das Produktionsmanagement. Lantek ist aktuell Marktführer in der Branche, dank seiner Innovationskompetenz und konsequenten Internationalisierungsstrategie. Mit mehr als 30.000 Kunden in über 100 Ländern und 21 eigenen Büros in 15 Ländern verfügt die Firma über ein umfangreiches Netz an Distributoren mit weltweiter Präsenz. Im Jahr 2020 entfielen 88 Prozent ihres Ertrages auf ihr Auslandsgeschäft.

Besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen: www.lantek.com/de oder fordern Sie weitere Einzelheiten an unter: marketing@lanteksms.com

