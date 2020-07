eprimo erhält Auszeichnung für “begeisterndes” Internet-Angebot

– Digitale Kundennähe deutlich spürbar

– Hohe Interaktivität auf den Internetseiten

– Präsenzstärke in Social-Media-Kanälen

Neu-Isenburg, 15. Juli 2020. eprimo “begeistert Kunden und Nutzer mit digitaler Kundennähe” und wird deshalb zum zweiten Mal in Folge mit dem Siegel “Digital-Champion” ausgezeichnet. Der Ökostrom- und Ökogasanbieter erreichte im Anbietervergleich die Klasse der Allerbesten: “Digital-Champion im Gold-Rang”.

Im Auftrag der Tageszeitung “DIE WELT” untersuchte die Analyse- und Beratungsgesellschaft ServiceValue die digitale Kundenbegeisterung von 1.570 Anbietern aus 140 Branchen. Die besten wurden mit dem Titel “Digital-Champion” ausgezeichnet – im Gold-, Silber- oder Bronze-Rang. Für die Untersuchung der digitalen Servicequalität werteten die Forscher insgesamt mehr als 316.000 Kundenstimmen aus. Erfragt wurde, ob Unternehmen oder Marken durch hohe Interaktivität auf den Internetseiten und/oder durch nützliche Apps und/oder durch Präsenzstärke in Social-Media-Kanälen begeistern – oder nicht. Das Ergebnis: Bei eprimo ist durch “hohe Interaktivität auf den Internetseiten digitale Kundennähe deutlich spürbar”. Laut Studie begeistert eprimo die Kunden mit seinem schon mehrfach ausgezeichneten Internetservice: Chatbot “Sophie”. Der schnelle und unkomplizierte Service kommt bei den Kunden an: Ende April 2020 konnte sich eprimo bereits über eine Million Chats freuen. Pro Tag betreut “Sophie” etwa 3.000 Kundenanfragen und setzt diese meist auch direkt um – rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. eprimo-Geschäftsführer Jens Michael Peters versichert: “Orientiert an den Wünschen der Kunden entwickeln wir unsere digitalen Services stetig weiter – kundenfreundlich und bedarfsorientiert.”

Über eprimo:

eprimo beliefert private Haushalte mit Strom und Gas zu günstigen Preisen und fairen Konditionen. Dabei stellt der Energiediscounter die bestehenden Kunden und nicht nur die neuen Kunden in den Mittelpunkt. Bei Strom- und Gas-Anbietervergleichen belegt eprimo immer wieder Spitzenplätze und erhält Auszeichnungen für die Servicequalität und kundenfreundliche Vertragsbedingungen. Mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis hat eprimo Ökostrom- und Ökogas-Angebote im Discountmarkt etabliert. Heute gehört eprimo bundesweit zu den am schnellsten wachsenden Anbietern von grüner Energie.

Bildquelle: eprimo GmbH