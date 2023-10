KVKTEL GmbH dankt Handelspartnern für erfolgreiches Jahr 2023

Bad Vilbel, 27. Oktober 2023 – Die KVKTEL GmbH, ein erfolgreiches Distributionsunternehmen im Bereich Telekommunikation, blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Die Erfolge spiegeln die starke Vertriebsleistung und die hervorragenden Beziehungen zu den Handelspartnern wider.

Die KVKTEL GmbH bedankt sich bei allen Handelspartnern für die Unterstützung und Wertschätzung auf dem Telekommunikationsmarkt. Durch die gute Zusammenarbeit konnte das Unternehmen seine Marktposition weiter ausbauen und neue Kunden gewinnen.

Besonders erfreulich war die Entwicklung im Bereich der Prepaid-Vermarktung. Hier konnte die KVKTEL GmbH zahlreiche neue Kooperationen abschließen und den Umsatz deutlich steigern. Auch im Bereich der Vermarktung von Vertragstarifen konnte das Unternehmen seine Position halten und weiter ausbauen.

Die Geschäftsführung der KVKTEL GmbH möchte sich an dieser Stelle bei allen Geschäftspartnern für die anhaltende Unterstützung und Wertschätzung herzlich bedanken. „Ohne das Vertrauen und die Leidenschaft unserer Partner wäre unser Erfolg in diesem Jahr nicht möglich gewesen. Gemeinsam haben wir gezeigt, dass Teamwork, Innovation und eine starke Kundenorientierung zu großartigen Ergebnissen führen können“, so Zeki Kavak, Geschäftsführer der Kvktel GmbH.

Für das kommende Jahr plant die KVKTEL GmbH weitere Investitionen in den Ausbau des Vertriebsnetzes und die Erweiterung des Produktportfolios. Dabei setzt das Unternehmen weiterhin auf eine enge Zusammenarbeit mit den Handelspartnern und eine hohe Servicequalität für die Handelspartner.

Die KVKTEL GmbH ist ein junges Distributionsunternehmen im Telekommunikationssektor mit Schwerpunkt Prepaid, das sich auf ethnische Produkte spezialisiert hat. Mit einer starken Präsenz in Süddeutschland und einer vierjährigen Vertriebserfahrung setzt die KVKTEL GmbH auf erstklassige Technologie, Kundenservice und enge Beziehungen zu ihren Handelspartnern.

