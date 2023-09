Kunststoff-Initiative Bonn/Rhein-Sieg stellt Maßnahmen zur Gewinnung von Fachkräften in Berlin vor

Im Rahmen des Netzwerktreffens der regionalen Industrieinitiativen, ausgerichtet von der Service- und Beratungsstelle der DIHK Service GmbH, stellte die Kunststoff-Initiative unterschiedliche Rekrutierungs-Maßnahmen vor, die in der Region bereits erfolgreich umgesetzt werden.

Bonn, den 08.09.2023 Spontan wurde Dr. Christine Lötters gebeten, Maßnahmen zur Gewinnung von Fachkräften vorzustellen, die die Kunststoff-Initiative in der Region Bonn/Rhein-Sieg ins Leben gerufen hat oder begleitet. Eine Initiative war krankheitsbedingt ausgefallen und so gehörte der 5-Minuten-Pitch der Kunststoff-Initiative Bonn/Rhein-Sieg und die Bühne Dr. Christine Lötters.

„Da wir bei uns in der Region viele Dinge angestoßen und umgesetzt haben, konnte ich einige Projektideen vorstellen“, erläutert Dr. Christine Lötters, die für die Initiative in Berlin war. Zu den vorgestellten Aktivitäten gehörte u. a. Jump-in, ein Projekt, bei dem junge Menschen von den Schulen abgeholt und in teilnehmende Unternehmen gefahren werden. „Das Projekt haben wir im Januar zum ersten Mal erfolgreich durchgeführt. Wir wissen von mindestens zwei Ausbildungsverträgen und einigen Praktika, die aufgrund von Jump-in abgeschlossen wurden“, erläutert Lötters das Konzept, das junge Leute buchstäblich an die Hand nimmt und in die Betriebe bringt.

Da Unternehmen immer häufiger eine Anleitung benötigen, wie sie mit der Generation Z ins Gespräch kommen, bat die Kunststoff-Initiative die Diplom-Psychologin Maria-Christina Nimmerfroh zum Gespräch. Nimmerfroh war Gast bei einer Veranstaltung der Kunststoff-Initiative und stand als Interviewpartnerin eines digitalen Formates Rede und Antwort. Das aufgezeichnete Interview wurde für die sozialen Netzwerke aufbereitet und erreicht so eine größere Zahl Interessierter.

Zudem stellte die Kunststoff-Initiative die hauseigenen Azubivideos vor. Hier stellen sich Azubis der mitmachenden Unternehmen vor, berichten über ihren Werdegang und die Berufsausbildung. Kommunikation auf Augenhöhe ist den Machern der Kunststoff-Initiative Bonn/Rhein-Sieg wichtig. „Der ausgewogene Mix aus persönlichen Gesprächen und Kontakten über die sozialen Medien macht den Erfolg unserer Aktivitäten aus. Wir wollen mit unseren Maßnahmen junge Menschen neugierig machen und das haben wir in der Region geschafft“, erläutert Lötters.

Das Worklab im Anschluss war intensiv und befruchtend, waren sich alle Anwesenden sicher. Lötters nahm für die Kunststoff-Initiative und die Region zahlreiche Anregungen aus Berlin mit: „Vielen Dank an die Service- und Beratungsstelle des DIHK. Es war ein tolles Netzwerktreffen.“

Zur Kunststoff-Initiative gehören: Dr. Reinold Hagen Stiftung, Hennecke GmbH, Kuhne Group, LEMO Maschinenbau GmbH, Siegfried Pohl Verpackungen GmbH, Reifenhäuser Gruppe und Röchling Industrial.

„Kunststoff – das Material mit Perspektiven“ – mit dieser Aussage ist die Kunststoff-Initiative in der Region angetreten. Gemeinsam will man aufklären, die Verbraucher der Region mit korrekten Daten und Fakten versorgen und zur sachgerechten Diskussion zum Material Kunststoff beitragen. Anhand von verschiedenen Einsatzfeldern soll gezeigt werden, wie wichtig gerade in Zeiten von hohen Hygieneanforderungen und CO2 Reduzierung Kunststoffe sind.

