Eine witzige Hommage zum 90. Geburtstag des großen Modeschöpfers

Zum 90. Geburtstag von Karl Lagerfeld erscheint die wohl kultigste und auf jeden Fall lustigste Hommage an den genialen Modeschöpfer, Designer, Fotografen und Kostümbilder, der mit seiner Kreativität Generationen prägte.

Tiffany Cooper, die eng mit Karl Lagerfeld zusammengearbeitet hat, enthüllt in diesem Buch auf enorm lustige Weise wirklich alle Geheimnisse und Anekdoten aus dem Leben des berühmten Modeschöpfers: Denn unter seinem schwarzen Anzug, seiner dunklen Brille und seiner strengen Haltung verbarg sich ein sympathischer und sensibler Mann, voller Humor und Herzlichkeit. In diesem Buch entdecken wir die verborgenen und komischen Seiten des wohl kultigsten Mode-Designers.

Tiffany Cooper nutzt die Freiheit der Comic-Figur, um den Humor des Buches auf die Spitze zu treiben: vom Rückblick auf Karl Lagerfelds persönliche und berufliche Geschichte über geniale Illustrationen, die Karl Lagerfeld zum Protagonisten von weltbekannten Filmen machen, bis hin zu prägnanten Witzen über seine Vorlieben und Entscheidungen.

Das Wichtigste in Kürze:

– Eine humorvolle Hommage an die ikonische Kultfigur der Modewelt

– Erscheint pünktlich zum 90. Geburtstag von Karl Lagerfeld am 10. Sept. 2023

– Das Buch wurde von Karl Lagerfeld noch persönlich abgesegnet und genießt

in Frankreich Kultstatus

Tiffany Cooper

Wirklich alles über Karl Lagerfeld – Die Comic Biografie

144 Seiten, Hardcover, Euro (D) 20 | Euro (A) 20.70 | CHF 28

ISBN 978-3-03876-263-8 (Midas Collection)

Kostenlose Leseprobe: Lagerfeld

Bestellung beim Verlag: Lagerfeld-Midas

Bestellung bei Amazon: Lagerfeld-Amazon



Die Autorin:

Tiffany Cooper (geb. 1985) studierte an der Hochschule für dekorative Künste in Straßburg, entschied sich aber lieber für eine Tätigkeit als Galerieassistentin und Verkaufskoordinatorin für Luxusmarken, als ein Risiko auf dem instabilen Arbeitsmarkt für Kreative einzugehen. Ihr illustrierter Blog, The Best of All Possible Worlds, erregte viel Aufmerksamkeit. 2015 wurde sie von Karl Lagerfeld eingeladen, mit seiner Marke zusammenzuarbeiten: Bis zu Lagerfelds Tod entstanden so eine Ausstellung, eine Capsule Collection, ein kurzer Animationsfilm, unzählige Illustrationen für die Karl Daily und nicht zuletzt diese Graphic Novel über Karl Lagerfelds Leben. Mehr Infos unter: tiffanycooper.fr

Die Midas Verlagsgruppe hat ihren Sitz in Zürich und besteht aus den drei Verlagsbereichen Midas Management (Wirtschaftsbuch, Sachbuch), Midas Collection (Mode, Fotografie, Kunst, Design) und Midas Kinderbuch (Bilderbücher, Sachbücher, Kunst für Kinder)

