AGON PRO AG276FK mit 520 Hz und Fast IPS

Gaming-Monitor für höchste Präzision im Wettkampf

Amsterdam, 14. November 2024 – AGON by AOC – eine der weltweit führenden Marken für Gaming-Monitore1 und IT-Zubehör – baut mit dem 68,6 cm (27″) Full-HD-Display (1920 x 1080) AGON PRO AG276FK sein Angebot an professionellen Gaming-Monitoren weiter aus. Das Modell für kompetitive Gamer überzeugt dank Fast IPS-Panel sowie einer beeindruckenden Bildwiederholrate von 520 Hz und ergänzt so die leistungsstarken E-Sport-Modelle AG246FK (540 Hz) und AG256FS (390 Hz) aus der AGON PRO Familie.

Entwickelt für Spitzenleistungen bei Turnieren

Der AGON PRO AG276FK überzeugt mit Reaktionszeiten von bis zu 0,5 ms GtG und 0,3 ms MPRT, kristallklaren Darstellungen und einer minimalen Eingabeverzögerung – alles wichtige Merkmale für professionelle E-Sport-Gamer, die auf höchstem Niveau spielen. Dank der Full-HD-Auflösung können Wettkampfspieler die extrem hohen Bildwiederholraten erreichen und beibehalten, die erforderlich sind, um die 520-Hz-Bildwiederholrate mit aktuellen GPUs voll auszuschöpfen.

520 Hz – das bedeutet, dass zum Beispiel in schnellen FPS-Titeln wie Counter-Strike 2 oder Valorant alle 1,92 Millisekunden ein Bild angezeigt wird. Der Gamer kann dadurch sich bewegende Ziele mit außergewöhnlicher Klarheit verfolgen und Mikroanpassungen vornehmen, die letztendlich den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen können.

Die Fast IPS-Panel-Technologie des Monitors kombiniert wettbewerbsfähige Geschwindigkeit mit außergewöhnlicher Bildqualität, die sich durch eine Spitzenhelligkeit von 400 Nits und DisplayHDR 400 auszeichnet. Die klaren, präzisen Darstellungen werden also von der hohen Geschwindigkeit nicht beeinträchtigt. Adaptive-Sync eliminiert Tearing und Bildstottern und sorgt so für ein flüssiges, reaktionsschnelles Erlebnis, wie es bei Spielen im Wettbewerb sein sollte.

„Der AG276FK ist ein weiterer Meilenstein in unserem Engagement für wettbewerbsorientiertes Gaming“, sagt Cesar Acosta, Gaming Product Manager bei AGON by AOC. „Mit der Einführung dieses 520-Hz-Displays und unseren Modellen AG246FK sowie AG256FS bieten wir E-Sport-Profis und -Enthusiasten ein komplettes Angebot an Optionen für ultrahohe Bildwiederholraten mit unterschiedlichen Größen, Geschwindigkeiten und Panel-Typen, um ihre spezifischen Wettbewerbsanforderungen zu erfüllen.“

Starke Gaming-Features für den professionellen Einsatz

Der AG276FK ist mit einer Reihe von Gaming-Funktionen ausgestattet. Dazu gehören mehrere vorkalibrierte Spielmodi, die für verschiedene Genres optimiert sind, so dass die Gamer schnell zwischen den idealen Einstellungen für verschiedene Titel wechseln können. Der integrierte Frame Counter und Shadow Control ermöglichen es den Usern, ihre Leistung zu überwachen und ihr visuelles Erlebnis zu optimieren, während das neu gestaltete OSD-Menüsystem schnellen Zugriff auf wichtige Gaming-Funktionen bietet.

Der AG276FK basiert auf den umfangreichen E-Sport-Erfahrungen von AGON by AOC und kommt mit den neusten Versionen der Technologien Motion Blur Reduction (MBR) und MBR Sync, über die sich die Bewegungsschärfe in Wettkampfszenarien weiter optimieren lässt. MBR Sync kombiniert die Klarheit von Backlight-Strobing-Technologien mit der Unterstützung variabler Bildwiederholraten für gestochen scharfe, ruckelfreie Bewegungen. Der Monitor verfügt außerdem über den Modus Low Input Lag, der eine unnötige Bildverarbeitung umgeht und so die schnellstmögliche Reaktion auf Eingaben des Gamers gewährleistet.

Vielseitigkeit trifft auf Spitzenleistung

Das 27″ Fast IPS-Panel des AG276FK bietet die perfekte Balance zwischen wettbewerbsfähiger Leistung und vielseitiger Alltagsnutzung. Die ultrahohe Bildwiederholrate und die schnellen Reaktionszeiten sind perfekt für wettbewerbsorientiertes Gaming auf E-Sport-Niveau. Dank der größeren Bildschirmgröße (im Vergleich zum 24-25″ E-Sport-Standard) und der überragenden IPS-Farbwiedergabe eignet er sich aber auch für die Erstellung von Inhalten, den Medienkonsum und das Casual Gaming. Diese Vielseitigkeit hebt ihn von herkömmlichen E-Sport-Monitoren ab und macht ihn zu einer idealen Wahl für Gamer, die ein leistungsstarkes Display für alle Anforderungen benötigen.

Der AG276FK ist für eine optimale Körperhaltung vor dem Bildschirm mit einem ergonomischen, flachen und schlanken Standfuß ausgestattet, über den sich das Display neigen, drehen, schwenken und um 130 mm in der Höhe verstellen lässt. Zu den umfassenden Anschlussmöglichkeiten gehören zwei HDMI-2.0- und zwei DisplayPort-1.4-Anschlüsse sowie ein USB-Hub mit vier USB 3.2 Ports für eine nahtlose Integration in professionelle Gaming-Setups.

Preis und Verfügbarkeit

Der AG276FK ist Teil der prestigeträchtigen Reihe professioneller Gaming-Monitore AGON PRO, von denen jeder einzelne für spezielle, wettbewerbsorientierte Gaming-Szenarien entwickelt wurde:

-AG246FK (540 Hz) – für professionelle Wettbewerbe, absolut Spitze hinsichtlich Geschwindigkeit, mit 24,1″ Fast TN E-Sport Panel

-AG256FS (390 Hz) – hervorragende Farbwiedergabe mit einer wettbewerbsfähigen Bildwiederholrate auf einem 24,5″ Fast IPS-Panel

-AG276FK (520 Hz) – die perfekte Balance aus Größe, Bildqualität und Geschwindigkeit für den ernsthaften Wettbewerb mit einem 27″ Fast IPS-Panel

Der AGON PRO AG276FK ist ab November 2024 für 659,00 EUR (UVP) beziehungsweise 649,00 CHF (UVP; exkl. MwSt. und vRG) erhältlich.

1 IDC Quarterly Gaming Tracker – Gaming Monitor 2023 Q4

Über AOC

AOC ist eine 1967 gegründete Tochtergesellschaft des weltweit größten LCD-Herstellers TPV Technology Limited und global führende Marke für Monitore und IT-Zubehör. Das umfassende Produktangebot von AOC umfasst innovative, ergonomische, umweltfreundliche und stilvolle Lösungen für den professionellen und privaten Einsatz gleichermaßen.

Zur Submarke von AOC, AGON by AOC, gehört eines der weltweit stärksten Portfolios für High-Performance-Gaming-Monitore sowie ein komplettes, in folgende drei Kategorien unterteiltes Gaming-Zubehör-Ökosystem: AOC GAMING für Core Gamer, AGON für Competitive Gamer sowie AGON PRO für eSports-Enthusiasten und professionelle eSports-Spieler. Seit 2020 ist AGON by AOC eine der führenden Gaming-Monitor-Marken und eine erste Wahl von Gamern in aller Welt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website von AGON by AOC oder folgen Sie AGON by AOC auf Facebook, Twitter oder Instagram.

