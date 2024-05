Künstliche Intelligenz: REBA IMMOBILIEN AG nutzt eigene KI-Software für Off Market Gewerbeimmobilien

Die REBA IMMOBILIEN AG setzt ab sofort auf eine eigene, hochmoderne KI-Software, um den Ankauf und Verkauf sowie die Vermietung von Gewerbeimmobilien effizienter und zielgerichteter zu gestalten.

Die REBA IMMOBILIEN AG ( www.reba-immobilien.ch) setzt ab sofort auf eine eigene, hochmoderne KI-Software, um den Ankauf und Verkauf sowie die Vermietung von Gewerbeimmobilien effizienter und zielgerichteter zu gestalten. Diese innovative Technologie wird insbesondere für Off-Market-Transaktionen im Bereich Gewerbeimmobilien und Betreiberimmobilien genutzt und kontinuierlich durch künstliche Intelligenz optimiert.

Mit der neuen KI-Software revolutioniert die REBA IMMOBILIEN AG den Matching-Prozess für Gewerbeimmobilien und Betreiberimmobilien. Durch die präzise Analyse und Auswertung umfangreicher Datenmengen wird der perfekte Käufer oder Mieter schneller und zuverlässiger gefunden. Dies ermöglicht es der REBA IMMOBILIEN AG, ihren Kunden und Partnern einen erheblichen Mehrwert zu bieten, indem Transaktionszeiten verkürzt und Vermarktungserfolge maximiert werden.

„Unsere KI-Software ist ein bedeutender Fortschritt in der Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeimmobilien“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG. „Durch den Einsatz modernster Technologien in Kombination mit unserer fundierten Marktkenntnis können wir nachhaltige Werte schaffen und optimale Ergebnisse für unsere Kunden und Partner erzielen.“

Die eigens entwickelte KI-Software der REBA IMMOBILIEN AG bringt erhebliche Verbesserungen für Off-Market-Transaktionen. Durch den gezielten Einsatz von künstlicher Intelligenz werden Kauf- und Mietprozesse für Gewerbeimmobilien deutlich effizienter gestaltet.

Der Einsatz modernster Technologien und fundierter Marktkenntnisse ermöglicht es der REBA IMMOBILIEN AG, nachhaltige Werte zu schaffen und optimale Ergebnisse für ihre Kunden und Partner zu erzielen. Die neue KI-Software spielt hierbei eine zentrale Rolle.

Die REBA IMMOBILIEN AG unterstreicht mit dieser Innovation einmal mehr ihren Anspruch, an der Spitze der technologischen Entwicklungen im Immobilienmarkt zu stehen und durch den Einsatz intelligenter Systeme die Effizienz und Effektivität ihrer Dienstleistungen kontinuierlich zu steigern.

Über die REBA IMMOBILIEN AG: Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Durch den Einstieg der REBA IMMOBILIEN AG als 50%iger Gesellschafter bei der Vinson Metallbau GmbH werden auch Metallbauarbeiten aller Art umgesetzt.

