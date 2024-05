Unbegrenzte Prüfungsversuche für Scrum-Zertifizierungen

Die SuccessMedia OÜ erweitert ihr Angebot für Agile- und Scrum-Interessierte: Ab sofort dürfen alle Zertifizierungsprüfungen, wie Scrum Master oder Product Owner, beliebig oft wiederholt werden. Dies bedeutet, dass Teilnehmer die Möglichkeit haben, ihre Prüfungen ohne zusätzliche Kosten zu wiederholen, bis sie erfolgreich sind.

„Wir unterstützen unsere Teilnehmer bestmöglich und nehmen ihnen den Prüfungsdruck, damit sie mit der nötigen Sicherheit ihre Zertifizierungen erwerben“, erklärt Frank Schatz, CEO von SuccessMedia OÜ. „Mit den unbegrenzten Prüfungsversuchen bieten wir eine einzigartige Chance, die Erfolgsaussichten unserer Kursteilnehmer zu steigern.“

Besonders interessant ist das neue Angebot für Selbstlernkurse. Diese beginnen inklusive Prüfungsgebühr für das Scrum Master Zertifikat von CertiProf® ab 397 EUR zzgl. MwSt. Die Selbstlernkurse bieten eine flexible Möglichkeit, sich in eigenem Tempo und unabhängig von festen Zeitplänen auf die Prüfungen vorzubereiten. SuccessMedia OÜ setzt auf qualitativ hochwertige Inhalte und praxisnahe Übungen, die den Teilnehmern helfen, das Gelernte effektiv anzuwenden.

SuccessMedia OÜ ist ein autorisierter Trainingspartner von CertiProf® und bietet somit international anerkannte Zertifizierungen an. Die Trainings werden von zertifizierten Scrum-Trainern durchgeführt, die über umfangreiche Erfahrung und Fachwissen im Bereich Agile und Scrum verfügen. Dies gewährleistet eine fundierte und praxisorientierte Ausbildung, die den hohen Standards von CertiProf® entspricht.

„Unsere Partnerschaft mit CertiProf® und unser erfahrenes Trainerteam ist die Voraussetzung, um erfolgreich Schulungen durchzuführen“, betont Schatz. „Wir sind stolz darauf, unseren Teilnehmern eine erstklassige Ausbildung und maximale Flexibilität und Unterstützung anzubieten.“

Für weitere Informationen und zur Anmeldung besuchen Sie bitte unsere Website unter successmedia.online.

SuccessMedia OÜ ist ein spezialisierter Anbieter von Selbstlernkursen für das agile Projektmanagement. Mit über drei Jahrzehnten Erfahrung in der IT und mehreren tausend zufriedenen Kursteilnehmern setzt das Unternehmen aus Estland neue Maßstäbe in der Weiterbildung. Angeführt von Frank Schatz, bietet SuccessMedia innovative Lernlösungen, die auf den Erfolg jedes Einzelnen ausgerichtet sind.

