Knokke-Heist: Kunstvoller Frühling

„Panamarenkos Zoo am Meer“. Open-Air-Galerie in den Straßen. Eine 20 Kilometer lange Kunstroute, die er-radelt und erwandert werden kann und in private Gärten führt – im belgischen Seebad Knokke-Heist steckt der Frühling 2025 voller Kunst und Inspirationen.

„Panamarenkos Zoo am Meer“ ist eine Ausstellung, die vom 22. März bis zum 24. August 2025 erwachsene Kunstfreunde und Kinder vermutlich gleichermaßen begeistern wird. Panamarenko, mit bürgerlichem Namen Henri Van Herwegen, machte als Tausendsassa des Kunstbetriebs in Deutschland vor allem in den 1970er Jahren von sich reden. Herwegen, alias Panamarenko, war Ingenieur, Poet, Bildhauer, Erfinder. 1972 und ‘77 war seine Kunst auf der documenta in Kassel zu erleben. 1978 machte die Neue Nationalgalerie in Berlin mit den Werken bekannt. In Knokke-Heist ist nun die erste Ausstellung zu sehen, die sich dem Thema „Das Tier in Panamarenkos Kunst“ widmet. Von der Liebe des Multitalents zu den Tieren erzählt die Ausstellung durch Geschichten und eine große Auswahl seiner einzigartigen Skulpturen, Zeichnungen, Fotografien und bewegten Bilder.

Kunst in Gärten und auf dem Bauernhof

An dem langen Himmelfahrtswochenende (29. Mai bis 1. Juni 2025) und über Pfingsten (7. bis 9. Juni 2025) lassen sich in Knokke-Heist Outdooraktivitäten und Kunstgenuss perfekt verbinden. Denn dann lädt das Seebad zur Tentuinstelling ein. Der Titel bringt das Konzept auf den Punkt – es handelt sich um eine Ausstellung, die in Gärten campiert. Entlang einer rund 20 Kilometer langen Strecke, die durch 14 Ortschaften führt, werden die Arbeiten zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler in privaten Gärten präsentiert. Auch Bio-Bauernhof wird zur zu Pop-up-Galerie. Insgesamt zeigt die Tentuinstelling mehrere Hundert Werke von mehr als 60 Künstlerinnen und Künstlern. Das Spektrum umfasst sowohl figurative als auch abstrakte Kunst aus so unterschiedlichen Materialien wie Bronze, Holz, Papier, Porzellan und Keramik, Polyester, Glas, Naturstein, Stahl und Stoff. Alle Exponate stehen zum Verkauf. Ein Teil des Erlöses wird in soziale und kulturelle Projekte fließen.

Kunststadt am Meer

Auch auf den Straßen und Plätzen des Seebads Knokke-Heist kann ein Frühlingsspaziergang zur überraschenden Kunst-Tour werden. Klassische Skulpturen aus Granit und Bronze stehen hier ebenso „im Weg“ wie moderne Werke aus Materialien wie Harz und verspiegeltem Edelstahl. In dieser Open-Air-Galerie treten Kunstwerke mit Architektur in Beziehung. Dadurch entstehen neue, inspirierende “Stadtbilder“ – immer andere, je nach Perspektive der Betrachtenden. Zur Kunst unter freiem Himmel gesellen sich Gemälde und Objekte in den Galerien des Seebads. In ganz Belgien ist Knokke-Heist als Schaufenster moderner und zeitgenössischer Kunst bekannt. Rund 90 Galerien sorgen hier dafür, dass erlesene Werke den Besitzer wechseln. Nur mal reinschauen ist natürlich auch okay. Hinter den Ladentüren lassen sich internationale Meisterwerke von Appel bis Zadkine bestaunen.

Vögeln in die Nester schauen

Die von Meer und Gezeiten geprägte Natur der Küste Westflanderns begeistert Kunstschaffende und Erholungssuchende gleichermaßen. Das Naturreservat der Zwin-Ebene, eine der in Europa seltenen Gezeitenzonen, liegt in Knokke-Heist quasi vor der Haustür. Der Zwin-Naturpark fasziniert zu jeder Jahreszeit. Frühling aber ist etwas ganz Besonderes. Dann brüten hier Tausende Vogelpaare. Auf geführten Wanderungen können Besucher, durch die Linse und mit gebührendem Abstand versteht sich, Vogelpaaren in die Nester schauen. Mit etwas Glück lässt sich beobachten, wie die frisch geschlüpfte Brut etwas in die Schnäbel kriegt.

Liege, Sonne, Drink

Der Badestrand von Knokke-Heist ist mit dem Label „Blaue Flagge“ ausgezeichnet. Das internationale Gütezeichen garantiert sauberes Wasser und sicheres Badevergnügen. Auf Aktivurlauber warten Wassersportmöglichkeiten wie Windsurfen, Segeln und Stand Up Paddeln. Ein total gechillter Tag am Meer hat aber auch seinen Reiz. Von Anfang April bis Anfang Oktober laden die 20 ikonischen Strandbars, die wie Sand, Dünen und Meer zu Knokke-Heist gehören, wieder zum Entspannen und Genießen ein. Windgeschützte Plätze, Sonnenliegen, Drinks und Stärkendes aus der Küche bescheren Strandgefühle auf die feine belgische Art.

Bunte Gastro-Szene

Mit fünf Michelin-Sterne-Restaurants ist Knokke-Heist ein Top-Ziel für Gourmets und mit der für Ende April erwarteten Verleihung der Sterne 2025 freut sich die Gemeinde auf mögliche neue preisgekrönte Köche. Egal, ob es um Fine Dining, bodenständige Küche oder gemütliches Kaffeetrinken geht – die Gastro-Szene von Knokke-Heist ist bunt. Zum Auftakt der Saison 2025 sorgen Newcomer für frischen Wind. Etwa Bob Artisan Bakery & Coffee, ein Bäckerladen, der mit traditionell hergestelltem Sauerteigbrot und nach allen Regeln der Kunst zubereitetem Kaffee begeistern will. Neu am Start ist auch Cinco Hijas, wo es sich, die Lungen voller Nordseeluft, mit Taccos und Enchilladas mexikanisch schlemmen lässt.

Weitere Infos: https://www.myknokke-heist.be/de¸

Foto: © kunst-knokke-heist

