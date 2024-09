„Nur wer die Risiken und Gefahren kennt, kann sich davor schützen“

Datenschutz und Datensicherheit gehören derzeit sicher zu den größten Herausforderungen für Unternehmen und dabei ganz besonders für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Deutschland. Ziel des neu erschienenen Fachbuchs mit dem Titel „KMU-Praxisleitfaden Datenschutz und Datensicherheit“ ist es, Führungskräften in kleinen und mittleren Unternehmen einen kompakten und präzisen Überblick über die wichtigsten Themen in den Bereichen Datenschutz und Datensicherheit zu vermitteln. Damit sollen das Bewusstsein für die Risiken und Gefahren in diesen Bereichen gestärkt und Möglichkeiten für erfolgreiche Schutzmaßnahmen aufgezeigt werden.

„Im Gegensatz zu den „Großen“ verfügen die KMU – wir halten uns bei der Definition an die Definition des Statistischen Bundesamtes – also Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitenden und bis zu 50 Millionen Euro Umsatz, bei Datenschutz und Datensicherheit nicht über die entsprechenden Strukturen und Kapazitäten, müssen aber dieselben Konsequenzen fürchten, wenn etwas schief geht“, erläutert Dieter Grohmann, lizenzierter Datenschutzauditor und Co-Autor bei der Vorstellung des KMU-Praxisleitfadens.

Werner Grohmann, Cloud Computing- und Cloud-Security-Experte sowie zweiter Co-Autor, ergänzt: „Der Untertitel unseres Buches klingt zwar banal, allerdings stellen wir in der Praxis immer wieder fest, dass es oft nur die Unwissenheit eines einzelnen Beschäftigten ist, die sich im schlimmsten Fall zu einem Datenschutz- oder Datensicherheits-Fiasko für das gesamte Unternehmen ausweiten kann.“

Datenschutz und Datensicherheit: Der Faktor Mensch

Die Bedeutung des Faktors Mensch als Risiko für Datenschutz und Datensicherheit im Unternehmen belegen die folgenden Zahlen: Laut Experten sind 88 Prozent aller Datenschutzverletzungen auf Fehler von Mitarbeitenden zurückzuführen. Wie Studien ergaben, ist menschliches Versagen die Hauptursache für 95 Prozent der Verstöße gegen die Cybersicherheit. „Ziel muss es sein, das Bewusstsein im Unternehmen für die Themen Datenschutz und Datensicherheit zu stärken, doch dazu muss dieses Bewusstsein zuerst einmal in den Köpfen der Geschäftsleitung verankert sein. Mit unserem Praxisleitfaden möchten wir dazu beitragen“, erklärt Dieter Grohmann.

Das trifft doch nur die Großen

Wer dies glaubt, liegt falsch. Das beweisen die nachfolgenden Zahlen und Fakten: Im Jahr 2023 allein wurden für DSGVO-Verstöße in Deutschland Bußgelder in Höhe von mehr als fünf Millionen Euro verhängt. Weltweit betrug die Gesamthöhe an Bußgeldern mehr als vier Milliarden Euro.

Werner Grohmann: „Auch wenn die Presse immer nur über die doch beträchtlichen Einzelbußgelder für die US-Internet-Giganten berichtet: Zu den Bußgeldsündern gehören mittlerweile kleine und mittlere Unternehmen genauso wie Großunternehmen und Konzerne. Einige konkrete Beispiele aus Deutschland liefern wir in unserem Praxisleitfaden.“

Und wie sieht es bei der Datensicherheit aus? Die Schäden durch Cyberangriffe für deutsche Unternehmen summierten sich nach Angaben des Branchenverbands Bitkom allein im letzten Jahr auf 206 Milliarden Euro! Wie eine Umfrage des Softwareanbieters Sage ergab, meldeten im Jahr 2023 55 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland mindestens einen Cybersicherheitsvorfall. „Es stellt sich heute nicht mehr die Frage, ob Ihr Unternehmen Opfer einer Cyberattacke wird, sondern nur noch, wann“, resümiert Dieter Grohmann.

Der „KMU-Praxisleitfaden Datenschutz und Datensicherheit“ steht ab sofort als Taschenbuch (EUR 24,90 zzgl. MwSt. u. Versand) oder E-Book (EUR 19,90 inkl. MwSt.) zur Verfügung.

Über die Autoren:

Dieter Grohmann

Als lizenzierter Datenschutzauditor und TISAX-Experte unterstützt Dieter Grohmann seit mehr als 20 Jahren Unternehmen im deutschsprachigen Raum in den Bereichen Datenschutz, Datensicherheit und Zertifizierung.

Werner Grohmann

Als anbieterunabhängiger Marktbeobachter des deutschen Cloud Computing-Marktes beschäftigt sich Werner Grohmann seit vielen Jahren mit den vielfältigen Aspekten des Einsatzes von Cloud-Lösungen insbesondere in mittelständischen Unternehmen und dabei speziell mit den Themen DSGVO-Konformität und Cloud Security.

Der Unternehmensberater Werner Grohmann unterstützt insbesondere kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland dabei, das Bewusstsein für Datenschutz und Datensicherheit zu stärken und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, um Datenschutz und Datensicherheit im Unternehmen zu erhöhen.

