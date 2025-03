Kleine Geschenke für gute Freunde

Positive Gedanken, ansprechend illustriert: Warum nicht ein Buch statt einer Glückwunschkarte an liebe Menschen verschicken?

Gelegenheiten gibt es viele: Geburtstag, Jubiläum, bestandene Prüfung, Umzug ins eigene Heim oder der Start am neuen Arbeitsplatz. Statt eine Grußkarte ein Buch zum besonderen Anlass verschicken – das sind kleine Aufmerksamkeiten mit bleibendem Wert. Hier werden Bücher aus dem Verlag Kern vorgestellt, die lange erfreuen.

Ingeborg Kuhl de Solano: Wege des Glücks (ISBN 978395716-254-0)

In 14 prägnanten Passagen regt Ingeborg Kuhl de Solano an, über das Glück nachzudenken. Sie erinnert an das materielle und das immaterielle Glück, an mögliche heilende Effekte des Glücks, aber auch an das einzigartig hohe Glücksgefühl der Liebe. Der Frankfurter Künstler Michael Schmitt-Hermeskeil bereichert diese faszinierende Lektüre feinfühlig mit farbenfrohen Illustrationen.

Iris-Andrea Fetzer-Eisele: Kleinod der Freude (ISBN 9783957161680). / Die Liebe des Himmels umarmt dich (ISBN 9783957161871). / Himmlischer Zauberwind (ISBN 9783957161772). In drei „Hosentaschenbüchlein“ hat die Autorin positive Gedanken und Aphorismen für jeden Tag zusammengestellt. Kurz gefasste meditative Gedanken sollen inspirieren und aufbauen, lassen aber dabei gleichzeitig viel Raum für eigene Interpretationen und Höhenflüge. Im praktischen kleinen Format, das in jede Tasche passt, kann man die aufmunternden Texte überallhin mitnehmen.

Brigitte Wenzel: auf dieser krokusblauen wiese (ISBN 9783957162588). / vom himmel auf die erde gefallen (ISBN 9783957160898) . Brigitte Wenzel versteht es meisterhaft, Gefühle in wenigen Worten hinzutupfen. Aus ihren Beobachtungen und Fantasien zaubert sie hingebungsvolle Lyrik. Sie unterstreicht diese in dem Band „auf dieser krokusblauen Wiese“ mit eigenen Fotografien. In „vom himmel auf die erde gefallen“ wird die Poesie von abstrakten farbigen Illustrationen der Künstlerin Maria Kamma gekonnt unterstützt. Beide Bändchen mit festem Einband sind ein schön gestaltetes, wertiges Geschenk.

Hella Marquardt: Meine Gedanken tanzen mit dem Wind (ISBN 9783957163905): Ebenfalls poetisch befasst sich Hella Marquardt mit dem Wandel der Natur und die Resonanz, die diese Naturwahrnehmungen in der eigenen Seele finden. Die Autorin versteht es, die Lesenden mitzunehmen auf Streifzüge und Spaziergänge, die alle Sinne anregen und eine geistige Weite eröffnen. Farbspiel, Wärme und Bewegung werden zum Synonym für das Dasein an sich. Wetter, Wind und Sonne umrahmen das ganze pralle Leben. Mit wachen Sinnen nimmt sie die Natur im Jahreslauf wahr, betrachtet den Wechsel von Wachsen und Vergehen, Rauheit und Zartheit. Unterstrichen wird die sensible Lyrik durch einige eigene Aquarelle der Autorin.

Heike Mehlhorn: Namaste – meine Seele grüßt deine Seele (ISBN 9783957162182) und Butterfly – durch den Staub zu den Sternen (ISBN 9783957162298):

Der Gruß „Namaste“ kommt aus Indien und drückt Respekt und Ehrerbietung für das Göttliche in dem Menschen aus dem dieser Gruß gilt. Heike Mehlhorn möchte die Menschen ein wenig an die Hand nehmen, damit sie wieder zu sich selbst finden und ihnen Mut machen, aufmerksam ihrem Inneren zu lauschen. Ihre beiden umfangreichen Hardcover-Bände mit Lesebändchen enthalten verspielte, ironische, temperamentvolle, zärtliche, verträumte, fröhliche und philosophische Gedichte. Es sind Verse, die heiter und glücklich, zuweilen auch nachdenklich stimmen.

Gabriele Schienmann: Unter uns (ISBN 978-3-95716-384-4): Wer lieber in Erinnerungen schwelgt und dafür humorvolle, warmherzige Prosa sucht, ist bei Gabriele Schienmann richtig. Trübsinn hat Hausverbot, wenn sie mit „Berliner Schnauze“ ihre fröhlichen Ansichten über die Welt, das Älter-Werden, Kinder und so manches mehr vorstellt. Sie lässt ordentlich die Wortmuskeln spielen in ihren spöttelnd-ironischen Ausführungen zu allgemeiner Weltlage, über das Gestern und Heute, das Geben und Nehmen, das Auf und Ab des Daseins, aber auch in liebevollen Betrachtungen zur Familie. Dabei erzählt sie sowohl Sonnenscheingeschichten als auch über „gebrauchte Tage“. Ihr Fazit: Mit Humor ist vieles leichter zu bewältigen.

Mehr findet sich auf der Webseite. Alle Titel sind direkt im Online-Shop des Verlags www.verlag-kern.de und über den Buchhandel erhältlich.