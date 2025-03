Rosenberger OSI realisiert erfolgreiche Verkabelungsprojekte für AI-Infrastruktur in Hyperscale-Rechenzentren

Schnelle und effiziente Umsetzung anspruchsvoller Projekte in ganz Europa

Augsburg, 11. März 2025 – Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI), Hersteller von innovativen faseroptischen Verkabelungsinfrastrukturen in Europa, hat sieben umfangreiche Installationsprojekte für einen führenden Anbieter von KI-Computing erfolgreich abgeschlossen. Innerhalb eines straffen Zeitrahmens von nur zehn Tagen pro Standort wurden AI-Infrastruktur-Cluster in Rechenzentren an verschiedenen Standorten in Europa installiert.

Hochleistungsfähige Verkabelung unter anspruchsvollen Bedingungen

Im Rahmen des Projekts wurden zwischen 2.500 und 10.200 Active Optical Cables (AOC) Punkt-zu-Punkt zwischen Core Switches, Access Switches und Server Racks verlegt. Die Standorte umfassten zwei Rechenzentren in Paris sowie weitere in Warschau, Mailand, Madrid, Bergamo und Zürich.

Ein spezialisiertes Team, bestehend aus zwei Technikern und einem Projektmanager, hat vor Ort die Installationen bis zur Endabnahme durch den Kunden betreut. Nach der erfolgreichen Implementierung erfolgte eine umfassende Validierung innerhalb weiterer fünf Tage, inklusive Fehlerprüfung. Die Prüfung wurde gemeinsam mit dem Endkunden Microsoft und einem Drittanbieter durchgeführt, der automatisierte Reports zur Verfügung stellte.

Herausforderungen gemeistert: Effiziente Koordination und Termintreue

Die Projektrealisierung stellte hohe Anforderungen an Kommunikation und Logistik, da unterschiedliche Standorte in Spanien, Italien, Polen, Frankreich und der Schweiz individuell abgestimmt werden mussten. Lokale Gegebenheiten, spezifische Hardwareplatzierungen und unterschiedliche Abnahmekriterien erforderten eine flexible und koordinierte Herangehensweise. Zudem stand Rosenberger OSI unter erheblichem Zeitdruck: Jede Installation musste innerhalb von 10 Tagen abgeschlossen werden, um Verzögerungen zu vermeiden und Vertragsstrafen für den Kunden auszuschließen. Durch den Einsatz eines Schichtsystems mit bis zu drei Schichten konnte der enge Zeitplan eingehalten werden.

Erfolgreiche Umsetzung mit maximaler Effizienz

Dank der hohen Expertise und der optimalen Planung durch Rosenberger OSI konnten alle sieben Projekte erfolgreich und termingerecht umsetzen. Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:

Alle Installationen wurden innerhalb der vorgegebenen zehn Tage abgeschlossen

Keine Verzögerungen aufgrund von Verkabelungsarbeiten

Die Fehlertoleranz lag bei allen Projekten nach der Validierung innerhalb des 1,0-Perzentils

Die durchgeführte Validierung zeigte, dass die installierten Kabel und Ports zuverlässig funktionieren und den hohen Anforderungen des Endkunden entsprechen. Tägliche Fortschrittsberichte sorgten für die transparente Kommunikation mit dem Kunden über den Projektstatus.

Beeindruckende Dimensionen der Umsetzung

Die Projektdimensionen bewegten sich je nach Standort innerhalb folgender Parameter:

Maximale Projektgröße: 192 Racks, 14.336 Kabel

192 Racks, 14.336 Kabel Minimale Projektgröße: 60 Racks, 4.320 Kabel

60 Racks, 4.320 Kabel Projektteam: 2 Projektmanager/Schichtleiter, 1 Projektübergabeleiter, 10-40 DC-Techniker vor Ort

Die steigende Nachfrage nach leistungsfähigen und skalierbaren Rechenzentrumsinfrastrukturen erfordert immer effizientere Verkabelungslösungen. Insbesondere im Bereich von AI- und Cloud-Anwendungen sind schnelle Implementierungszeiten und hohe Betriebssicherheit entscheidende Faktoren. Bei der Umsetzung solcher Projekte zeigt sich, dass eine strukturierte Planung und eine enge Zusammenarbeit aller Beteiligten entscheidend für den Projekterfolg sind.

###

Über Rosenberger OSI:

Seit 1991 ist Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI) ein anerkannter Experte für glasfaserbasierte Verbindungstechnik, Verkabelungslösungen und Infrastruktur-Services in den Bereichen Rechenzentren, Lokale Netzwerke, Mobilfunknetze und Industrielle Anwendungen. Als integrierter Lösungsanbieter verfügen wir über hohe Expertise in der Entwicklung und operative Exzellenz in der Produktion von Systemlösungen für Kommunikationsnetze. Unsere umfassenden Serviceleistungen ermöglichen den sicheren und effizienten Betrieb digitaler Infrastrukturen. Diese Kombination verbunden mit unserer gelebten Kundenorientierung macht uns einzigartig und zu einem starken Partner im globalen Markt.

Rosenberger OSI beschäftigt in Europa und Nordamerika rund 800 Mitarbeiter und ist seit 1998 Teil der global operierenden Rosenberger Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter von Hochfrequenz-, Hochvolt- und Fiberoptik-Verbindungslösungen mit Hauptsitz in Deutschland.

Weitere Informationen unter: www.rosenberger.com/osi

###

Media Contacts:

Rosenberger OSI

Bettina Missy

Tel.: +49 (821) 24924-910

bettina.missy@rosenberger.com

Profil PR

Martin Farjah

Tel.: +49 (531) 387 33 22

m.farjah@profil-pr.com