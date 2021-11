Klangstark für BMW – EMPHASERs Lautsprecher EM-BMWF1 und EM-BMWR1

Mit dem Kompo EM-BMWF1 und dem Koaxial EM-BMWR1 bietet EMPHASER zwei hochklassige Speaker, die sich einfach in vielen BMW-Modellen nachrüsten lassen.

Fahrzeugspezifische Lautsprecher bieten zwei klare Vorteile gegenüber herkömmlichen Systemen: Sie lassen sich einfach einbauen und sind von ihren Klangeigenschaften her optimal auf die jeweiligen Fahrzeuge abgestimmt. Zwei klangstarke Speaker, die mit ihrem Sound und mit ihrem Plug & Play Einbaukonzept überzeugen, hat Car-HiFi Spezialist EMPHASER jetzt für viele BMW-Modelle im Programm: das 2-Wege Komposystem EM-BMWF1 (VK 279 Euro) und den 2-Wege Koaxial EM-BMWR1 (VK 229 Euro).

In wenigen Minuten nachgerüstet, verwandeln die beiden High-End Speaker das Fahrzeug in einen rollenden Konzertsaal. Die perfekte Abstimmung der einzelnen Komponenten ermöglicht ein beeindruckendes Klangerlebnis – mit großer Dynamik, natürlichen Stimmen und feinzeichnenden Höhen.

Beide Lautsprechersysteme verfügen über einen stabilen Aluminium-Druckgusskorb, der perfekt in die Originaleinbauöffnungen des BMW passt. Der Anschluss erfolgt Plug & Play über das fahrzeugspezifische Anschlussterminal.

Zur Ausstattung dieser BMW-Lautsprecher gehören kräftige Ferritmagneten, bei EM-BMWF1 kommt eine Faraday-Kupferkappe auf dem Polkern zur Impedanz-Linearisierung hinzu: Dank des stabilen Magnetfelds kann der eingesetzte Verstärker über den gesamten Frequenzgang eine konstante Leistung abgeben und ein originalgetreues Klangbild ohne Verzerrungen produzieren.

Kernelement der beiden Systeme ist die Aluminium-Membran des 10 cm Tief/Mitteltöners. Die hohe Schallleitfähigkeit und Stabilität von Aluminium sind die Garanten für eine unverfälschte, präzise Musikwiedergabe.

Sowohl der Koaxial als auch das Komponentensystem verfügen über einen feinzeichnenden Hochtöner mit Gewebekalotte, der selbst kleinste Details wiedergeben kann und mit seinem Raumklang beindruckt. Der 25 mm Tweeter des EM-BMWF1 kommt in einem speziellen Gehäuse, das eine einfache Plug & Play Montage im originalen BWM-Einbauplatz ermöglicht. Der 16 mm Hochtöner des Koaxialsystems EM-BMWR1 überzeugt durch sein hervorragendes Abstrahlverhalten – auch unter Winkel.

Im Lieferumfang des Komposystems ist eine 12 / 6 dB/Okt. Frequenzweiche enthalten, die sich aufgrund ihrer fahrzeugspezifischen Anschlüsse ebenfalls leicht in die BWM-Anschlussperipherie integriert. Um tiefe Bassfrequenzen herauszufiltern und so die Belastbarkeit zu erhöhen, gibt es bei beiden Systemen die Möglichkeit, eine 150 Hz Hochpassfilterung einzuschalten.

Die Lautsprecher für BMW lassen sich problemlos mit den kraftvollen Untersitzbässen EM-BMW3SUB (VK 299 Euro) kombinieren, die EMPHASER ebenfalls im Programm hat.

EMPHASER ist seit 25 Jahren im Car-Audio Bereich tätig. Bekannt geworden ist die Marke seit Mitte der 1990er Jahre mit ihren enorm leistungsfähigen Subwoofern aus den Serien XTREME, später folgten die Serien SPL, Linear-X, Neo-SPL und der State-of-the-Art Woofer E15NEO-COMP. Das aktuelle Sortiment umfasst Verstärker, Subwoofer sowie fahrzeugspezifische und traditionelle Lautsprecher.

EMPHASER-Produkte werden exklusiv über Europas größten Car-Media Spezialisten, die ACR AG, vertrieben. Das Netzwerk aus 150 ACR-Fachhändlern garantiert deutschlandweit eine kompetente Beratung und einen fachgerechten Einbau aller Geräte.

