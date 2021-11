MKS erweitert Angebot von Ultrakurzpulslasern für Neuroscience und Bio-Imaging

Bewährter InSight X3+ Laser mit neuer Abschwächungsoption

Darmstadt, 18. November 2021 – Die Spectra-Physics® InSight® X3+™ Serie durchstimmbarer Ultrakurzpulslaser von MKS Instruments bietet ab sofort eine integrierte Abschwächung. Diese Option ermöglicht eine unkomplizierte, softwaregesteuerte Anpassung der Ausgangsleistung und verbessert die ebenfalls im Laser integrierte automatische Abstimmung der Wellenlänge und Dispersion. Der Einsatz der InSight X3+ Ultrakurzpulslaser in Multiphotonen-Mikroskopen wird damit weiter optimiert.

“Die InSight Laserserie steht weltweit hinter rund 950 wissenschaftlichen Veröffentlichungen aus denen bisher über 10.000-mal zitiert wurde. Damit sind die Ultrakurzpulslaser der Insight X3- und X3+ Serie ohne Zweifel die führenden Laser in der Multiphotonen-Mikroskopie zur Tiefenbildgebung von lebendem Gewebe sowie in vielen weiteren Applikationen,” sagt Herman Chui, Senior Director Marketing der Light & Motion Division von MKS. “Die neue integrierte Abschwächungsoption ist ein weiterer wichtiger Entwicklungsschritt für unsere Ultrakurzpulslaser in komplexen Bio-Imaging Anwendungen.”

Als zentrale Komponente in hunderten von Bio-Imaging Facilities auf der ganzen Welt bieten die InSight Ultrakurzpulslaser einen eindrucksvollen Abstimmbereich mit Wellenlängen von 680 bis 1300 nm. Darüber hinaus beinhalten alle Laser die automatische Dispersionskompensation DeepSee, die sicherstellt, dass möglichst kurze Laserpulse auf die Proben gebracht werden. Das Modell X3+ hat über 3W Leistung an der Spitze des Abstimmbereichs, welche bis in den Bereich zwischen 900 und 1100 nm hineinreicht, in dem viele biologisch relevante Fluorophore Licht absorbieren. Vollständig softwaregesteuert ist der InSight X3+ mit integrierter Abschwächung komplett ausgestattet für eine Vielzahl von Einsatzbereichen wie Multiphotonen-Mikroskopie, Stimulierte Raman-Spektroskopie (SRS), Second Harmonic Generation (SHG) Mikroskopie, Coherent Anti-Stokes Raman Spectroscopy (CARS) sowie Fluorescence Lifetime Imaging Mikroskopie (FLIM).

Die Spectra-Physics InSight Ultrakurzpulslaser werden ab Werk umfassenden Tests unterzogen, um ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit zu gewährleisten. InSight Laser können vor Ort repariert und gewartet werden und bieten so größtmögliche Verfügbarkeit bei minimaler Ausfallzeit. Im seltenen Fall einer Reparatur entfällt so eine aufwändige Neujustage des gesamten Mikroskops.

Der InSight X3+ Ultrakurzpulslaser mit integrierter Abschwächungsoption wurde auf der Neuroscience 2021 in San Francisco vom 8. – 11. November vorgestellt. Weitere Informationen zu den Ultrakurzpulslasern finden Sie unter https://www.spectra-physics.com/InSight

Über Spectra-Physics

Spectra-Physics ist eine Marke der Light & Motion Division von MKS Instruments. Das Portfolio von Spectra-Physics bietet ein breites Spektrum von Lasern für Hochpräzisionsanwendungen in der industriellen Produktion sowie der Forschung und Wissenschaft. Die Produkte von Spectra-Physics verbinden bahnbrechende Lasertechnologien mit umfassenden Applikations-Knowhow für herausragende Leistung bei niedrigen Betriebskosten. Egal ob industriellen Produktionsanlage, Halbleiterfertigung oder Forschungslabor: Spectra-Physics Laser optimieren die Leistungsfähigkeit und Produktivität unserer Kunden in den Bereichen Halbleiter, industrielle Technologien, Gesundheits- und Biotechnologie und Forschung. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.spectra-physics.com

Bildquelle: @Spectra-Physics