Lars Mack zieht sich aus der Geschäftsführung der MCL-Gruppe zurück

Böblingen, 22. November 2021 – Die MCL Gruppe, IT-Dienstleister aus Böblingen mit 15 Standorten und knapp 500 Mitarbeitenden in der gesamten DACH Region, gibt eine Veränderung in der Geschäftsführung bekannt. Zum 31.12.2021 wird sich Lars Mack, der die Gesellschaft 1992 gegründet hat und seitdem Mitglied der Geschäftsführung ist, ins Privatleben zurückziehen. Lars Mack, bisher zuständig für Vertrieb und Marketing, hat bereits in den vergangenen Jahren viele operative Aufgaben an eine neue Generation junger Führungskräfte abgegeben. Seine strategischen Aufgaben in der Geschäftsführung übernimmt CEO Alex Wolff, der 2005 in das Unternehmen eintrat und seitdem die Transformation der MCL Group zu einem IT-Champion mit 360-Grad-Kompetenz vorantreibt.

Im Verlauf der vergangenen beiden Jahre hat sich die MCL Group mit der Übernahme der Elanity (Hannover & Hamburg), der secadm (München) und der VINTIN Gruppe (Sennfeld) zu einem der Top-30 IT-Dienstleister in Deutschland entwickelt und ist weiter auf Wachstumskurs. Der gemeinsame Umsatz von rund 165 Mio. Euro im Jahr 2020 stellt einen echten Meilenstein in der Unternehmensentwicklung dar. Beim Award “BESTES SYSTEMHAUS 2021” konnte MCL in der Umsatzklasse von 50 bis 250 Mio. Euro bei erstmaliger Teilnahme aus dem Stand den 3. Platz belegen.

Trotz des Ausscheidens aus der Geschäftsführung wird Lars Mack der Unternehmensgruppe als Gesellschafter erhalten bleiben: “Mit nun 50 Jahren ist für mich der Moment gekommen, mich aus dem operativen Geschäft zurückzuziehen. In der Geschäftsführung sind wir mit Alex Wolff, Stefan Voss und Markus Stotz hervorragend aufgestellt. Vor uns liegen unglaublich spannende Monate und Jahre. Die Reise der MCL Group ins digitale Zeitalter hat gerade erst begonnen. Da ich fest vom künftigen Erfolg unseres Unternehmens überzeugt bin, bleibe ich auch vollumfänglich als Gesellschafter an Bord und werde mich aus dieser Position heraus weiterhin für den gemeinsamen Erfolg einsetzen.”

MCL Group CEO Alex Wolff dazu: “Mit Lars Mack verbindet mich nicht nur unsere gemeinsame Tätigkeit in der MCL Group Geschäftsführung, sondern auch eine langjährige enge Freundschaft. So sehr wir Ihn in der täglichen Arbeit vermissen werden, so sehr wünschen wir Ihm auch für seinen neuen privaten Lebensabschnitt nur das Allerbeste. Ohne Lars gäbe es die MCL Group nicht und ich darf Ihm im Namen aller Teams unseren größten Dank für seinen unermüdlichen Einsatz, viele richtungsweisende Erfolge und sein stets inspirierendes Wirken zum Wohle des Unternehmens aussprechen.” In den nächsten Wochen werden nun die letzten Weichen für eine erfolgreiche Übergabe aller Tätigkeiten gestellt.

Die MCL Group: IT-Champion mit 360-Grad-Kompetenz

Unsere Kunden entwickeln sich weiter. Unsere Lösungen tun es. Wir tun es auch. MCL zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten Playern der IT-Branche. Eine Spitzenposition, die wir weiter ausbauen wollen, in dem wir mit ganzheitlichen, innovativen IT-Lösungen der entscheidende Schlüssel zum Erfolg unserer Kunden sind. Um dafür das beste Team am Start zu haben, verstärken wir uns auf den Positionen, die wir voranbringen wollen. Wir bündeln Stärken und Ideen, um uns noch besser auf unser gemeinsames Ziel zu fokussieren – den Erfolg unserer Kunden. Die Verbindung aus MCL IT GmbH, Elanity Network Partner GmbH, secadm GmbH und VINTIN GmbH steht für die Rundum-IT-Kompetenz mit dem Portfolio eines Big Players – und der Flexibilität und Kundennähe eines mittelständischen Unternehmens. Über 450 Mitarbeiter an 15 Standorten erwirtschafteten 2020 einen Umsatz von mehr als 165 Mio. Euro. Eine gute Basis, um sich als ausgewiesener IT-Champion für Mittelstand, Gesundheitswesen und Behörden nachhaltig zu etablieren. Mehr unter www.mcl.de

