KI-Voicebot-Technologie: LDB Gruppe und mobilApp GmbH verkünden umfassende Partnerschaft

Berlin, 28. Mai 2024. Strategische Partnerschaft zwischen LDB Löffler GmbH und mobilApp GmbH setzt neue Maßstäbe in der Kundenkommunikation und erweitert Produktportfolios.

LDB Löffler GmbH und mobilApp GmbH geben eine umfassende Partnerschaft bekannt, die darauf abzielt, die Kundenkommunikation durch den Einsatz modernster KI-Voicebot-Technologien zu verbessern und gleichzeitig die Produktportfolios beider Unternehmen zu erweitern. Diese Zusammenarbeit vereint die Expertise und Ressourcen beider Unternehmen, um den Markt mit einer erweiterten Palette an Lösungen zu bedienen.

Die LDB Gruppe, bekannt für ausgezeichnete Customer Communication Dienstleistungen und langjähriger Partner der Automobilbranche mit tiefgreifendem Prozess-Know-how und mobilApp, Innovator im Bereich digitaler Applikationen und künstlicher Intelligenz, bündeln ihre Kräfte, um gemeinsam innovative Voicebot-Lösungen zu entwickeln. Diese sind darauf ausgerichtet, Kundenanfragen schneller und präziser zu bearbeiten und so die Kundenzufriedenheit erheblich zu steigern. Durch die Verknüpfung dieser Technologien mit menschlichem Kundenservice entsteht ein ganzheitliches Serviceerlebnis, das alle Kundengruppen im Autohaus optimal bedient.

Neben der gemeinsamen Weiterentwicklung von KI-Voicebots ergänzen sich die komplementären Produktportfolios der LDB und mobilApp. Diese Partnerschaft ermöglicht es beiden Unternehmen, umfassende Lösungspakete anzubieten, die von Customer Communication über Lead-Management-Systeme bis hin zu spezialisierten digitalen Tools für den Autohandel reichen. Kunden profitieren so von einer breiteren Auswahl und einer nahtlosen Erfahrung über verschiedene Plattformen und Dienstleistungen hinweg. »Unser tiefgreifendes Prozess-Know-how ermöglicht es uns, die gesamte Kundeninteraktion nahtlos zu gestalten und zu optimieren«, erklärt Marc Sielemann, Geschäftsführer der LDB Löffler GmbH. »Durch diese Partnerschaft können wir gemeinsam unsere umfassenden Kenntnisse in der Prozessgestaltung einbringen und so den Wert unserer Lösungen für die Kunden weiter steigern.« Die neue Partnerschaft erlaubt es der LDB Gruppe und mobilApp, neue Marktsegmente zu erschließen und Kunden einen besseren Service zu bieten.

Durch die fortlaufende Entwicklung und Verbesserung ihrer Produkte und Dienstleistungen bekräftigen die LDB Gruppe und mobilApp ihr Engagement, an der Spitze der technologischen Entwicklung zu stehen. Das garantiert, dass Kunden stets Zugang zu den neuesten und effektivsten Lösungen haben.

»Die Kombination unserer digitalen Innovationskraft mit der umfangreichen Erfahrung der LDB Gruppe schafft einzigartige Synergien von Technik und Mensch«, betont Dr. Steven Zielke, Geschäftsführer der mobilApp GmbH. »Gemeinsam werden wir neue Maßstäbe in der Kundenkommunikation und KI setzen und unsere Kunden mit maßgeschneiderten, intelligenten Lösungen begeistern.«

»Unsere Partnerschaft mit mobilApp ermöglicht es uns, die Effizienz und Qualität der bei unseren Kunden beliebten Kundenkommunikationslösungen auf ein neues Niveau zu heben«, hebt Marc Sielemann hervor. »Wir freuen uns darauf, gemeinsam innovative Technologien zu entwickeln, die den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden und den Markt revolutionieren werden.«

Diese Partnerschaft ist ein klares Bekenntnis zu fortlaufender Innovation und erstklassigem Kundenservice und stellt einen Meilenstein in der Weiterentwicklung der Kundenkommunikation dar.

Die LDB Gruppe ist der führende deutsche Technologie-Anbieter für Kundenkommunikation und Kundenbeziehungsmanagement im Autohandel. Die Unternehmensgruppe steht für praxisgerechte digitale Anwendungen und Services für Autohäuser, Werkstätten und Automobilbetriebe.

Die mobilApp GmbH hat es sich zum Ziel gesetzt, Autohäuser bei der Transition zum modernen, digitalen Betrieb zu unterstützen. Dabei bietet mobilApp der Branche eine Vielzahl von Möglichkeiten, die steigenden Ansprüche der Kunden an digitale Prozesse zu erfüllen.

Für weiter Informationen können Sie uns gerne kontaktieren:

LDB Gruppe, Marc Sielemann, info@ldb.de

mobilApp, Dr.-Ing. Steven A. Zielke, info@mobilapp.io