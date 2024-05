Geheimcodes der Körpersprache: Ein globaler Gesten-Guide

Wie viel kann eine einzige Geste aussagen? Inwiefern legt die Körpersprache im Kindesalter den Grundstein für unser zukünftiges Verhalten? Und kann ein Handzeichen die Brücke zwischen Kulturen schlagen oder sie ganz entzweien? Der im Januar 2024 erschiene GRIN-Sammelband „Körpersprache und Gesten verstehen. Die Bedeutung der nonverbalen Kommunikation und ein interkultureller Vergleich“ vereint vier Beiträge, die sich eingehend mit den vielfältigen Aspekten und Bedeutungen nonverbaler Kommunikation auseinandersetzen.

Der Band beleuchtet, wie Gesten unsere Wahrnehmung von Zeit, Emotionen und zwischenmenschlichen Beziehungen prägen. Von der Bedeutung der ersten Gesten im Kindesalter bis hin zur Macht der Körpersprache in der Schule und auf der Bühne – wie beeinflusst unser körperlicher Ausdruck das, was wir ohne Worte kommunizieren? Was passiert, wenn die gleiche Geste über kulturelle Grenzen hinweg ganz unterschiedlich interpretiert wird, insbesondere zwischen West und Ost? Die Analyse fördert ein tieferes Verständnis für die Komplexität und die potenziellen Missverständnisse, die in der nonverbalen Kommunikation über kulturelle Grenzen hinweg entstehen können.

Gesten – eine unsichtbare Sprache, die uns alle verbindet?

Der GRIN-Sammelband „Körpersprache und Gesten verstehen. Die Bedeutung der nonverbalen Kommunikation und ein interkultureller Vergleich“ richtet sich an ein breites Publikum von Leser:innen, die sich für alle Nuancen der menschlichen Kommunikation interessieren. Dazu gehören Studierende und Akademiker:innen der Kommunikationswissenschaften, Psychologie und Pädagogik, die sich mit den Grundlagen und der Bedeutung nonverbaler Ausdrucksformen auseinandersetzen möchten. Ebenso richtet sich das Werk an interkulturelle Trainer:innen, Sprachlehrende und Geschäftsleute, die effektiv über kulturelle Grenzen hinweg kommunizieren wollen. Nicht zuletzt ist es eine wertvolle Ressource für alle, die ihre Präsentationsfähigkeiten verbessern und ein tieferes Verständnis für die subtilen Signale in zwischenmenschlichen Interaktionen entwickeln möchten. Erkennen Sie, dass gute Verständigung weit über das gesprochene Wort hinausgeht!

Das Buch ist im Januar 2024 bei GRIN erschienen (ISBN: 978-3-346-99741-8).

