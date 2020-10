KDDI und Orange Business Services statten mehr als eine Million europäische Fahrzeuge mit vernetzten IoT-Diensten aus

– Die Automobilersteller Toyota und Mazda setzen auf die Möglichkeiten vernetzter Fahrzeuge für ein verbessertes Kundenerlebnis

– Die nahtlose Plattform für die Vernetzung von Fahrzeugen deckt 63 europäische Länder/Gebiete ab

KDDI, ein japanischer Telekommunikationsdienstleister, hat sich für die Zusammenarbeit mit Orange Business Services entschieden, um eine maßgeschneiderte IoT (Internet of Things)-Plattform für die japanischen Automobilhersteller Toyota und Mazda bereitzustellen. Über die Plattform können die beiden Hersteller für in Europa verkaufte Fahrzeuge vernetzte Fahrzeugdienste anbieten.

Die Lösung von Orange wird den japanischen Automobilhersteller zunächst in 63 europäischen Ländern/Gebieten über die Mobilfunkverbindung von Orange zur Verfügung stehen.

Die Konnektivitätsmanagement-Lösung von Orange Business Services lässt sich direkt in die KDDI-eigene Plattform integrieren. Sie bieten Toyota und Mazda eine sichere, zuverlässige IoT-Konnektivität, um das Fahrerlebnis ihrer Kunden deutlich zu verbessern. Realisiert werden die leistungsstarken und sicheren Cloud-Verbindungen zwischen den Plattformen der Parteien über die Orange Backbone-Netzwerke.

IoT-Dienste sorgen für ein verbessertes Fahrerlebnis

“Connected IoT-Dienste sind von größter Bedeutung, um das Fahrerlebnis für unsere Kunden zu verbessern. Die maßgeschneiderte IoT-Plattform von Orange bietet Toyota und Mazda in ganz Europa ein neues Maß an Komfort in Bezug auf personalisierte Dienste. Damit profitieren Autofahrer nicht nur von den besten Sicherheitsvorkehrungen, sondern auch von einem deutlich verbesserten Fahrerlebnis”, so Ken Sakai, Managing Director von KDDI Europe, Ltd.

“Die innovativsten Automobilhersteller nutzen bereits heute IoT, um die hohen Ansprüche der Verbraucher an ein erstklassiges Fahrerlebnis zu erfüllen. Für KDDI haben wir deshalb nach einer umfangreichen Beratung und einem gemeinsamen Pilotprojekt eine maßgeschneiderte IoT-Plattform entwickelt. Diese ermöglicht innovative vernetzte Dienste, die Fahrern ein höchstes Maß an Sicherheit und Komfort bieten”, sagt Valerie Cussac, Senior Vice President, Smart Mobility Services, Orange Business Services.

Über KDDI

KDDI ist ein japanischer Telekommunikationsdienstleister, der sowohl Mobil- als auch Festnetzkommunikation anbietet. Anhand seiner gut etablierten Basis von über 58 Millionen Kunden und seinen Mobilfunkdiensten und Geschäften unter der Marke “au”, erweitert KDDI kontinuierlich seine Dienstleistungen im Bereich “Life Design”, welches E-Commerce, Fintech, landesweite Stromversorgungsdienste, Unterhaltung und Bildung umfasst. Seit seinem 60-jährigen Bestehen konzentriert sich KDDI nun verstärkt auf die Schaffung einer intelligenten Infrastruktur durch IoT-Technologien sowie offene Innovation mit Partnern und Start-up-Unternehmen in verschiedenen Branchen. KDDI beschleunigt das globale Wachstum seines Telekommunikations-Konsumentengeschäfts mit Hilfe seiner Niederlassungen in Myanmar und der Mongolei sowie im globalen IKT-Geschäft mit der Marke “TELEHOUSE”. KDDI (TYO:9433) ist an der Börse von Tokio notiert.

Über Orange Business Services

Orange Business Services ist Netzbetreiber, Integrator digitaler Services und die globale B2B-Sparte der Orange Gruppe. Das Unternehmen verbindet, schützt und entwickelt Innovationen für Unternehmen auf der ganzen Welt, um ein nachhaltiges Unternehmenswachstum zu fördern. Orange Business Services nutzt seine Konnektivitäts- und Systemintegrationsexpertise in der gesamten digitalen Wertschöpfungskette. Damit ist Orange Business Services bestens aufgestellt, um globale Unternehmen in Bereichen wie Software Defined Networks, Multi-Cloud-Dienste, Daten und KI, Smart-Mobility-Dienste und Cybersecurity zu unterstützen. Orange Business Services begleitet Unternehmen sicher durch alle Phasen des Datenlebenszyklus, von der Erfassung, dem Transport, der Speicherung und Verarbeitung bis hin zur Analyse und gemeinsamen Nutzung.

Da Unternehmen von Innovationen profitieren, stellt Orange Business Services seine Kunden in den Mittelpunkt eines offenen, kollaborativen Ökosystems. Dazu gehören die 27.000 Mitarbeiter, die Vermögenswerte und das Know-how der Orange Gruppe, seine Technologie- und Geschäftspartner sowie ein Pool von sorgfältig ausgewählten Start-ups. Mehr als 3.000 multinationale Unternehmen sowie zwei Millionen Fachleute, Unternehmen und Kommunen in Frankreich vertrauen auf Orange Business Services.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.orange-business.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und unseren Blogs.

Orange ist einer der weltweit führenden Telekommunikationsbetreiber mit einem Umsatz von 42 Milliarden Euro im Jahr 2019 und 253 Millionen Kunden weltweit (Stand 30. Juni 2020). Orange ist an der Euronext Paris (ORA) und an der New York Stock Exchange (ORAN) notiert. Im Dezember 2019 stellte Orange seinen neuen Strategieplan “Engage 2025” vor, der sich an sozialer und ökologischer Verantwortung orientiert. Das Unternehmen setzt auf Wachstumsbereiche wie B2B-Dienstleistungen und die Platzierung von Daten und KI im Zentrum von Innovation. Dabei ist die gesamte Orange Gruppe ein attraktiver und verantwortungsbewusster Arbeitgeber.

Orange und alle anderen Orange Produkt- oder Dienstleistungsnamen, die in diesem Material enthalten sind, sind Marken von Orange oder Orange Brand Services Limited.

