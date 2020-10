Im Alter zu Hause gut betreut:

Maria Löbel unterstützt ab sofort die SeniorenLebenshilfe in Leipzig

Die SeniorenLebenshilfe ermöglicht älteren Personen, den Alltag in ihren eigenen vier Wänden zu meistern. Ein Lebenshelfer unterstützt seine Senioren bei allen Tätigkeiten des täglichen Lebens, die sie allein nicht mehr bewältigen. Er steht ihnen nicht nur als helfende Hand zur Seite, sondern auch als interessierter Gesprächspartner und verlässliche Vertrauensperson. Mit Maria Löbel wird der Service der SeniorenLebenshilfe in Leipzig erweitert. Nähere Informationen zur SeniorenLebenshilfe und Lebenshelferin Maria Löbel erhalten Interessierte unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Leipzig.

Vorpflegerische Betreuung für eine gute Lebensqualität im Alter

Als einziger Dienstleister in Deutschland bietet die SeniorenLebenshilfe vorpflegerische Betreuung von Senioren an. Die Gründerin Carola Braun erkannte die schwierige Situation vieler älterer Menschen in ihrem Umfeld: “Mir wurde klar, dass es sehr, sehr viele Senioren gibt, die allein sind. Der Bedarf an angemessener, zuverlässiger Hilfe ist wirklich riesig.”. Angetrieben vom Wunsch, etwas zu verändern, gründete sie mit ihrem Mann die SeniorenLebenshilfe, die heute ein deutschlandweites Netzwerk an selbstständigen Lebenshelfern umfasst. In der Berliner Zentrale werden neue Lebenshelfer für Senioren geschult und koordiniert.

Vielseitige Unterstützung im Alltag und immer ein offenes Ohr

Als fleißige Alltagsbetreuerin, zuverlässige Begleiterin und interessierte Zuhörerin – so unterstützt die Lebenshelferin ihre betagten Senioren. Sie hilft ihnen beim Kochen, Putzen, Waschen oder Bügeln, denn der Haushalt wird mit dem Alter beschwerlicher. Auch begleitet sie sie mit ihrem eigenen PKW zu Ärzten oder Ämtern. Sie erzählt, hört zu, motiviert spazieren zu gehen oder andere zu besuchen. Wenn ein Senior oder eine Seniorin plötzlich weitreichendere Hilfe im Alltag benötigt, greifen Lebenshelfer auf ein großes Netzwerk an Partnern zurück. Dadurch findet sich rasch jemand, der einen Treppenlift installiert oder zur Pflege vorbeikommt.

Maria Löbel als Lebenshelferin für Leipzig

Mit Maria Löbel bekommt die SeniorenLebenshilfe in Leipzig Zuwachs im Team. Nach einem Studium der Kommunikation und Psychologie, arbeitete sie erfolgreich als Redakteurin. “Älteren Menschen hilfreich zur Seite zu stehen, war mir schon immer ein großes Bedürfnis und eine Herzensangelegenheit. Durch eigene familiäre Erfahrungen wurde der Wunsch danach immer größer.”, so Maria Löbel. Mit ihrer Ausbildung als Lebenshelferin verwirklichte sie ihren Herzenswunsch und unterstützt nun ältere Personen in Leipzig.

Über die SeniorenLebenshilfe / Lebenshelferin Maria Löbel:

Maria Löbel bietet ihre Dienste als selbstständige Lebenshelferin im Netzwerk der SeniorenLebenshilfe im Raum Leipzig und den angrenzenden Regionen an. Die SeniorenLebenshilfe mit Hauptsitz in Berlin ist eine eingetragene Marke der Salanje GmbH. Der Familienbetrieb sucht laufend nach motivierten und qualifizierten Lebenshelfern für Senioren, um den Service deutschlandweit auszubauen. Das nötige Fachwissen erwerben die zukünftigen Lebenshelfer und Lebenshelferinnen in der Berliner Zentrale.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

