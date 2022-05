Jubiläum: Seit 40 Jahren Ihr Makler für Schleswig-Holstein und Hamburg

Frank Hoffmann Immobilien hat Grund zu feiern

Das Familienunternehmen Frank Hoffmann Immobilien begeht in diesem Jahr sein 40jähriges Jubiläum und hat allen Grund zum Feiern. Die zweite Generation setzt auf stabiles Wachstum und hat das Unternehmen zu einem der größten Immobilienmakler im nördlichen Raum entwickelt. Die Kinder vom Gründer Frank Hoffmann, das Geschwisterpaar Nicole Reise und Thore Hoffmann, leiten das erfolgreiche Unternehmen mit viel Leidenschaft und Verantwortung. Bei der bestehenden Dynamik des Immobilienmarktes liegt der Schlüssel zum Erfolg in der Agilität und insbesondere in der Aufrechterhaltung alter Werte wie Vertrauen, Ehrlichkeit und Respekt.

1982 zog der Gründer Frank Hoffmann von Hamburg-Rotherbaum nach Kaltenkirchen. Er erinnert sich: „Unser erstes Büro in Kaltenkirchen wurde in den Räumlichkeiten einer ehemaligen Schlachterei eröffnet. Die Zeiten ändern sich, aber was bleibt und uns als Familienunternehmen von Anfang sehr wichtig war, ist unser vertrauensvoller Service und viel Fingerspitzengefühl im Umgang mit Menschen. Ich bin sehr stolz, dass ich das an meine Kinder weitergegeben habe.“

Ende der 90er Jahre treten die Kinder Nicole Reise (geb. Hoffmann) und Thore Hoffmann in das Familienunternehmen ein. Die beiden richten das Unternehmen neu aus, um wettbewerbsfähig zu bleiben und mit dem klaren Ziel, Frank Hoffmann Immobilien als Marke im Norden zu platzieren. Seit 2012 geht es Schlag auf Schlag: Innerhalb von fünf Jahren werden vier Filialen in Hamburg eröffnet: Eimsbüttel, Bramfeld, Volksdorf und Langenhorn. Mittlerweile ist das Team 11 mal so groß wie noch vor 14 Jahren. Seit letztem Jahr wird auch das Filialnetz in Schleswig-Holstein erweitert: Eine weitere Niederlassung in Bad Oldesloe entsteht. Und das Geschwisterpaar ist noch lange nicht am Ende. In den nächsten Jahren sollen weitere Filialen eröffnet werden.

Die Frank Hoffmann Immobilien GmbH & Co. KG ist Ihr zuverlässiger Partner nicht nur im Bereich Gewerbe, sondern auch für die Vermittlung von Wohnimmobilien in Hamburg und Schleswig-Holstein.

Das Team verfügt über jahrelange Erfahrungen und viel Engagement. Die Kaufpreisermittlungen sind fundiert und führen zum bestmöglichen Erfolg. Aktuelle Vermarktungstools bieten moderne und ansprechende Objektpräsentationen. Die seriöse und erfolgreiche Arbeitsweise spiegelt sich in den positiven Kundenrezensionen wieder.

Vertrauen auch Sie auf die Kompetenz von Frank Hoffmann Immobilien!

Kontakt

Frank Hoffmann Immobilien GmbH & Co. KG

Martina Boyens

Friedenstraße 7

24568 Kaltenkirchen

04191-722620

presse@frankhoffmann-immobilien.de

http://www.frankhoffmann-immobilien.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.