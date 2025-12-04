Nürnberg – Am 19. Januar 2026 wird die NürnbergMesse wieder zum wichtigsten Treffpunkt des regionalen Mittelstands. Der Nürnberger Unternehmer-Kongress (NUK) bringt auch in diesem Jahr rund 900 Entscheiderinnen und Entscheider zusammen – mit einem Programm, das Orientierung gibt. Unter dem diesjährigen Motto „Zukunft ist, was wir daraus machen“ und der Schirmherrschaft des Bayerischen Ministerpräsidenten erwartet die Teilnehmenden ein Tag voller Impulse zu Technologie, Transformation und Unternehmertum.

Inspirierende Keynotes zum Jahresstart

Die Teilnehmer des Nürnberger Unternehmer-Kongresses können sich auf drei hochkarätige Keynote-Speaker freuen, die ihre individuellen Erfolgsgeschichten, Krisen und Lösungen in inspirierenden Vorträgen mit dem Publikum teilen. Zwei Keynotes sind über den Tag des NUK verteilt, während der dritte Vortrag den Neujahrsempfang der mittelständischen Wirtschaft am Abend abrundet.

Drei Keynotes – drei Perspektiven auf die Zukunft

Der Kongress startet mit Bernd Krebs, Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender der toolcraft AG. In seiner Keynote „Erfolg durch Innovation“ lässt er teilhaben an seiner unternehmerischen Reise – vom Ein-Mann-Garagenbetrieb zum global vernetzten Hightech-Unternehmen. Seine Erfahrungen zeigen, wie Mut, Durchhaltevermögen und Verantwortung ein Unternehmen prägen können, das heute für Robotik, Additive Fertigung, Software und Präzisionstechnik steht.

Im Tagesverlauf folgt Prof. Dr. Maximilian Lude, Unternehmer, Wissenschaftler und Geschäftsführer der philoneos GmbH. Sein Thema „Irgendwie fängt irgendwann, irgendwo die Zukunft an“ beleuchtet, wie Unternehmen in einer Welt, die sich exponentiell verändert, die Zukunft strategisch gestalten können und warum nachhaltige Innovation, kultureller Wandel und die Zusammenarbeit mit Start-ups zu echten Wachstumsfaktoren werden.

Beim Neujahrsempfang am Abend spricht Stefan Leitz, Vorstandsvorsitzender der Faber-Castell AG. Unter dem Thema „Kreativität im KI-Zeitalter – wie Faber-Castell Zukunft schreibt“ erklärt er, wie ein Traditionsunternehmen mit mehr als 260 Jahren Geschichte seine kreative DNA neu definiert und warum Kreativität gerade jetzt zur Schlüsselkompetenz wird. Seine Einblicke zeigen die Transformation von Faber-Castell – von globaler Markenführung über Nachhaltigkeit bis zu Produktinnovationen – und warum „Unleash Creativity“ zur strategischen Leitidee geworden ist.

Gesprächskreise: Austausch auf Augenhöhe

Wie jedes Jahr bieten die Gesprächskreise zusätzlich Gelegenheit, konkrete Fragestellungen vertieft zu diskutieren und von praktischen Erfahrungen zu profitieren. 2026 reicht das Themenspektrum von der Frage, wie man Unternehmenswerte richtig erkennt und bewertet, über konkrete Einblicke in erfolgreiche Nachfolgeprozesse bis hin zu den Chancen von KI im Mittelstand. Darüber hinaus geht es um die Rolle von AI Coaching für zukünftige Kompetenzen, die Mechanismen erfolgreichen Sportsponsorings und darum, wie Führung ohne Fassade gelingen kann. Ein weiterer Gesprächskreis widmet sich dem Thema Venture Capital und zeigt, wie der Mittelstand Zugang zu neuen technologischen Entwicklungen bekommen kann.

„2026 wird ein Jahr, in dem der Mittelstand viel bewegen muss – und kann. Mit dem NUK geben wir Orientierung, schaffen Mut und bringen Ideen in die Region, die Zukunft möglich machen“, sagt Veranstalterin Sabine Michel.

Neujahrsempfang der mittelständischen Wirtschaft

Der Neujahrsempfang der mittelständischen Wirtschaft bringt am Abend Politik, Wirtschaft und regionale Entscheider zusammen, für frische Impulse und offenen Austausch.

Erwartet werden u. a. der Bayerische Ministerpräsident und Schirmherr Dr. Markus Söder sowie der Nürnberger Oberbürgermeister Marcus König. Traditionell wird zum Abschluss der Veranstaltung der Netzwerkpreis „Gemeinsam sind wir stark“ verliehen. Anschließend lädt ein entspanntes Get-together mit fränkischer Kulinarik dazu ein, Kontakte zu knüpfen und das persönliche Netzwerk auszubauen.

Sichern Sie sich Ihren Platz beim Unternehmer-Kongress 2026 und profitieren Sie von einem Tag voller Inspiration und Austausch. Weitere Informationen zum Kongress und zur Anmeldung finden Sie unter www.unternehmer-kongress.de. Die Teilnahmegebühr beträgt 259,00 Euro (zzgl. MwSt.).