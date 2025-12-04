Xerox als führendes Unternehmen im Quocirca Managed Print Services Landscape 2025 ausgezeichnet

Auch das neu übernommene Unternehmen Lexmark wurde als führend ausgezeichnet. Dies unterstreicht die Position des fusionierten Unternehmens als „neue Kraft in der Druckbranche”.

Düsseldorf, 2. Dezember 2025 – Die Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX) gab heute bekannt, dass das weltweit führende Marktforschungsunternehmen Quocirca das Unternehmen in seinem Bericht „Managed Print Services (MPS) Landscape 2025” als führend ausgezeichnet hat. Auch Lexmark, das Anfang des Jahres durch eine Übernahme zu Xerox kam, wurde als führend ausgezeichnet. Laut Quocirca bilden Xerox und Lexmark „eine neue Macht in der Druckindustrie”.

Dies ist das 16. Mal in Folge, dass Quocirca Xerox als führendes Unternehmen im Bereich MPS auszeichnet, für Lexmark ist es das 13. Mal.

„Diese Anerkennung als führendes Unternehmen im ‚2025 MPS Landscape‘-Bericht von Quocirca ist ein Beweis für unseren unermüdlichen Fokus auf Innovation, Sicherheit und Kundenerfolg“, sagte Billy Spears, Chief Product Development and Delivery Officer bei Xerox. „Zusammen mit Lexmark schaffen wir eine erfolgreiche Kombination, die es unseren Kunden ermöglicht, ihre Arbeitsplätze zu transformieren und ein neues Maß an Effizienz, Agilität und Nachhaltigkeit zu erreichen.“

Das fusionierte Unternehmen bedient über 200.000 Kunden in mehr als 170 Ländern. Es vereint die fortschrittliche Kompetenz von Xerox in den Bereichen Cloud, Analyse, KI/Maschinelles Lernen und Workflow-Automatisierung mit der globalen IoT-Infrastruktur und dem End-to-End-Technologiebesitz von Lexmark.

„Die Fusion von Xerox und Lexmark dürfte den Kunden beider Unternehmen ein noch umfangreicheres MPS-Angebot bieten als bisher“, so Quocirca.

Highlights aus dem Quocirca 2025 MPS Landscape Report

Xerox: Führend durch Innovation und Sicherheit

Konsistente globale Serviceerfahrung: Xerox bietet ein einheitliches MPS-Toolset für alle Regionen und gewährleistet so eine „nahtlose Zusammenarbeit“ sowie eine konsistente Kundenerfahrung.

Xerox bietet ein einheitliches MPS-Toolset für alle Regionen und gewährleistet so eine „nahtlose Zusammenarbeit“ sowie eine konsistente Kundenerfahrung. Cloud-first-Ansatz: Xerox Workplace Cloud ermöglicht eine direkte Cloud-Anbindung von Druckern, eine zentralisierte Flottenverwaltung und eine Zero-Trust-basierte Drucksicherheit.

Xerox Workplace Cloud ermöglicht eine direkte Cloud-Anbindung von Druckern, eine zentralisierte Flottenverwaltung und eine Zero-Trust-basierte Drucksicherheit. KI-gestützte Automatisierung: Investitionen in KI, ML und robotergestützte Prozessautomatisierung ermöglichen proaktive Warnmeldungen, intelligente Empfehlungen und optimierte Arbeitsabläufe.

Investitionen in KI, ML und robotergestützte Prozessautomatisierung ermöglichen proaktive Warnmeldungen, intelligente Empfehlungen und optimierte Arbeitsabläufe. Führend in Sachen Nachhaltigkeit: Xerox bietet ISO 14068-zertifizierte, verifizierte klimaneutrale MPS-Services und fortschrittliche Analysen für Lebenszyklusemissionen und ESG-Berichterstattung.

Xerox bietet ISO 14068-zertifizierte, verifizierte klimaneutrale MPS-Services und fortschrittliche Analysen für Lebenszyklusemissionen und ESG-Berichterstattung. Umfassende Sicherheit: Der mehrschichtige Zero-Trust-Sicherheitsansatz des Unternehmens umfasst Geräte, Daten, Dokumente und Benutzer und umfasst kontinuierliche Überwachung und proaktive Korrekturmaßnahmen.

Lexmark: Stärke in den Bereichen IoT, Analytik und Sicherheit

Globale IoT-Infrastruktur: Das einheitliche globale System von Lexmark bietet „vollständige Transparenz“ und Konsistenz bei der Berichterstellung für alle Geräteflotten weltweit.

Das einheitliche globale System von Lexmark bietet „vollständige Transparenz“ und Konsistenz bei der Berichterstellung für alle Geräteflotten weltweit. End-to-End-Technologieeigentum: Lexmark entwickelt und kontrolliert seine gesamte Technologieplattform und ermöglicht so einen einheitlichen Support und ein verbessertes Lebenszyklusmanagement.

Lexmark entwickelt und kontrolliert seine gesamte Technologieplattform und ermöglicht so einen einheitlichen Support und ein verbessertes Lebenszyklusmanagement. KI und prädiktive Analytik: Die Smart Refresh- und Predictive Service-Lösungen von Lexmark nutzen Big Data und Digital-Twin-Technologie, um die Betriebszeit und Nachhaltigkeit zu optimieren.

Kunden profitieren von einem „breiteren, stärker integrierten Portfolio”

Laut dem Quocirca-Bericht entwickelt sich MPS zu einem entscheidenden Faktor für die Transformation des Arbeitsplatzes. MPS hilft Unternehmen dabei, ihre Infrastruktur zu modernisieren, Kosten zu senken, die Sicherheit zu verbessern und hybride Belegschaften zu unterstützen. Die Kombination aus Xerox und Lexmark ist einzigartig positioniert, um integrierte Druck- und Erfassungsplattformen, fortschrittliche Analysen und robuste Sicherheitslösungen anzubieten. Damit werden die dringendsten geschäftlichen Herausforderungen von heute bewältigt.

„Für Kunden ist die Möglichkeit, von einem breiteren, stärker integrierten Portfolio und einem größeren, einheitlichen Servicenetzwerk zu profitieren, ein starker Pluspunkt“, so Quocirca in dem Bericht.

