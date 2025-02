HR7 schließt 2024 mit zweistelligem Wachstum ab

HR7 GmbH The Job Factory wächst auch in 2024 und trotzt damit der Branche

Hamburg, im Februar 2025

Der Hamburger Personaldienstleister HR7 GmbH The Job Factory hat die Zahlen des Geschäftsjahres 2024 veröffentlicht und gleichzeitig einen Ausblick auf das laufende Jahr gegeben. Im Vergleich zum Vorjahr konnte der Umsatz in 2024 erneut um satte 12 Prozent gesteigert werden. Auch für 2025 wird trotz widriger Umstände ein leichtes Wachstum erwartet.

„Wir sind mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 mehr als zufrieden und haben unsere Marktposition in einem sehr schwierigen Umfeld ausbauen können“, so Dr. Ralph Hartmann, Geschäftsführer, zur Entwicklung des Unternehmens. „Der Markt war im vergangenen Jahr erneut rückläufig, die spürbar vorherrschenden politischen Unsicherheiten auf Kundenseite hatten einen großen Einfluss auf den Personalbedarf und unser Planungshorizont wurde dadurch noch kurzfristiger als in den Jahren zuvor“, so beschreibt Ralph Hartmann die zunehmende Dynamik im Markt. Offensichtlich haben sich die Erfolgstreiber im Überlassungsgeschäft verändert: Reaktionsgeschwindigkeit und Flexibilität auf Dienstleistungsseite sind die zentralen Faktoren.

Wie sind die Erwartungen in 2025? „Wir erwarten auch in 2025 Wachstum, bleiben aber realistisch und denken eher „einstellig“, so Ralph Hartmann. „In der deutschen Wirtschaft muss erst einmal politisch ein klarer Kurswechsel ankommen, was ich leider erst für das 2. Halbjahr 2025 erwarte“, ergänzt der Geschäftsführer. Dennoch sieht er die HR7 GmbH sehr gut vorbereitet und aufgestellt. „Wir suchen intern weiter nach Verstärkung und konnten zum Jahresstart, mit Merle Fauck (Lüneburg) und Marie Langer (Hamburg), auch direkt zwei neue Kolleginnen gewinnen“, so Jule Bremer, Head of Recruiting. Auch personell stehen die Vorzeichen bei HR7 offensichtlich auf Wachstum.

Wir werden die Entwicklung von HR7 weiter verfolgen und wünschen auch für 2025 viel Erfolg!

HR7 wurde 2011 als unabhängiges, inhabergeführtes Familienunternehmen gegründet. Wir stehen für eine professionelle und zuverlässige Dienstleistung in den Segmenten Arbeitnehmerüberlassung, Personal-vermittlung und -beratung, On-site Management, Interim Management und Inhouse Outsourcing.

Kontakt

HR7 GmbH The Job Factory

Jule Bremer

Neue Große Bergstraße 9

22767 Hamburg

+49 40 36157390



http://www.hr7-gmbh.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.