Hotelverpachtung: Hotel Investments AG launcht Website

Das Team der Hotelinvestoren und Hotelbetreiber der Hotel Investments AG ist ab sofort auch online via www.hotelverpachtung.com erreichbar.

Die Hotel Investments AG zählt mit ihren Partnern zu den renommierten Hotelinvestoren und Hotelbetreibern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dabei hat sich die Hotel Investments AG auf den Hotelankauf und die Pacht von Hotels in erstklassigen Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz spezialisiert.

Hotelverpachtung: Hotel Investments AG pachtet Hotels in Deutschland, Österreich & Schweiz und sucht dafür weitere große Stadthotels zur Pacht

Mit ihrer langjährigen Erfahrung und ihrem umfangreichen Netzwerk in der Hotelbranche ist das Hotelinvestment-Unternehmen auf der Suche nach weiteren Möglichkeiten zur Hotelexpansion. Die Hotel Investments AG ist besonders an der Übernahme und Pacht von großen Stadthotels interessiert, um ihr Portfolio weiter auszubauen.

„Über unsere neue Website www.hotelverpachtung.com suchen wir noch effizienter nach Hotelverpachtungsmöglichkeiten und treten mit potenziellen Partnern in Kontakt“, erklärt Holger Ballwanz, CEO der Hotel Investments AG. „Unser Ziel ist es, weitere große Stadthotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu übernehmen und erfolgreich zu betreiben. Mit unserer neuen Website können wir unser Gesuch noch besser präsentieren und sind so für Interessenten noch leichter zu erreichen.“

Die Hotel Investments AG lädt alle Hotelverpächter ein, die neue Website zu besuchen, um mehr über die aktuellen Möglichkeiten zur Hotelverpachtung zu erfahren. Für weitere Informationen und Anfragen steht das Team der Hotel Investments AG gerne zur Verfügung.

Die Hotel Investments AG ist ein renommiertes Hotelinvestment-Unternehmen, das sich auf den Hotelankauf, die Pacht und den Betrieb von Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz spezialisiert hat. Mit ihrem engagierten Team von Hotelinvestoren und Hotelbetreibern sucht das Unternehmen ständig nach neuen Möglichkeiten zur Hotelexpansion und zur Übernahme von großen Stadthotels via Hotelverpachtung.

Weitere Informationen:

www.hotelverpachtung.com

www.hotel-investments.ch

Über die HOTEL INVESTMENTS AG

Die HOTEL INVESTMENTS AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der HOTEL INVESTMENTS AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

