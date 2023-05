Hotelneubau-Projektentwicklung: Schweizer Hotelinvestor Hotel Investments AG setzt auf PAB Architekten: Dr. Blassy AG

PAB Architekten: Dr. Blassy AG ist Projektentwicklungs-Partner des Schweizer Hotelinvestors Hotel Investments AG für Hotelneubau.

Die Schweizer Hotel Investments AG setzt bei der Projektentwicklung für Hotelneubau auf PAB Architekten: Dr. Blassy AG ( www.blassy-ag.com). Die Entscheidung basiert auf der Expertise und dem umfangreichen Erfahrungsschatz des renommierten Architekturbüros in der Planung und Umsetzung von anspruchsvollen Hotelprojekten.

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz ( www.hotel-investments.ch) agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei stehen der Hotelankauf, die Hotelexpansion und die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Hotelinvestor-Partner im Fokus der Aktivitäten.

PAB Architekten: Dr. Blassy AG wird für die Planung und Umsetzung von Hotelprojekten verantwortlich sein und eng mit der Schweizer Hotel Investments AG zusammenarbeiten, um einzigartige Hotelanlagen zu schaffen, die den Anforderungen anspruchsvoller Hotelgäste gerecht werden.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der Schweizer Hotel Investments AG und die Möglichkeit, an anspruchsvollen Projekten mitzuwirken“, sagte Dr. Blassy, Geschäftsführerin von PAB Architekten: Dr. Blassy AG. „Unser erfahrenes Team wird sicherstellen, dass die Hotelprojekte den höchsten Standards entsprechen.“

Die Schweizer Hotel Investments AG investiert kontinuierlich in neue Standorte und Hotelimmobilien, um ihr Portfolio zu erweitern. Mit dem Engagement von PAB Architekten: Dr. Blassy AG wird die Schweizer Hotel Investments AG ihre Position am Hotelimmobilienmarkt weiter stärken.

+++ Über PAB Architekten: Dr. Blassy AG +++

PAB Architekten: Dr. Blassy AG ist ein renommiertes Architekturbüro mit Büros in Erfurt, Hamburg und München, das sich auf die Planung und Umsetzung von anspruchsvollen Bauprojekten spezialisiert hat. Das Unternehmen verfügt über langjährige Erfahrung in der Planung und Umsetzung von Stadthotels, Ferienresorts, Wellness- und Spa-Hotels im gehobenen Segment sowie Bürogebäuden, Einkaufszentren und Wohnanlagen. PAB Architekten: Dr. Blassy AG und hat sich einen ausgezeichneten Ruf in der Hotelbranche erworben.

+++ Über die HOTEL INVESTMENTS AG +++

„Gesucht werden primär Stadthotels, wenn möglich betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Hotelinvestor Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Gesucht werden von der Hotel Investments AG und ihre Hotelinvestoren-Partner betreiberfreie Stadthotels in Großstädten in Deutschland, Österreich und in der Schweiz zum Kauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern.

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern können von Hoteleigentümern dafür an die Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

