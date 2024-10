Hotelinvestor Berlin: Hotel Investments AG sucht nach weiteren betreiberfreien Hotels in Berlin

Hotelinvestor Berlin: Partner für erfolgreiche Hotelübernahmen

Die Hotel Investments AG agiert als etablierter Hotelinvestor in Berlin und übernimmt Hotels in der Hauptstadt. Das Unternehmen sucht kontinuierlich nach weiteren betreiberfreien Hotels in Berlin, die durch seine Hotelbetreiber erfolgreich und nachhaltig betrieben werden können. ( www.hotelinvestor.ag & www.hotel-investments.ch)

Hotelinvestor Berlin: Kompetenz und Erfahrung

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG, zählt zu den bekannten Experten in der Hotelbranche. Mit seiner umfangreichen Erfahrung als Hotelinvestor in Berlin und seinem tiefen Branchenwissen bietet er maßgeschneiderte Lösungen für Hotelimmobilien in Berlin.

Hotel Investments AG: Hotelinvestor Berlin

– Hotelübernahme in Berlin: Die Hotel Investments AG übernimmt den Betrieb von Hotels, die ohne Betreiber sind, und sorgt für eine reibungslose Übernahme und eine nachhaltige Fortführung.

– Ankauf von Hotels in Berlin: Die Hotel Investments AG kauft Hotels in Berlin, die betreiberfrei sind.

– Pachtung von Hotels in Berlin: Die Hotel Investments AG pachtet Hotels und führt diese langfristig, um hohe Erträge zu erzielen und gleichzeitig den Gästeservice zu optimieren.

– Betriebsoptimierung: Die erfahrenen Hotelbetreiber der Hotel Investments AG setzen auf kontinuierliche Betriebsoptimierung, um sowohl den Komfort der Gäste als auch die Rentabilität der Hotels zu steigern.

Hotelinvestor Berlin: Auf der Suche nach weiteren Hotels in Berlin

Die Hotel Investments AG sucht fortlaufend nach betreiberfreien Hotels in Berlin, die Potenzial zur Weiterentwicklung bieten. Besonders interessant sind Hotels in zentralen Lagen oder aufstrebenden Stadtteilen. Ziel ist es, diese Hotels erfolgreich zu führen und ihren Wert langfristig zu steigern.

Die Hotel Investments AG agiert als erfahrener Hotelinvestor in Berlin. Mit langjähriger Erfahrung und fundiertem Branchenwissen übernimmt sie den Betrieb von Hotels, die ohne Betreiber sind, und sichert eine reibungslose Übernahme sowie einen wirtschaftlich erfolgreichen Betrieb. Ob Hotelankauf, Hotelverpachtung oder Übernahme, das Ziel ist stets, Hotels nachhaltig zu führen und die Zufriedenheit der Gäste zu maximieren.

Verkauf von Hotels & Hotelverpachtung – Hotel an den Hotelinvestor Berlin verkaufen

Sie möchten Ihr Hotel Off Market an den Hotelinvestor Berlin verkaufen oder verpachten?

Die Hotel Investments AG ist Ihr erfahrener Ansprechpartner. Mit umfassender Expertise übernimmt das Team die vollständige Abwicklung des Off-Market-Deals. Der Hotelverkauf oder die Hotelverpachtung erfolgen diskret und professionell, sodass Sie sicher sein können, dass das Hotel in die richtigen Hände kommt. Dank der Zusammenarbeit mit dem Hotelinvestor Berlin wird eine nahtlose und erfolgreiche Übergabe des Hotelbetriebes gewährleistet.

Kontakt zu Hotel Investments AG: Hotelinvestor Berlin

Wenn Sie ein betreiberfreies Hotel in Berlin verkaufen oder mehr über die Hotel Investments AG als Hotelinvestor Berlin erfahren möchten, freut sich das Team auf Ihre Kontaktaufnahme. Die Hotel Investments AG garantiert eine professionelle Übernahme und eine nachhaltige Führung des Hotels.

Weitere Informationen:

www.hotel.group

www.hotelbetreiber.ag

www.hotelinvestor.ag

www.hotel-investments.ch

Über die HOTEL INVESTMENTS AG

Die HOTEL INVESTMENTS AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der HOTEL INVESTMENTS AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

Firmenkontakt

Hotel Investments AG

Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

–

–



https://www.hotel-investments.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



https://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.