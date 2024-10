Nürnberg – Unternehmer ORANGE, das seit 10 Jahren als regionales Unternehmernetzwerk Innovation und Networking in der Metropolregion Nürnberg fördert, hat zu einer exklusiven Insider-Tour bei Lebkuchen Schmidt eingeladen. Rund 60 Mitglieder und interessierte Unternehmer erhielten exklusive Einblicke in das Traditionsunternehmen, das für seine hochwertigen Lebkuchen weltweit bekannt ist.

Innovative Lösungen in Zeiten strenger Sicherheitsvorschriften

Da eine klassische Unternehmensführung aufgrund der strengen Lebensmittelsicherheits- und Hygieneverordnungen nicht möglich war, hatte Unternehmer ORANGE gemeinsam mit Lebkuchen Schmidt eine kreative Alternative vorbereitet: Ein vorab gedrehtes Video nahm die Teilnehmer mit auf eine virtuelle Tour durch die Produktionshallen, geführt von Geschäftsführer Dr. Jürgen Brandstetter. „Wir machen heute etwas ganz Besonderes – normalerweise lassen wir niemanden hinter die Kulissen unserer Produktion blicken. Aber für Sie machen wir eine Ausnahme“, erklärte Brandstetter zu Beginn der Führung.

Im virtuellen Rundgang wurden nicht nur die geheimen Abläufe der Lebkuchenherstellung anschaulich erklärt, sondern auch viele Fragen rund um die Innovationsprozesse des Traditionsunternehmens beantwortet. So konnten die Gäste erfahren, dass jede Lebkuchen-Kreation in der hauseigenen Versuchsbackstube „geboren“ wird, wie Dr. Brandstetter es beschrieb. Hier werden nach monatelanger Entwicklung neue Sorten wie der „Elisen-Schatz“ entwickelt, der er schafft, mit in Jamaika Rum eingelegten Rosinen und groben Haselnüssen Tradition und Innovation zu vereinen.

Einblicke aus erster Hand

Auch Gerd Schmelzer, der 2012/2013 Stiftungsvorstand der „Rudolf und Henriette Schmidt-Burkhardt-Stiftung“ war, dann in den Stiftungsbeirat wechselte, und seit 2014 neben seinen Immobilienprojekten das Unternehmen Lebkuchen Schmidt als Geschäftsführer leitet, war vor Ort und gewährte den Teilnehmern persönliche Einblicke in sein Tun.

Er sprach darüber, wie er das Unternehmen durch innovative Ideen und den Fokus auf Qualität in neue Höhen geführt hat. Unter seiner Führung stieg der Umsatz von 60 auf über 90 Millionen Euro. Besonders betonte er, wie wichtig es für ihn ist, die Balance zwischen Tradition und Moderne zu halten: „Chili im Lebkuchen? Das wird nicht passieren. Aber eine ‚Elisen Schatz‘ oder neue vegane Lebkuchen – das passt zu uns.“

Auch Dr. Jürgen Brandstetter, der bereits beim diesjährigen Nürnberger Unternehmer-Kongress eine Keynote mit dem Titel „Tradition schlägt Trend: Die Kult-Marke auf dem Weg in die Zukunft“ gehalten hat, lebt diese Philosophie. Er betonte, dass die erfolgreiche Zukunft des Unternehmens darin liege, Innovationen voranzutreiben, ohne die Wurzeln der Marke zu vernachlässigen. „Wir entwickeln uns ständig weiter, ob durch digitale Lösungen in der Produktion oder neue, kreative Lebkuchen-Kreationen. Der Schlüssel liegt darin, die richtige Balance zwischen Tradition und neuen Impulsen zu finden.“ Dies sei entscheidend, um die Marke „Lebkuchen Schmidt“ auch für die nächsten Generationen relevant zu halten.

Networking und Genuss

Neben den tiefen Einblicken in das Traditionsunternehmen konnten die Teilnehmer auch die Lebkuchen von Lebkuchen Schmidt sowie Brezen von Brezen Kolb genießen. Diese Kombination von traditioneller Handwerkskunst, Kulinarik und exklusivem Networking machte die Veranstaltung zu einem ganz besonders „leckeren Erlebnis“.

Menschlich nah. Strategisch weit.

Die Philosophie von Unternehmer ORANGE, „Menschlich nah. Strategisch weit.“, wurde an diesem Tag besonders deutlich. Das Netzwerk bietet nicht nur die Möglichkeit, bestehende Kontakte zu pflegen, sondern auch neue Impulse und Ideen durch frische Mitglieder und deren Erfahrungen zu integrieren. Dies zeigt sich auch in der Wahl der Veranstaltungsorte, die regionale Erfolgsgeschichten wie Lebkuchen Schmidt und deren beeindruckende Unternehmensführung in den Fokus rücken.

Ein großes Dankeschön richtete die Veranstalterin Sabine Michel, Unternehmer ORANGE an Gerd Schmelzer und Dr. Jürgen Brandstetter sowie das Team von Lebkuchen Schmidt für die inspirierenden Einblicke und Gastfreundschaft: „Ihre Offenheit und Ihre Bereitschaft, sowohl die Herausforderungen als auch die Erfolge des Unternehmens zu teilen, haben den Teilnehmern wertvolle Impulse für ihre eigene unternehmerische Tätigkeit gegeben.“