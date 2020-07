Harte Zeiten erfordern innovative Lösungen

SPIELETECHNOLOGIE IM MASCHINENBAU AUF DEM VORMARSCH

Game4Automation ist ein freies Entwicklungsframework für Visualisierung, Virtuelle Inbetriebnahme, VR und Augmented Reality im Bereich der industriellen Automatisierung. Game4automation basiert auf Unity, einer kommerziellen Spieleentwicklungsumgebung und bietet die notwendigen Komponenten, wie CAD-Schnittstellen, Treiber, Sensoren und eine Schnittstelle zum industriellen Automatisierungssystem, um einen leistungsfähigen und offenen Digitalen Zwilling zu erschaffen.

Entscheiden auch Sie sich für Game4Automation und sparen sie bis zu 40.000 Euro Investkosten und 10.000 Euro jährliche Wartungskosten im Vergleich zu den Wettbewerben!

Game4Automation License

Game4Automation is a registered Trademark of in2Sight GmbH.

If customers purchases our solutions on the Unity Asset Store, the Game4Automation Framework for Unity is licensed based on the Unity Assset Store License Terms.

If customers purchases directly from In2Sight the following END-USER Licens Agreement conditions apply.

