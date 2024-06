Haier Europe nutzt Evolution Plattform von Orange Business

Aufbau einer skalierbaren, sicheren und reaktionsschnellen Infrastruktur zur Unterstützung des Wachstums

– Die Cloud-first-Plattform fördert Sicherheit, Transparenz und Agilität

– Die Technologie-Investitionen von Haier zielen auf eine verbesserte Unternehmensleistung ab.

Haier Europe, Teil der renommierten Haier Smart Home Gruppe und weltweit führend im Segment der Großgeräte mit bekannten Marken wie Candy, Hoover und Haier, hat sich für die Konnektivitäts- und IoT-Dienste von Orange Business entschieden. Die Partnerschaft zielt darauf ab, die nachhaltigen Lösungen von Haier weiterzuentwickeln, den Ressourcenverbrauch effizienter zu gestalten und die Lebensdauer seiner Produkte zu verlängern.

Haier Europe möchte sich als datengetriebenes und zukunftsfähiges Unternehmen etablieren. In diesem Zuge war die Firma auf der Suche nach einer flexiblen Plattform, mit der sie sich bei den Verbrauchern als erste Wahl für Smart-Home-Lösungen positionieren kann. Orange Business liefert hierfür eine digitale, flexible und modulare Lösung, die die Designphilosophie, die Produktionsprozesse und die Nachhaltigkeitsbestrebungen von Haier maßgeblich beeinflusst. Derzeit entwickelt Haier ein neues Dienstleistungsmodell namens „Pay-per-wash“, das es Nutzern erlaubt, ihre Geräte direkt über eine Smartphone-App zu steuern.

Haier ist bekannt für seine führende Rolle in der Produktinnovation und hat daher eine Cloud-first-Plattform ausgewählt, die es ermöglicht, fortschrittliche Technologien nahtlos in die Unternehmensziele zu integrieren und somit den Wettbewerbsvorteil zu stärken. Darüber hinaus war das Unternehmen auf der Suche nach einem flexiblen und anpassungsfähigen Netzwerk, das umfassende End-to-End-Services sowie Transparenz und fortschrittliche Sicherheit bietet.

Orange Business nutzt seine weltweiten Ressourcen für Cloud-Konnektivität und integrierte Cybersicherheit, um Haier auf jedem Schritt seiner Transformationsreise zu unterstützen. Die Technologie bietet ein Network-as-a-Service-Erlebnis in einem offenen Ökosystem und ermöglicht Haier je nach Bedarf auf Lösungen zuzugreifen, die durch leistungsorientierte Service-Level-Vereinbarungen (SLAs) abgesichert sind.

Komplexität vereinfachen

Mit der Evolution Platform setzt Orange Business einen klaren Kurs, der sich auf die drei Schlüsselbereiche Cloud, Konnektivität und Cybersicherheit konzentriert. Bei der anfänglichen Implementierung für Haier wurde Flexible SD-WAN eingeführt, wobei die Experten von Orange Business Haier Europe umfassend zu den Optionen für die physische und logische Netzwerkinfrastruktur berieten, um die Lösung optimal auf die spezifischen Geschäftsanforderungen von Haier zuzuschneiden.

Die Sicherheit wird durch ein Schutzpaket gewährleistet, das 5.000 Nutzer abdeckt und von den Managementfähigkeiten von Orange Cyberdefense unterstützt wird. Die Cloud-Konnektivität von Orange ermöglicht einen sicheren Zugang zu Multi-Clouds über SD-WAN. Dies wird alles durch ein Kundenportal zusammen mit einer Lösung zur Überwachung der Netzwerkleistung verwaltet, die sowohl Kontrolle als auch Sichtbarkeit bietet.

„Im Rahmen unserer Transformation haben wir eine Plattform gebraucht, die unseren Betrieb und die Effizienz innerhalb unserer Cloud-first-Strategie optimiert“, erklärt Simone Pezzoli, Group Chief Digital Technology Officer bei Haier Europe. „Orange Business bietet uns eine agile und modulare Plattform, die die Cloud-Konnektivität und Automatisierung vereinfacht. Sie ist aber gleichzeitig flexibel genug, um unser dynamisches Geschäftsmodell und unsere digitalen Ziele zu unterstützen.“

„Haier Europe profitiert durch die Evolution Platform von unserer fundierten Expertise in den Bereichen Cloud, Konnektivität und Sicherheit. Diese optimierte Plattform ist darauf ausgerichtet, die digitale Transformation zu beschleunigen und gleichzeitig die Sichtbarkeit der Prozesse zu erhöhen. Das ermöglicht eine Verbesserung der Geschäftsleistung“, erklärte Francesca Puggioni, Geschäftsführerin für Südeuropa bei Orange Business. „Es ist eine große Freude, einem führenden Unternehmen wie Haier Europe unsere Lösung anzubieten und es auf seinem Weg der digitalen Transformation zu begleiten.“

Bildmaterial (Headquarter Europe + Logo) finden Sie hier zum Download.

Orange Business, die Unternehmenssparte der Orange Group, ist ein führender Netzwerk- und Digitalintegrator. Er unterstützt seine Kunden dabei, einen positiven Impact zu erreichen und digitale Geschäfte zu tätigen. Die Kombination aus Expertise in den Bereichen Konnektivität der nächsten Generation, Cloud und Cybersicherheit sowie Plattformen und Partnern bildet die Grundlage für Unternehmen auf der ganzen Welt. Mit 30.000 Mitarbeitern in 65 Ländern unterstützt Orange Business seine Kunden bei der Transformation, indem es eine durchgängig gesicherte digitale Infrastruktur bereitstellt und sich auf das Erlebnis für Mitarbeiter, Kunden und den Betrieb konzentriert. Mehr als 30.000 B-to-B-Kunden weltweit vertrauen auf Orange Business.

Orange ist einer der weltweit führenden Telekommunikationsbetreiber mit einem Umsatz von 39.7 Milliarden Euro im Jahr 2023 und 282 Millionen Kunden weltweit (Stand 31. März 2024). Im Februar 2023 stellte die Gruppe ihre Strategie „Lead the Future“ vor, die auf einem neuen Geschäftsmodell basiert und auf Verantwortung und Effizienz ausgerichtet ist. „Lead the Future“ setzt auf Exzellenz im Bereich Netzwerk, um die führende Stellung von Orange in puncto Servicequalität zu stärken.

Orange ist an der Euronext Paris (ORA) und an der New York Stock Exchange (ORAN) notiert. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.orange-business.com/en oder folgen Sie uns auf LinkedIn und X: @orangebusiness

Orange und alle anderen Orange Produkt- oder Dienstleistungsnamen, die in diesem Material enthalten sind, sind Marken von Orange oder Orange Brand Services Limited.

